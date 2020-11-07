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EMUI 11 beta güncellemesini alacak olan modelleri açıkladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.11.2020 10:28 | Son Güncelleme

Huawei Geliştirici Konferansı (HDC) 2020’de Huawei, şirketin en son güncellemesi olan EMUI 11 arayüzünü tanıtmıştı. Geliştirilmiş çoklu pencere modu, daha yumuşak animasyonlar ve daha fazlasını içeren yeni özelliklerle birlikte gelen bu güncelleme için bugün müjdeli bir haber daha geldi.

EMUI 11 beta güncellemesini alacak olan modelleri açıkladı

Güncellemesi duyurusunun ardından Huawei, Huawei P40, Mate 30, MatePad Pro serisi cihazlar için EMUI 11’in beta sürümlerini piyasaya sürmüştü. Daha sonra Honor, Honor cihazları için EMUI 11’in kardeş arayüzü olan Magic UI 4’ün duyurusunu da gerçekleştirdi.

Huawei, daha sonra ise Huawei Nova 7 ve Nova 6 serileri için işe alımlar için EMUI 11’in beta sürecini başlattı. Ayrıca, Honor 30 ve V30 serileri de Magic UI 4 güncellemesini almaya başlamıştı.

Bugün ise Kasım ayı içerisinde yeni arayüz güncellemesinin Beta sürümünü alacak olan telefonlar açıklandı. Şimdilik Beta aşamasında olan yeni arayüz güncellemelerinin 2021’in ilk ışıklarında nihai sürüme kavuşması bekleniyor.

OTA üzerinden sunulacak olan güncellemeler ile telefonlarına yeni özellikler ekleyecek olan Huawei’nin, iOS 14’ten bile daha fazla seçenek sunduğunu belirtelim. Son olarak beta güncellemelerini yüklemeden önce mutlaka ama mutlaka yedek almanız gerektiğini belirtelim.

  • Huawei P40 serisi
  • Huawei Mate 30 serisi
  • Huawei MatePad Pro serisi
  • Huawei Nova 7 serisi
  • Huawei Nova 6 serisi
  • Huawei MatePad 10.8
  • Huawei P30 ve P30 Pro
  • Honor 30 serisi
  • Honor V30 serisi
  • Huawei Nova 7 serisi
  • Huawei Nova 6 serisi

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