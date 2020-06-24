Emzirme memede sarkmaya neden olur mu?

Bunu anlayabilmek için bir cetvelden yardım alabilirsiniz. Eğer meme ucunuz ile memenizin hemen üstünde yer alan köprücük kemiğiniz arasında 19 ile 22 cm mesafe varsa bu durumda memelerde sarkma olmamış demektir. Bu durum boy ve kilo yapısına göre değişiklik göstermekle beraber sarkmamış bir meme için ideal mesafe bu boyutlardadır.

Emzirme ya da doğum gibi etmenler, emzirilen göğsün küçülmesi benzeri, meme formunda bazı değişikliklere sebep olmaktadır. Doğum sırasında alınan kilolar ve süt bezlerinin şişmesi sebebi ile doğumdan sonra memelerin büyümesi muhtemeldir. Ancak bundan sonraki süreçte fazla kiloların gitmesi ve süt bezlerinin küçülmesiyle birlikte emzirme sonrası memede küçülme meydana gelebilmektedir. Bunun bir sonucu olarak da sarkma ve yumuşama problemleri ile karşılaşılabilmektedir.

Özellikle gebelik döneminde olan veya anne olmayı planlayan kadınların pek çoğu, emzirme sonrasında göğüslerinin sarkmasından korkarlar. Emzirme sonrası memede yumuşama olacağını düşünürler ve bununla ilgili çeşitli önlemler almak isterler.

Meme sarkması olup olmadığını anlamanın bir diğer yolu ise meme başının karşıya bakıp bakmamasından geçmektedir. Eğer meme başınız hala yuvarlak olan meme kıvrımınızda yer alıyorsa sarkma gibi bir sorundan bahsedilemez. Ancak doğum sonrasında memede yalancı sarkma problemi olabileceğini de unutmamalı ve vücudunuzun kendisini toplaması için ona biraz zaman tanımalısınız.

Meme Dikleştirme Yöntemleri

1. Şınav çekmek ve göğüs egzersizleri yapmak

Memeler tamamen yağ dokusundan oluşmaktadır ve eğer düzenli olarak şınav hareketi yapılırsa bu bölgedeki kaslar çalıştığı için memelerde dikleşme sağlamak ve sarkıklık probleminden kurtulmak mümkündür.

2. Gece uyurken sütyen takmak sarkmayı önler

Kadınlar geceleri uyurken daha rahat bir uyku çekebilmek için genellikle sütyenlerini çıkartarak uyumayı tercih ederler. Ancak geceleri uyurken de sütyen takmak memelerin dik kalmasını sağlayacaktır.

3. Büyük sütyen kullanımını bırakmak

Doğum sırasında memeleriniz büyüdüğü için aldığınız büyük beden sütyenleri doğumdan sonra kullanmamanızı tavsiye ederiz. Çünkü büyük sütyen takmanın bilimsel olarak sarkmaya sebep olacağı kanıtlanmıştır.

4. Koşmak

Hem doğum sırasında alınan fazla kiloları vermek hem de memelerinizin sarkmasını engellemek için, koşmak oldukça ideal bir çözümdür. Üstelik koşmanın psikolojik olarak da kendinizi iyi hissetmenizi sağlar.