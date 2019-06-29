HABER

Emniyet ve jandarmadan 'narkotik ve göçmen kaçakçılığı' uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 10:21 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde yapılan 'Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığı' uygulamasında 931 aranan şüpheli ile 41 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1516 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde yapılan 'Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığı' uygulamasında 931 aranan şüpheli ile 41 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1516 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti kullanımı ile göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla ülke genelinde 'Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığı' uygulaması yaptı. 14 bin 606 nokdtada, 50 bin 476 personel ve 238 dedektör köpeğin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 847 ev, 369 istasyon-gar-terminal, 278 liman-marina-balıkçı barınağı, 5 bin 938 park, 7 bin 748 metruk bina kontrol edildi, 416 bin 944 kişi sorgulandı.
931 ARANAN KİŞİ YAKALANDI
Kontrollerde 6 kişi 'adam öldürme', 41 kişi 'yaralama', 2 kişi 'cinsel taciz', 2 kişi 'çocuğun cinsel istismarı', 38 kişi 'hırsızlık', 3 kişi yağma-gasp, 16 kişi 'dolandırıcılık', 34 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 19 'kaçakçılık', 3 kişi 'PKK terör örgütü ile bağlantılı olmak', 2 kişi 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek',14 kişi 'tehdit-hakaret', 8 kişi 'mala zarar verme', 710 diğer suçlardan ve 6'sı çocuk 33 kayıp olarak aranan olmak üzere toplam 931 aranan kişi yakalandı.
41 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI
Göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan denetimlerde ise 41 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 516 düzensiz göçmen yakalanırken, 11 adet sahte pasaport, 5 adet sahte kimlik ve 18 adet sahte yol izin belgesi formu, 2 adet göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan tekne ve yine bu suçta kullanılan 20 adet araç ele geçirildi.
NARKOTİK SUÇLAR
Narkotik suçlara yönelik denetimlerde 2 uzun namlulu silah, 11 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız av tüfeği, 12 kurusıkı tabanca, 119 mermi, 4 kesici-delici alet, 3 bin 640 gram esrar, 33 gram eroin, 14 gram bonzai, 737 gram metanfetamin, 11 gram skunk, 83 adet ecstasy, 17 adet sentetik ecza, 64 bin 714 adet kök kenevir, 7 bin 450 paket kaçak sigara ve 68 litre kaçak içki ele geçirildi. 858 kişiye adli-idari işlem yapıldı, 69 kişi gözaltına alındı.
EĞLENCE MEKANLARI DENETLENDİ
Uygulama kapsamında 17 bin 451 umuma açık eğlence mekanı-iş yeri denetlendi, kuralları ihlal eden 344 eğlence mekanı-iş yeri sahibine işlem yapıldı, 61 adet eğlence mekanı-iş yeri kapatıldı. Denetimlerde, 132 bin 372 araç kontrol edilirken, bin 922 aranan araç tespit edildi, 2 bin 262 araca işlem yapıldı ve 474 araç trafikten men edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------
-Denetimlerden görüntüler

Haber: ANKARA, (DHA)

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
'Gönül Anne'ye yuva aranıyor'Gönül Anne'ye yuva aranıyor
Telefonla görüşmek için tepelere ve direklere çıkıyorlarTelefonla görüşmek için tepelere ve direklere çıkıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB'de üst düzey istifalar gelmişti! İşte yeni isimler

İBB'de üst düzey istifalar gelmişti! İşte yeni isimler

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Kritik görüşme sonrası flaş açıklama

İBB'de bir istifa daha! İSPARK müdürü Hüseyin Hacıoğlu istifa etti

İBB'de bir istifa daha!

Adana'da uyuşturucu operasyonu! 43 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonu!

Son dakika: Ege'de korkutan deprem

04.05'te deprem oldu! Bu kez Ege'de...

Adana'da fuhuş çetesi çökertildi!

Adana'da fuhuş çetesi çökertildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.