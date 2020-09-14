Emre Yıldır kimdir? Akrabası Vedat Tarhan tarafından tecavüz edilmişti! İntihar eden Emre Yıldır davasında son durum!

Türkiye'yi sarsan intihar olayının ardından Emre Yıldır davasındaki son durum merak ediliyor. Yakın akrabası olan Vedat Tarhan tarafından 9 yaşından bu yana sistematik olarak tecavüze uğrayan Emre Yıldır tekrar gündem oldu. Emre Yıldır davasında son durum nedir?

EMRE YILDIR KİMDİR, NERELİDİR?

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Emre Yıldır, 9 yaşından 18 yaşına kadar yakın akrabası Vedat Tarhan tarafından sistematik olarak tecavüze uğradığını iddia eden bir not bırakarak, henüz 23 yaşındayken hayatını sonlandırdı. Yaşadıklarına dayanamayan Emre Yıldır, 2019 yılında Nisan ayında evinin 15. katından atlayarak intihar etmişti. Hayatını kaybetmeden önce askerde yaşadığı bir el şakası ile sinir krizleri geçiren Emre Yıldır, daha sonra kendisini toparlayamadı. Yaşadıklarını ailesi ve arkadaşlarının da anlaması bu şekilde olmuştu.

Yakın akrabası olan ve ailecek sürekli görüşüldüğü anlatılan 68 yaşındaki Vedat Tarhan'ın savcılıkta verdiği ifadeler mide bulandırmıştı.

Peki Vedat Tarhan tutuklandı mı?

VEDAT TARHAN TUTUKLANDI MI?

Emre Yıldır'ın annesinin kuzeni olan Vedat Tarhan tutuklandı mı merak ediliyor. olayın hemen ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan hazırlanan iddianame Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşen ilk duruşmaya tutuklu yargılanan sanık Vedat Tarhan, Tekirdağ Kapalı Cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. "Kaçma ve delilleri karatma şüphesi bulunmayışı" nedeniyle tahliye edilmişti.. Vedat Tarhan verdiği ifadelerde masaj yaptığını herhangi bir istismarda bulunmadığını anlatarak, mahkemenin sorduğu ses kayıtlarını da kabul etmediğini açıklamıştı. Halen devam eden dava 15 Eylül 2020 tarihinde tekrar görülecek. Emre Yıldır davasındaki gelişmeler haberimizde yer alacak.



