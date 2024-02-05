En acı yıl dönümü! 6 Şubat felaketinin birinci senesinde deprem bölgesindeyiz! ‘Oy aman aman aman burası Adıyaman…’

ÖZEL | Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım - Bir sene önce bugün tarihin en büyük felaketlerden birini yaşadık. 04.17'de Türkiye için saat durdu! Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremin büyüklüğü 7.7 olarak açıklandı. On binlerce bina yerle bir oldu. 9 saat 7 dakika sonra ise bu kez merkez üstü Elbistan olan bir felaket daha meydana geldi. Bu depremin büyüklüğü de 7.6'ydı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep depremden en fazla zarar gören şehirlerimiz oldular. 50 bini aşkın vatandaşımızı toprağa verdik, yaşanan acıların tarifi çok zor! Asrın felaketinin üzerinden bir sene geçti, aradan geçen 365 günün ardından Mynet olarak Malatya ve Adıyaman'a giderek depremzede vatandaşlarımızın son durumunu, çocuklarımızın psikolojilerini, konteyner kentleri ve tamamlanan yeni konutları inceledik.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen davete ulusal basın dışında uluslarası meslektaşlarımız da katıldı. Malezya'dan Güney Kore'ye İtalya'dan Almanya'ya birçok basın kuruluşu deprem bölgesinin birinci yılında bölgedeydi.

İncelemelere önce Malatya'dan başladık. Malatya şehir merkezi ve Yeşilyurt ilçesi felaketten büyük zarar gördü. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 6 Şubat depremlerinde Malatya'da 1.237 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederken yıkılan binaların çok büyük çoğunluğunun ikinci depremde çöktüğünü aktardı. Daha sonra konteyner kenti ziyaret ettik.

Hem Malatya hem de Adıyaman merkezde neredeyse yan yana ayakta kalan iki bina olmadığını görüyoruz. Yıkılan ve enkazı temizlenen alanlar üzerine konteynerden iş yerleri açılmış ve burada ticari hayat hareketlendirilmeye çalışılıyor.

Depremden kısa süre önce eşini kanser nedeniyle kaybeden bir vatandaş kızı ve torunlarıyla konteyner kentte yaşıyor. 6 Şubat gecesinde yaşadıklarını ise şöyle anlatıyor...

'DEPREMDEN SONRA BİR HAYALİMİZ YOK'

'İnanın depremden sonra bir hayalimiz yok geleceğe dair bir umudumuz yok, öyle yaşıyoruz. Depremde 12 katlı evin 6. katındaydım. Biz en son şehadet getirdik, öleceğiz sandık. Nasıl sağ çıktık biz de bilmiyoruz. Allah bizi kurtardı. O anları unutamıyorum Allah kimseye göstermesin.'

Küçük Mustafa ise evine ziyarete gelen yabancı gazetecileri görünce çok şaşırdı. 'Hello' diyerek onları selamlayan Mustafa kısa süre sonra arkadaşlarıyla birlikte top oynamaya gitti. Malatya Yeşilyurt'taki konteyner kentte daha 3 aylık olan bir bebeğimiz de vardı. Tatlılığıyla herkesin dikkatini çekti.

KONTEYNERDE EL EMEĞİYLE ÇANTA ÜRETİYORLAR

Konteyner kentte el emeğiyle çanta yapıp Türkiye'nin dört bir yanına satan hanımlar da duvara yazdıkları yazıyla hüzünlendirdi: 'BİRLİKTE İYİLEŞECEĞİZ MALATYA'

KUZEY'İN İDOLÜ LİVAKOVİC!

Koyu Fenerbahçeli Kuzey'i de arkadaşlarıyla top oynarken yakaladık. Kaleci eşofmanı, kramponu, eldiveni ve formasıyla tam bir sporcu olan Kuzey'in idolü Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Livakovic! Kuzey, sezon sonu Fenerbahçe'yi şampiyon görmek istiyor takımda en çok sevdiği futbolcu ise Sebastian Szymanski...

