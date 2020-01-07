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  4. Emniyet’ten Kayseri’deki darp iddiasıyla ilgili açıklama

Emniyet’ten Kayseri’deki darp iddiasıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 13:10 | Son Güncelleme

Kayseri’de kamyoncuların yaptığı eylemlerde bir grup polisin kamyoncuyu darp ettiği yönünde yapılan haberlere ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada, görüntülerin gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, olayla ilgili kamera görüntüleri de paylaşıldı.

Emniyet’ten Kayseri’deki darp iddiasıyla ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama şu şeklide;

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında, “Kayseri ili Melikgazi ilçesi Metro kavşağında bir grup polisin kamyoncuyu yol ortasında darp ettiği” şeklinde yapılan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinin “analog ve elektronik takograf cihazının kullanımı başlıklı” geçici 3.maddesi ile ilgili olarak, 06.01.2020 tarihinde Kayseri ili Melikgazi ilçesi Metro kavşağında kamyon ve tır sürücüleri tarafından uygulamaya karşı yapılan protestoya katılan bir kamyon sürücüsünün aracını durdurup aracından çıkarak yola yatmak suretiyle yolu trafiğe kapatmak istemesi üzerine trafik görevlilerimiz tarafından şahsa kesinlikle herhangi bir hakaret, darp ve şiddet eyleminde bulunulmamıştır. Şahıs ikna edildikten sonra hastaneye götürülmüş, hastanede düzenlenen sağlık raporunda da kesinlikle darp/cebir vs. söz konusu olmadığı görülmüştür.

Kamuoyunda görevini usulüne uygun olarak yerine getiren polislerimizin darp uyguladığı yönünde algı oluşturmaya çalışanlar hakkında Kayseri Valiliğimizce hukuki süreç başlatılmıştır."

Emniyet’ten Kayseri’deki darp iddiasıyla ilgili açıklama

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Kayseri Emniyet

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hadi canım yedik bizde darp oldu diyecek haliniz yok
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