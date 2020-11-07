EMUI 11 beta güncellemesini alacak olan modelleri açıkladı

Güncellemesi duyurusunun ardından Huawei, Huawei P40, Mate 30, MatePad Pro serisi cihazlar için EMUI 11’in beta sürümlerini piyasaya sürmüştü. Daha sonra Honor, Honor cihazları için EMUI 11’in kardeş arayüzü olan Magic UI 4’ün duyurusunu da gerçekleştirdi.

Huawei, daha sonra ise Huawei Nova 7 ve Nova 6 serileri için işe alımlar için EMUI 11’in beta sürecini başlattı. Ayrıca, Honor 30 ve V30 serileri de Magic UI 4 güncellemesini almaya başlamıştı.

Bugün ise Kasım ayı içerisinde yeni arayüz güncellemesinin Beta sürümünü alacak olan telefonlar açıklandı. Şimdilik Beta aşamasında olan yeni arayüz güncellemelerinin 2021’in ilk ışıklarında nihai sürüme kavuşması bekleniyor.

OTA üzerinden sunulacak olan güncellemeler ile telefonlarına yeni özellikler ekleyecek olan Huawei’nin, iOS 14’ten bile daha fazla seçenek sunduğunu belirtelim. Son olarak beta güncellemelerini yüklemeden önce mutlaka ama mutlaka yedek almanız gerektiğini belirtelim.

Huawei P40 serisi

Huawei Mate 30 serisi

Huawei MatePad Pro serisi

Huawei Nova 7 serisi

Huawei Nova 6 serisi

Huawei MatePad 10.8

Huawei P30 ve P30 Pro

Honor 30 serisi

Honor V30 serisi

Huawei Nova 7 serisi

Huawei Nova 6 serisi

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