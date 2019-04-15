En az 30 bebeğin ölümüne neden oldu! Piyasadan toplatılıyor

Fisher Price yetkilileri, geçen hafta yaptığı uyarıda, ailelerden bebekler “3 aylık olduğunda ya da sağa sola dönebilmeye başladıklarında” ürünü kullanmayı bırakmalarını istemişti. Ancak Amerika Pediatristler Derneği, ürünün ölümcül olduğu konusunda uyarıda bulunmuş, acilen toplatılmasını istemişti.

Şirket, “Ürünümüzün güvenilirliğinin arkasında duruyoruz. Ancak ‘the Rock ‘n Play Sleeper’ ana kucağı ürünümüzün kullanım ve güvenlik şartları dikkate alınmadan kullanıldığı bazı durumlarda çocuk ölümleri yaşandığı yönündeki bildirimler sonrası bu ürünü Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu ortaklığı ile gönüllü olarak piyasadan toplama kararı aldık” açıklamasını yaptı.

Kaynak: T24

