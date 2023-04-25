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Emniyet şeridinden gelip sıkıştırdı, trafiğin ortasında terör estirdi: Maganda dehşeti kamerada! Peşine düşüp önünü kestikten sonra...

25.04.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet şeridinden gelip sıkıştırdığı aracın sürücüsü kendisini uyardığı için otomobiliyle takibe aldı, hem önünü kestiği sürücüye hem de trafikteki herkese dehşet yaşattı. Haliç Köprüsü'nde başlayıp Vatan Caddesi'ne değin süren 'yol verme' tartışmasında trafik magandasının terör estirdiği anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Trafiğin ortasında darba uğradığı anları anlatan Muhammed Ali Ertekin, "Bu ve bunun gibi magandaların trafikten men edilmesi için elimden geleni yapacağım" dedi.

Emniyet şeridinden gelip sıkıştırdı, trafiğin ortasında terör estirdi: Maganda dehşeti kamerada! Peşine düşüp önünü kestikten sonra...

İstanbul'da Haliç Köprüsü'nde başlayan tartışmada trafik magandası kendisine yol vermeyen sürücüyü takibe alıp önünü kesti. Ardından küfürler yağdırıp otomobilin camını ve aynalarını kırdı. O anları cep telefonu ile saniye saniye kaydeden ve darba uğradığını söyleyen sürücü Muhammed Ali Ertekin "Bu şehir magandası beni ve aracımı darp etti. Aynalarımı kırdılar, camımı patlattılar, plakamı söktüler. Ben de kendilerine şikayetçi olacağımı söyledim. 'Git nereye şikâyet edersen et' deyip hakaretler ettiler" diye konuştu.

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EMNİYET ŞERİDİNDEN GELİP SIKIŞTIRDI

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Vatan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Ali Ertekin, otomobili ile Haliç Köprüsü'nden Edirne istikametine doğru giderken, emniyet şeridinden gelen ve içinde 2 kişinin olduğu otomobil tarafından sıkıştırıldı. Ertekin, kendisini uyaran sürücüyü uyararak yoluna devam etti.

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KÜFÜRLER YAĞDIRDI, DEHŞET SAÇTI

Ertekin'i takip eden sürücü Vatan Caddesi'nde Ertekin'in önünü kesti. B. Ö. adlı sürücü, Ertekin'e küfür ederek otomobilinin camını ve aynalarını kırdı. Saldırıya uğrayan Ertekin, yaşananları cep telefonu ile saniye saniye görüntüledi.

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Saldırıya uğrayan Ertekin, polis merkezine giderek kendisine saldıran sürücüden şikayetçi oldu. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Ertekin'e saldıran sürücü B. Ö.'yü gece saatlerinde yakaladı.

"BUNUN GİBİ MAGANDALAR TRAFİKTEN MEN EDİLSİN"

Saldırıya uğrayan Muhammed Ali Ertekin yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Haliç Köprüsünde sağ şeritte seyrederken, bir araç emniyet şeridinden önüme kırdı. Yaklaşık 100 metre ileride el kol hareketi yaparak 'Neden yol vermiyorsun' dedi. Ben de 'Senin sağdan geldiğini görmedim' dedim.

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Bu vatandaşlar demeyeceğim magandalar diyeceğim, önümü kestiler. Baktım bu insanlar kötü insanlar, yoluma devam ettim. Vatan Caddesine geldim, arkama hiçbir şekilde bakmadım. Bunlar arkamdan gelmişler, tekrar önümü kestiler. Bu sefer araçtan inerek kapımı açtılar. Beni darp etmeye başladılar.

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Ben olayın daha fazla büyümemesi için aracımdan inmedim hiçbir şekilde. Bu şehir magandası beni ve aracımı darp ettiler. Aynalarımı kırdılar, camımı patlattılar, plakamı söktüler. Ben de kendilerine şikayetçi olacağımı söyledim. 'Git nereye şikâyet edersen et' deyip hakaretler ettiler. Ben de gerekli mercilere şikâyette bulunmaya geldim. Bu ve bunun gibi magandaların trafikten men edilmesi için elimden geleni yapacağım.

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Cep telefonum ile görüntü çektim. Aslında birkaç dakika öncesini çekemedim. Aracımın kapısını açtığı, beni darp ettiği anlar da oldu. Ben daha sonrasında elime telefonu alıp çektim."

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(DHA)

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