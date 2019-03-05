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Emniyetten "yaya geçidi" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 11:14 | Son Güncelleme

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt: - "Yaya geçidi olan bir yerde, kavşakta, aynı zamanda ışık varsa, yaya da ışığa uyacak. Kavşakta yaya geçidi var ama yayaya kırmızı yanmış, 'ben yayayım, benim hakkım, paldır küldür geçeceğim' diyemez. Öyle bir yanlış anlama var. Işık varsa yaya bekleyecek. Işık olmayan yerde yaya geçidinden geçecek yaya."

EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, yayaların da yaya geçidi kuralına uyması gerektiğini bildirdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde huzur toplantıları düzenlemeye devam ediyor.

Kahvehanelerde gerçekleşen toplantılarda, vatandaşlar polise istek ve sıkıntılarını aktarıyor. Ayrıca vatandaşlara suçlarla mücadele hakkında bilgiler veriliyor.

Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Kocasinan Mahallesi'nde bir kahvehanede düzenlenen huzur toplantısında yaptığı konuşmada, özellikle bu yıl yaya öncelikli trafiğe dikkat çekildiğini söyledi.

Yaya geçidindeki yayaya yol vermenin trafikte önemli bir kural olduğunu ancak uygulanmadığını belirten Kurt, "Yaya geçidinden geçmek isteyen yaya varsa araçlar duracak, yaya geçecek. Aslında bu kuraldı ama çok bilinmediği ve uygulanmadığı için açık açık kanuna yazıldı." diye konuştu.

- "Bir yanlış anlama var"

Trafik kazalarındaki ölümlerin yüzde 40'ında yayaların hayatını kaybettiğini anlatan Kurt, şunları kaydetti:

"Yaya kazalarında ölüm olayları fazla oluyor. Araçla, yaya karşılaştığı zaman, bir tarafta demir yığını diğer tarafta insan var. Maalesef yaya kazalarında ölüm ve yaralanma olayları fazla.
Hem sürücüler hem de yayalar kurallara uymalıdır. Şöyle bir yanlış anlama var. Eğer bir yerde trafiği düzenleyen polis varsa artık orada ışığın veya levhanın hükmü yok, polisin kuralına uyacağız. Polis yok, ışık varsa ışığa riayet edeceğiz. Kırmızı yandıysa duracağız, yeşil yandıysa geçeceğiz. Eğer bunlar da yoksa, işaret levhası varsa işarete uyacağız. Yaya geçidi olan bir yerde, kavşakta, aynı zamanda ışık varsa, yaya da ışığa uyacak. Kavşakta yaya geçidi var ama kırmızı yanmış yayaya, 'ben yayayım, benim hakkım, paldır küldür geçeceğim' diyemez. Öyle bir yanlış anlama var. Işık varsa yaya bekleyecek. Işık olmayan yerde yaya geçidinden geçecek yaya. Araç bekleyip ona yol vermesi gerekecek."

Toplantıya, Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Alpaslan Bilsel, Asayiş Müdürü Şener Derin ve vatandaşlar katıldı.

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