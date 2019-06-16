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En anlamlı Babalar Günü hediyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 12:30 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan eczacı Zafer İzbek (57), üniversite öğrencisi oğlu Cafer İzbek'ten (29) alınan karaciğer parçasının nakledilmesi sonucu sağlığına kavuştu.

En anlamlı Babalar Günü hediyesi

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan eczacı Zafer İzbek (57), üniversite öğrencisi oğlu Cafer İzbek'ten (29) alınan karaciğer parçasının nakledilmesi sonucu sağlığına kavuştu. Cafer İzbek, babasına en anlamlı Babalar Günü hediyesini vermiş oldu.
Turgutlu'da yaşayan, iki çocuk babası eczacı Zafer İzbek'e bir yıl önce, İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu ve tedavisine başlandı. Doktorlar İzbek'e karaciğer nakli yapılmasına karar verdi. İstanbul Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan Cafer İzbek babasına karaciğerinden parça vermeyi kabul etti. Yapılan testler sonucunda İzbek'in karaciğerinin, babasının karaciğeri ile uyumlu olduğu belirlendi. İzbek, aynı zamanda aile dostu olan Ege Üniversitesi Üroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Barış Altay'ın da önerisi ile İzmir'deki özel hastanede nakil olmayı kabul etti. 14 Haziran'da yapılan ameliyatla Cafer İzbek'ten alınan karaciğer parçası, babası Zafer İzbek'e nakledildi.
Naklin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen İzbek'in sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Oğlundan alınan karaciğer parçasının nakledilmesiyle hayata tutunan İzbek'in tedbir amacıyla bir süre daha yoğun bakım ünitesinde tutulacağı bildirildi. İzbek'in babasına verdiği karaciğer parçası, en anlamlı Babalar Günü hediyesi oldu.

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En anlamlı Babalar Günü hediyesiEn anlamlı Babalar Günü hediyesi

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