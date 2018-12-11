Emrah Serbes'e verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası onandı (2) - Yeniden

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - YAZAR- senarist Emrah Serbes'e, İzmir- Aydın yolundaki kazada otomobil sürücüsü, eşi ve kızının ölümüne yol açtığı gerekçesiyle 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı.

Kaza, 22 Eylül 2017 tarihinde saat 04.30 sıralarında, İzmir- Aydın yolunun Torbalı kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Kazada, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik olay yerinde, Nilgün Özçelik ise Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobili kendisinin kullandığını öne süren Kenan Doğru, mahkemece tutuklandı. Bu aşamada babasını, annesini ve kız kardeşini kazada yitiren Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler, savcılığa dilekçe vererek, sürücünün değişme ihtimali olduğunu, bu nedenle soruşturmanın aynı araçta bulunan Emrah Serbes yönünde genişletilmesi ve bu yönde delillerin toplanması talebinde bulundu. Savcılık tarafından talep kabul edilerek, soruşturma genişletildi ve yeni delillerin toplanmasına karar verildi. Delillerin toplandığı süreçte 'Behzat Ç.' kitabının yazarı Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden itiraf mektubunu paylaşarak, sürücünün kendisi olduğunu açıkladı. Torbalı Adliyesi'ne gelen Serbes, suçunu itiraf ederek, teslim oldu. İfadesinin alınmasının ardından Emrah Serbes, mahkemece tutuklanırken, Kenan Doğru ise tahliye edildi.

13 YIL 4 AY HAPİS

Yazar Emrah Serbes hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Yargılama sonrası mahkeme heyeti, Serbes'e önce 10 yıl hapis cezası verdi ve 'bilinçli taksirle öldürme' hükümlerini uygulayıp, cezayı 13 yıl 4 aya çıkardı. Heyet, ayrıca Emrah Serbes'in sürücü belgesine de 2 yıl 6 ay süreyle el koyulmasına karar verip, cezada indirim de uygulamadı. Kazada ilk önce sürücü olduğunu söyleyen tutuksuz sanık Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CEZA ONANDI, SERBES'İN AVUKATI İTİRAZ EDECEK

Kazada babasını, annesini ve kız kardeşini yitiren Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler, cezayı az buldukları için Emrah Serbes'in avukatı ise daha az ceza verilmesi için kararı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde temyiz etti. Davaya bakılan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'nce Emrah Serbes'e verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası onandı. Emrah Serbes'in avukatının, bu karar üzerine Yargıtay'a itirazda bulunacağı öğrenildi.

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