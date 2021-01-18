Emniyet ve MİT Ankara'da yakalamıştı! Şoke eden detaylar

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT Ankara Bölge Başkanlığının koordinesinde Kasım 2020’de düzenlenen operasyonda, DEAŞ bünyesinde çatışma bölgelerindeyken aktif silahlı faaliyet gösterdikleri ve Ankara'da keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları tespit edilen iki kardeş Amir Rakan Elmusa Elhayal ve Anvar Elmusa Elhayal yakalandı. İki kişi ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Abuzer Furkan Aydoğan tarafından hazırlanan ve Ankara 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, her iki sanığın da kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptıkları, yakalandıklarında üzerlerinde çıkan kimliklerin, Suriye’de bulunan ve terör konusunda haklarında istihbari bilgi bulunmayan kardeşlerine ait olduğu belirtildi. İddianamede, sanık Anvar Elmusa Elhayal’ın, DEAŞ’ın Suriye’de etkin olduğu dönemde üst düzey sorumlu olduğunun belirlendiği, 2017 yılında eylem yapılacak yerlerin tespiti için keşif amacıyla Türkiye’ye gönderildiğinin belirlendiği aktarıldı.

AVUSTURYA SALDIRISININ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI Sanık Anvar Elmusa Elhayal’a ilgili yapılan dijital incelemede, kullandığı cep telefonunda, Kasım 2020’de Avusturya’nın başkenti Viyana’da 3 kişinin öldüğü 15 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili görüntüler ele geçirildi. Telefonda, saldırıyı gerçekleştiren terörist Ebu Ducane El Albani Kujtim Fejzulai’nin fotoğraflarının bulunduğu, fotoğrafların Telegram adlı program aracılığıyla gönderildiği tespit edildi. Yine telefonda çıkan 44 saniyelik videonun örgütün yayın organı tarafından yayınlanan görüntü olduğu, videoda saldırıyı gerçekleştiren teröristin, DEAŞ’ın sözde lideri Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi’ye biat yemini yaptığının anlaşıldığı aktarıldı. KONUM BELİRLEME PROGRAMI ÇIKTI İddianamede, Anvar Elmusa Elhayal’ın telefonunda değişik koordinatlara ait fotoğrafların yer aldığı bu fotoğrafların örgütün kullandığı ‘Atak Civilian’ adlı konum belirleme programında indirildiğinin tespit edildiği belirtildi. Ayrıca telefonda bulunan 47 sayfalık PDF dosyasının bu programın kullanım kılavuzu olduğu belirlendi. İddianamede, Elhayal’ın örgüt adına edinmiş olduğu program aracılığıyla keşif faaliyetleri yaptığı, yapmış olduğu keşif faaliyetlerini derleyerek telefonuna yüklediği ve örgütün üst düzey elebaşlarına gönderdiği bilgisi yer aldı. Elhayal’ın ülkemizden sınır dışı edilen Avusturya saldırısını düzenleyen teröristle de bağlantılı olduğu belirtilerek, yakalanmaması halinde Ankara’da benzer bir saldırı gerçekleştirme ihtimalinin olduğu vurgulandı.