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'En Büyük Savaş'ta korkutan açıklama: ABD boğazımıza bıçak dayadı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2018 10:08 | Son Güncelleme

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Shouwen, Washington "Çin'in boğazına bıçak dayamışken" ABD ile ticaret görüşmelerini sürdürmenin zor olduğunu söyledi. İki ülke dün karşılıklı olarak birbirlerinin ihraç mallarına yeni gümrük vergileri getirdi.

Wang Shouwen bugün yaptığı basın toplantında, müzakerelerin ne zaman başlayacağının ABD'nin "isteğine" bağlı olduğunu söyledi.

Çin'in en yüksek mevkili diplomatı olan Wang Yi de New York'ta işadamlarına yaptığı bir konuşmada, "tehdit ve baskı" ortamında görüşmelerin yapılamayacağını söyledi.

Çin'de dışişleri bakanlığına denk olan Devlet Danışmanı sıfatını taşıyan Wang Yi'nin, "ABD içinde bazı güçlerin Çin hakkında ticaret ve güvenlik konularında asılsız eleştiriler yaptığı ve bu sorumsuz davranışın Çin-Amerikan ilişkilerini zehirlediğini" söylediği bildirildi.

Wang Yi, Çin-ABD İş Konseyi ve ABD-Çin ilişkileri Ulusal Komitesi üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, "Böyle devam ederse 40 yıllık ABD-Çin ilişkisinin kazanımları bir anda yok olacak" dedi.

Şu anda ne Washington ne de Beijing, giderek sertleşen kavgada uzlaşma havasındalar. Bu durum da yatırım hevesini kırarak, küresel ticareti bozacak uzun süreli bir savaş riskini artırıyor.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki savaş kızışırken, dün ABD 200 milyar dolarlık Çin malına vergi koydu, Çin de misilleme olarak 60 milyar dolarlık Amerikan ürününe vergi getirdi.

Çin dün yayınladığı bir raporda da ABD'yi "zorbalıkla" suçladı ve diğer ülkeleri kendi iradesine boyun eğmeye zorladığını söyledi.

Mizuho Bank müşterilerine yazdığı bir notta, "(Beijing'in dün ABD'ye yaptığı) ağır eleştiri Çin'in yararsız müzakerelere girmek yerine, şimdiki ABD yönetiminin süresinin bitmesini beklemeyi tercih edebileceğini gösteriyor" dedi.

"Bu gelişmeler ışığında iki tarafın da uzunca bir süre en azından tarafların herhangi birinde gözle görülür bir politika değişimi olana kadar, müzakerelere yeniden girişmeyecekleri ihtimali güçleniyor."

Çin gazetesi Global Times bugünkü sayısında, "Çin büyük ve güçlü bir ülkedir; dolayısıyla Çin ile ekonomik ya da askeri bir çatışmaya girmenin bedeli çok büyük olur" dedi.

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
ABD haklı sen kapitalist sistemi komünist zorbalığıyla kullanıyorsun. Uygur Türklerine zulüm ediyorsun örtbas ediyorsun. Amerikayı zerre sevmem ama en azından türklere zulüm etmiyor asimile etmiyor.
MYNET EDİTÖR HABER KALİTEN ÇOK KÖTÜ, ALGI DEĞİŞTİRİYORSUN ABD, BOĞAZIMIZA BIÇAK DAYADI GİBİ, GÜVENİLİRLİĞİN KALMAZ.İTİBARINDA KALMAZ.
Ne oldu çin efendi dünyaya hiç bir yararın olmadan benzerini kalitesiz üreterek bugüne kadar geldin dünyayı kirlettin ekonomileri zora soktun benzer uyduruk ucuz mal üreterek... halkını sömürdün çalışanlarına köle muamelesi yaparak üretim maliyetlerini aşağılara Çekerek dünya piyasasında haksız rekabet İLE VAHