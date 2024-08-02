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    4. Emzirmenin faydalarını duyan şaşırıyor meme ve rahim kanseri riskini azaltıyor

    Emzirmenin faydalarını duyan şaşırıyor meme ve rahim kanseri riskini azaltıyor

    02.08.2024 08:43
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    Anne olan her kadın ilk aylarda bebeğini emzirme süreci yaşıyor. Kadın Hastalıklıları ve Doğum Bölümü doktoru Op. Dr. Nadir Cömert, emzirmenin meme, rahim, yumurtalık kanseri ve kemik erimesi riskini azalttığını söyledi.

    Emzirmenin faydalarını duyan şaşırıyor meme ve rahim kanseri riskini azaltıyor

    Annenin bebeğini emzirmesi, bebeğin gelişimine büyük katkı sağladığı gibi, annenin sağlığı açısından da önem taşıyor. Emziren annelerin karşılaştıkları herhangi bir strese karşı daha yumuşak tepkiler geliştirdiğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Nadir Cömert “Emziren annenin serum kortizol ve adrenalin düzeyi emzirmeyen annelere göre anlamlı bir düşüş gösterir. Bu durum annenin emzirme döneminde psikolojik olarak rahatlamasını sağlar” dedi.

    "EMZİRMEK DOĞUM SONRASI İYİLEŞME SÜRECİNİ HIZLANIDIRYOR"

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    Emzirmenin, annenin doğum sonrası iyileşme sürecini hızlandırdığını söyleyen Op. Dr. Cömert, “Emzirme meme, rahim, yumurtalık kanseri ve kemik erimesi riskini düşürür. Emzirme sürecindeki düşük östorojen seviyesi meme kanseri riskini azaltır. Yapılan araştırmalar, 30 yaşından önce doğum yapan ve bir yıl ya da daha fazla süreyle emziren kadınların yumurtalık kanserine yakalanma riskinde belirgin bir azalma olduğunu göstermektedir.

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    Emzirmenin özellikle ilk altı ayında prokollejen, karboksil peptit (PICP)’in arttığı tespit edilmiş, kemik yıkımı belirtilerinin gerilediği gösterilmiştir. Bu da emziren annelerde kemik erimesi görülme sıklığını çok azaltır. Emzirmek, annenin doğum sonrası iyileşme sürecini hızlandırır. Emzirmeyle birlikte salınan oksitosin hormonu anne rahminin kasılmalarını artırarak doğum yapan annenin kanamasını azaltır. Emziren anneler de kanama daha az olduğundan uzun dönemde kansızlığa bağlı halsizlik çarpıntı ve çabuk yorulma gibi şikayetler daha az görülür” diye konuştu.

    "EMZİREN BİR KADIN GEBELİKTEN SONRA 10 HAFTA BOYUNCA GEBELİKTEN KORUNABİLİR"

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    Emziren bir kadının gebelikten sonra 10 hafta boyunca gebelikten korunabileceğine değinen Cömert, “ Emziren annelerin doğum sonrası daha kolay kilo verebileceğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nadir Cömert, “Emzirme annenin günlük enerji ihtiyacını yaklaşık 500 kalori artırır, bu artan kalori ihtiyacının bir kısmı annenin yediklerinden karşılanırken, bir kısmı gebelikte depolanan yağlardan karşılanır. Bu da annenin gebelik sırasında aldığı fazla kiloların kaybına yol açar. Tüm bunların yanında düzenli emziren bir kadın gebelikten sonra 10 hafta boyunca gebelikten korunabilir, emzirmeyen annelerde ise doğumdan 6 hafta sonra gebelik oluşabilir” şeklinde konuştu. (İHA)
    Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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    Express
    Anahtar Kelimeler:
    kanser emzirmek
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