İTALYAN MESLEKTAŞIMIZ GUISEPPE: ŞARTLAR ÇOK AĞIRDI AMA İNSANLAR ÇOK GÜÇLÜYDÜ

10 yıldır Tophane'de yaşayan İtalyan meslektaşımız Guıseppe Dı Donna, bir sene öncesini ve bir sene sonraki tabloyu yorumladı:

'İtalya'da da depremler oldu geçmişte. Biz orada 6.0 büyüklüğüne felaket diyoruz. 8 Şubat'ta da buraya gelmiştim, tablo çok kötüydü. Etkilenmiş bölge çok fazlaydı, hava çok soğuktu. Şartlar çok ağırdı fakat insanların gösterdiği tepki çok güçlüydü. İnsanlar çok güçlüydü devlet de destek verdi. Bir sene sonra büyük bir gelişme görüyoruz. İnşallah insanlar en kısa zamanda evlerine geçecekler.'

ADIYAMAN'DAKİ TABLO DAHA DA AĞIR

Adıyaman'daki tablo ise Malatya'ya göre çok daha ağır! Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol'un aktardığı bilgiler ışığında 5.953 bina yıkıldı, 2.329 bina için yıkım kararı verildi. 20 bin bina da ağır hasarlıydı. Adıyaman'da deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 binden fazla...

AKPINARLI KÜÇÜK HASAN'IN EN BÜYÜK ARZUSU İNEKLERİNİ GETİREBİLMEK

Konteyner kentlerin neşesi ise her yerde olduğu gibi yine çocuklar. Kahkahaları ve gülen yüzleriyle her şeyi bir anlık unutturan çocuklar adeta yarınlar için umut oluyor. O çocuklardan biri de sürekli abisiyle şakalaşıp duran Akpınarlı küçük Hasan.

Yeni evlerini heyecanla bekleyenler arasında olan Hasan'ın en büyük hayali ise en köşedeki evin kendilerine çıkması. Özellikle o evi istediğini söyleyen Hasan, eve geçtiklerinde ilk olarak ineklerini köyden getireceğini belirtiyor.

Depreme Akpınar köyünde yaşadıkları evde ailesiyle birlikte yakalandığını anlatan Salih ağabey ise "İki katlıydı evimiz. Depremle birlikte dışarıya fırladık. Dışarı çıkmamızla birlikte karşı komşumuzun evinin yıkıldığını gördük. Diğer yıkılanları gördük, yardım çığlıklarını duyduk. Ben kendi evimin yıkıldığının farkında değildim. İlk başta çadırda kaldık, şu an betonermede kalıyoruz. Şu anda da köy evlerinin bitmesini bekliyoruz" diye konuştu.

KALICI KONUTLAR İÇİN BÜYÜK ÇABA! BİR YILDA BİTTİ...

6 Şubat depremi sonrası bölgedeki çalışmalar ise aralıksız sürüyor. TOKİ tarafından yapımı devam eden kalıcı deprem konutlarının tamamlanması için çalışmalar sürerken, 152 blok halinde 3 bin 34 konutun 3+1 bürüt 105 metrekare, net 85 metrekare olarak inşa edilen konutlar, kısa bir sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek.

Kent merkezlerindeki ve ilçelerdeki evlerin yapımı sürerken, köy evlerinin tamamlanması için de canla başla çalışılıyor.

Depremin yıl dönümünde tamamlanan binaların kura ile hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

"OY AMAN AMAN BURASI ADIYAMAN"

Bölgede yaşanan acıları ve umutlara birebir şahit olmanın içimizde bıraktığı derin izle dönüşe geçiyoruz.

Bölgedeki yolculuğun sonunda, havalimanına geçerken Adıyamanlı şoför beyin açtığı şarkı ise herkesin gözlerinin uzaklara dalmasına neden oluyor...

"Düz dara yar düz dara

Yar zülüfün düz dara

Doksan dokuz yaram var

Sen açtırdın yüz yara

Oy aman aman aman

Burası Adıyaman

Alem düşman kesildi

Seni sevdiğim zaman"

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





