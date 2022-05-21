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Emziren annelerin en çok merak ettiği soru: Şekerli besinler ve tatlılar anne sütünü arttırır mı?

21.05.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emziren anneler süt üretimini artırmak için çeşitli arayışlara girer ve neredeyse her tavsiyeyi dikkate alırlar. ‘Tatlı ye kızım süt olsun’ bu tavsiyelerin en yaygın olanlarındandır. Peki gerçekten şeker ve şekerli besinler anne sütünü artırır mı?

Emziren annelerin en çok merak ettiği soru: Şekerli besinler ve tatlılar anne sütünü arttırır mı?

Şeker ve şekerli yiyeceklerin süt üretimini artırdığına dair yaygın bir inanış olsa da şekerin süt üretimini artırdığına dair hiçbir bilimsel veri bulunmamaktadır. Yeterli ve verimli süt üretiminin yolu sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli emzirme, bol sıvı tüketimi, stres kontrolü, düzenli uyku ve bebek ile yakın ilişki kurmaktan geçer. Bununla birlikte, süt üretimini artıran ve galaktogog olarak isimlendirilen besinler de mevcuttur ancak şeker bu besinlerden biri değildir.

GERİ FAZLA KİLOLAR KALIR

Süt olsun diye tatlılara yönelmenizin kilo almanıza neden olması haricinde hiçbir etkisi olmayacaktır. Hatta kilo artışına bağlı olarak gelişen stres durumunuz ve ayrıca kilo kaybı için kısıtlayıcı diyetlere başvurmanız da süt üretiminizi olumsuz etkileyecektir.

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ERKEN TAT DENEYİMLERİNE DİKKAT

Yetişkinlikteki besin tercihleri yaşamın erken dönemlerindeki tat deneyimleriyle şekillenir. Bir bebeğin tat deneyimleri doğum öncesi dönemde amniyotik sıvı yoluyla başlar, emzirme ve tamamlayıcı beslenme ile devam eder. Anne sütü, annenin diyetinin besin bileşimini önemli derecede yansıtır. Tuz ve şeker içeriği yüksek gıdalarla beslenen annelerin bebekleri ise bu besinlere karşı daha istekli olurlar ve dolayısıyla bu bebeklerin yetişkinlikte obezite geliştirme riskleri daha yüksektir.

GALAKTOGOG BESİNLER NEDİR?

Hiçbir besin tek başına süt üretimini artırmasa da tahin, yulaf, rezene, rezene çayı, dereotu, kuru incir, havuç, ceviz, maş fasulyesi, susam, yumurta gibi süt artırıcı besinleri beslenmenize ekleyerek de süt üretiminize katkı sağlayabilirsiniz.


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