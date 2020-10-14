Emniyetten uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklu

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 50 gram uyuşturucu ele geçirilirken 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde özellikle Acılık bölgesinde faaliyet gösteren sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda; M.Y.(39) isimli şahıs yapılan takip sonucu Narkotimlerce yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 50 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilmiştir.

Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen M.Y.(39) isimli şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. M.Y çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

