En ağır ceza için bakanlık devrede! Antalya'da iğrenç iddia: Özel yurtta erkek çocuklarını istismar edip serbest kaldı

Alanya ilçesinde özel yurtta erkek çocuklara cinsel istismar iddiası mide bulandırdı! İstismarda bulunan 20 yaşındaki eğitmenin ifade verip serbest bırakılması gündem olmuştu. Bu kez Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil oldu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "Süleymancıların yurdundaki istismarı 5 erkek çocuğu anlattı, istismarcı eğitmen serbest bırakıldı" şeklindeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık söz konusu iddiayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

EN AĞIR CEZA İSTENİYOR

Açıklamada, "Bakanlık avukatlarımız tarafından olayla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Yargılama sürecine müdahil olarak, suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız. Mağdur çocuklara ve ailelerine yönelik başta psikososyal destek olmak üzere hizmet modeli çalışmamız devam etmektedir" dendi.

(DHA-AA)





