KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. Emzirme memede sarkmaya neden olur mu?

Emzirme memede sarkmaya neden olur mu?

sebboy sebboy
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadınların vücutlarında en sevdikleri noktalar belki de göğüsleridir ve sarkık bir göğüs genellikle kadınların korkulu rüyasıdır.

Emzirme memede sarkmaya neden olur mu?

Özellikle gebelik döneminde olan veya anne olmayı planlayan kadınların pek çoğu, emzirme sonrasında göğüslerinin sarkmasından korkarlar. Emzirme sonrası memede yumuşama olacağını düşünürler ve bununla ilgili çeşitli önlemler almak isterler.

Doğum Sonrası Meme Problemleri

Emzirme ya da doğum gibi etmenler, emzirilen göğsün küçülmesi benzeri, meme formunda bazı değişikliklere sebep olmaktadır. Doğum sırasında alınan kilolar ve süt bezlerinin şişmesi sebebi ile doğumdan sonra memelerin büyümesi muhtemeldir. Ancak bundan sonraki süreçte fazla kiloların gitmesi ve süt bezlerinin küçülmesiyle birlikte emzirme sonrası memede küçülme meydana gelebilmektedir. Bunun bir sonucu olarak da sarkma ve yumuşama problemleri ile karşılaşılabilmektedir.

Sarkma Olup Olmadığını Teşhis Etmek

Bunu anlayabilmek için bir cetvelden yardım alabilirsiniz. Eğer meme ucunuz ile memenizin hemen üstünde yer alan köprücük kemiğiniz arasında 19 ile 22 cm mesafe varsa bu durumda memelerde sarkma olmamış demektir. Bu durum boy ve kilo yapısına göre değişiklik göstermekle beraber sarkmamış bir meme için ideal mesafe bu boyutlardadır.

Meme sarkması olup olmadığını anlamanın bir diğer yolu ise meme başının karşıya bakıp bakmamasından geçmektedir. Eğer meme başınız hala yuvarlak olan meme kıvrımınızda yer alıyorsa sarkma gibi bir sorundan bahsedilemez. Ancak doğum sonrasında memede yalancı sarkma problemi olabileceğini de unutmamalı ve vücudunuzun kendisini toplaması için ona biraz zaman tanımalısınız.

Screenshot_8

Meme Dikleştirme Yöntemleri

1. Şınav çekmek ve göğüs egzersizleri yapmak

Memeler tamamen yağ dokusundan oluşmaktadır ve eğer düzenli olarak şınav hareketi yapılırsa bu bölgedeki kaslar çalıştığı için memelerde dikleşme sağlamak ve sarkıklık probleminden kurtulmak mümkündür.

2. Gece uyurken sütyen takmak sarkmayı önler

Kadınlar geceleri uyurken daha rahat bir uyku çekebilmek için genellikle sütyenlerini çıkartarak uyumayı tercih ederler. Ancak geceleri uyurken de sütyen takmak memelerin dik kalmasını sağlayacaktır.

3. Büyük sütyen kullanımını bırakmak

Doğum sırasında memeleriniz büyüdüğü için aldığınız büyük beden sütyenleri doğumdan sonra kullanmamanızı tavsiye ederiz. Çünkü büyük sütyen takmanın bilimsel olarak sarkmaya sebep olacağı kanıtlanmıştır.

4. Koşmak

Hem doğum sırasında alınan fazla kiloları vermek hem de memelerinizin sarkmasını engellemek için, koşmak oldukça ideal bir çözümdür. Üstelik koşmanın psikolojik olarak da kendinizi iyi hissetmenizi sağlar.

Screenshot_9

5. Kremle masaj yapmak

Kozmetik ürünler satan mağazalardan ve eczanelerden alacağınız kremlerle düzenli olarak masaj yapmak, derinizin yenilenmesini sağlar ve sarkıklığın giderilmesine yardımcı olur.

6. Cerrahi yöntemler

Sarkık göğüs probleminden kurtulmanın bir diğer yolu ise cerrahi müdahaleye izin vermektedir. Estetik cerrahların yapacağı ameliyatlar ile doğum sonrası yaşadığınız sarkıkları ortadan kaldırabilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısıDün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısı
Yumurta çatlaması nasıl anlaşılır, çatlatma iğnesi nedir?Yumurta çatlaması nasıl anlaşılır, çatlatma iğnesi nedir?
Bulaşık makinenize limon atarsanız.... Sonuçlara inanamayacaksınız!Bulaşık makinenize limon atarsanız.... Sonuçlara inanamayacaksınız!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor Sercan, Nisa'nın yazdığı notları gösterdi! Gizli buluşma itirafı

Survivor Sercan, Nisa'nın yazdığı notları gösterdi! Gizli buluşma itirafı

Güldür Güldür'de flaş ayrılık!

Güldür Güldür'de flaş ayrılık!

Kar gibi beyaz bir cilt için ten açıcı etkili ve doğal yöntemler

Kar gibi beyaz bir cilt için ten açıcı etkili ve doğal yöntemler

Evliliğinize heyecan katacak 9 seks önerisi

Evliliğinize heyecan katacak 9 seks önerisi

Oral seks nedir? Nelere dikkat edilmeli?

Oral seks nedir? Nelere dikkat edilmeli?

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Zencefilin faydaları nelerdir?

Zencefilin faydaları nelerdir?

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Uyuz neden olur, nasıl tedavi edilir?

Uyuz neden olur, nasıl tedavi edilir?

Bit nasıl temizlenir, neden olur?

Bit nasıl temizlenir, neden olur?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En detaylı tüp bebek rehberi: Aşamaları nelerdir, nasıl yapılır?

En detaylı tüp bebek rehberi: Aşamaları nelerdir, nasıl yapılır?

Doğum yaptıktan sonra ilk adet ne zaman görülür?

Doğum yaptıktan sonra ilk adet ne zaman görülür?

Yumurta çatlaması nasıl anlaşılır, çatlatma iğnesi nedir?

Yumurta çatlaması nasıl anlaşılır, çatlatma iğnesi nedir?

Çocuklarda ve bebeklerde balgam nasıl atılır, en etkili balgam söktürücü yöntemler

Çocuklarda ve bebeklerde balgam nasıl atılır, en etkili balgam söktürücü yöntemler

Çocukları cinsel istismardan korumak için neler yapılabilir?

Çocukları cinsel istismardan korumak için neler yapılabilir?

Çocuklarda diş çıkarma sırası nasıl olur?

Çocuklarda diş çıkarma sırası nasıl olur?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.