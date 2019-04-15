KADIN

En az 30 bebeğin ölümüne neden oldu! Piyasadan toplatılıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 15.04.2019 11:53 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 32 çocuğun ölümüne sebep olduğu iddiaları sonrası Fisher-Price şirketi “the Rock ‘n Play Sleeper” isimli ana kucağı ürününü piyasadan toplama kararı aldı.

En az 30 bebeğin ölümüne neden oldu! Piyasadan toplatılıyor

Fisher Price yetkilileri, geçen hafta yaptığı uyarıda, ailelerden bebekler “3 aylık olduğunda ya da sağa sola dönebilmeye başladıklarında” ürünü kullanmayı bırakmalarını istemişti. Ancak Amerika Pediatristler Derneği, ürünün ölümcül olduğu konusunda uyarıda bulunmuş, acilen toplatılmasını istemişti.

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Şirket, “Ürünümüzün güvenilirliğinin arkasında duruyoruz. Ancak ‘the Rock ‘n Play Sleeper’ ana kucağı ürünümüzün kullanım ve güvenlik şartları dikkate alınmadan kullanıldığı bazı durumlarda çocuk ölümleri yaşandığı yönündeki bildirimler sonrası bu ürünü Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu ortaklığı ile gönüllü olarak piyasadan toplama kararı aldık” açıklamasını yaptı.

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Kaynak: T24

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Anahtar Kelimeler:
Fisher-Price the Rock ‘n Play Sleeper

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