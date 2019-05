Emniyet’ten Temel Trafik Kaza ve İnceleme Eğitimi Çalıştayı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, ‘Temel Trafik Kaza ve İnceleme Eğitimi Çalıştayı’na katıldı.

Temel Trafik Kaza ve İnceleme Eğitimi Çalıştayı, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’nın katılımıyla Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlendi. Çalıştaya Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti, Trafik Planlama ve Destek Daire Başkanı Mehmet Yavuz, Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Ali Temiz, Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Bilal Çavuşoğlu ve eğitim alan bin 200 trafik personeli katıldı.

Çalıştayda konuşan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, “Değerli arkadaşlar Türkiye’nin değişik yerlerinde görev yapacaksınız. Karşınıza çok farklı kesimden, inançtan, anlayıştan insanlar çıkacak. Ama siz her kesime göre, her bölgeye göre, her statüye göre, altındaki arabanın markasına göre, bulunduğunuz, görev yaptığınız ilin demografik yapısına göre değil; siz değişmeyen bir standartla görev yapacaksınız. Yani, şartlar dışınızda ne şekil alırsa alsın muhatap olduğunuz insanların statüleri, durumları, görevleri, etkinlikleri ne olursa olsun sizin standardınız değişmez olacak. Herkese aynı yaklaşımı göstermelisiniz. Doğrular sizin doğrularınız değil, mesleğinizin doğrularıdır. Mesleğimizin doğruları, toplumun kabul ettiği doğrulardır” dedi.