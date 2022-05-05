Emre Soykök, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans yapan genç adam doktora için Amerika Birleşik Devletleri Teksas'taki Dallas Üniversitesi'ne kabul edildi. 21 Nisan Perşembe günü yurtta kaldığı odada cansız bedeni bulunan Türk gencinin ölümündeki sır perdesi henüz aralanmış değil. Ailesi çocuklarının intihar ettiğine inanmıyor. Peki Emre Soykök kimdir? Neden öldü? Emre Soykök intihar mı etti? Konuya dair merak edilenler haberimizde...

EMRE SOYKÖK KİMDİR?

Emre Soykök, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans yapan Soykök araştırma görevlisi oldu. Sonrasında foktora için ABD'deki Teksas Dallas Üniversitesi'ne kabul edildi.

İşletme finans konusunda Amerika'da eğitim almadan iyi bir akademisyen olamayacağını düşünen genç adam, üniversitenin yurdunda ölü bulundu.

EMRE SOYKÖK NEDEN ÖLDÜ?

21 Nisan'da üniversitenin yurdunda kaldığı odada ölü bulunan Soykök'ün ölümü Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğu tarafından 23 Nisan gece yarısı ailesine bildirildi.

Konuya ilişkin aileye açıklamada bulunan konsolosluk yetkilileri, Soykök'ün cansız bedenine 2 gün sonra ulaşıldığını ve intihar ettiğinden şüphelenildiğini belirtti.

Yapılan açıklamada Teksas polisinin soruşturma başlattığı bilgisi de paylaşıldı.

EMRE SOYKÖK İNTİHAR MI ETTİ?

Emre Soykök'ün cenazesi Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Anne Suna Soykök oğlunun ölümü üzerine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kendi isteğiyle hayallerini gerçekleştirmek için Amerika'ya gitti. Çocuğum iyi bir akademisyen olmak istiyordu. Dönüp vatanına milletine hizmet etmek istiyordu. Bu yolun da Amerika'dan geçeceğini düşünüyordu. İşletme finans konusunda Amerika'da eğitim almadan iyi bir akademisyen olamayacağını düşünüyordu. Hedefini de gerçekleştirmişti. Ben çocuğumu canlı gönderdim, ölüm haberini alınca, inanamadık... Çocuğumuza 26 sene emek verdik, o da biz de elimizden geleni yaptık. Bursları kazandı gitti, biz canlı gönderdik çocuğumuzu; ama cenazesi geldi. Oğlumuzda hiç olumsuz bir şey yoktu. Sürekli görüntülü konuşuyorduk. Her şeyin yolunda gittiğini söylüyordu. Ben devletimden bu olayın aydınlatılmasında bize yardımcı olmasını istiyorum."

Emre Soykök'ün ölümüne ilişkin sır perdesi henüz aralanmadı.

