Emziren annelere oruç uyarısı! Süt sentezinde bozulmaya neden oluyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Fulya Kayıkçıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, anne sütünün, doğanın bir mucizesi, her annenin kendi bebeğine verdiği, vereceği en güzel hediye, bebeğin ilk aşısı, anne ile bebeğin ilk muhabbeti olduğunu ifade etti.

Anne sütünün en doğal, en taze, en uygun ve en ekonomik besin olduğuna işaret eden Kayıkçıoğlu, emzirmenin tam oturduğu dönemde sağlıklı bir annenin günde 750-800 mililitre süt ürettiğini bildirdi.

Kayıkçıoğlu, ikiz, üçüz bebeği olan annelerde bu miktarın iki litreyi aşabildiğini aktararak, bunun sağlanması ve emzirmenin en kısa sürede düzene oturması için Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın emzirmenin doğumdan sonraki ilk yarım-bir saat içinde başlatılmasını, bebeğe ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesini, 6 aydan sonra da tamamlayıcı besinlerle en az 24 ay emzirmenin sürdürülmesini önerdiğini kaydetti.

HER BEBEK İÇİN İDEAL OLAN KENDİ ANNESİNİN SÜTÜDÜR