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  4. En büyük insan dışkısı müzede! Tam 20 santimetre

En büyük insan dışkısı müzede! Tam 20 santimetre

21.05.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mideniz bulanabilir, şaşkına dönebilirsiniz ama bu bir gerçek. En büyük insan dışkısı Birleşik Krallık'ta bir müzede sergileniyor. İşin ilginç tarafı ise bu dışkı, İngiliz monarşisinin mücevherleri kadar değerli bir şeye benzetiliyor.

En büyük insan dışkısı müzede! Tam 20 santimetre

Kayıtlara geçmiş olan en büyük insan dışkısının geçmişi 9. yüzyıla kadar uzandığı ve bir Viking insanına ait olduğu tahmin ediliyor.

BOYU 20 SANTİMETRE

1972'de inşaat işçileri yaptıkları kazı esnasında tesadüf eseri, bu fosilleşmiş dışkıyı buldu. 20 cm uzunluğunda ve 5 cm genişliğinde olan dışkının önce ne olduğunu anlamamış ancak yapılan incelemelerde bunun bir insan dışkısı olduğu gerçeğine varılmıştı.

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YÜZLERCE PARAZİT OLDUĞU KEŞFEDİLDİ

Araştırmacıların keşfettiği sonraki şey, adamın ne yediği ile ilgiliydi. Dışkının ağırlıklı olarak et ve ekmekten oluşan bir beslenmeden kaynaklandığı sonucuna varıldı. Dışkıda 'yüzlerce parazit yumurta' bulunması, 9. yüzyıl insanının bağırsak solucanlarıyla dolu olduğu gerçeğini de ortaya çıkardı.

YERE DÜŞÜP, 3 PARÇAYA AYRILMIŞ

Kazı çalışmaları yürüten bir veteriner olan Dr. Andrew Jones, "Bu şimdiye kadar gördüğüm en heyecan verici dışkı. Kraliyet mücevherleri gibi değer görüyor'' dedi ve ekledi: York Arkeoloji Vakfı'nda sergilenen dışkı 2003 yılında bir okul ziyareti ziyareti sırasında bir öğretmen tarafından yere düşürüldü ve 3 parçaya bölündü. Ancak yetkililer daha sonra şimdiki pis ihtişamına geri döndürdü.

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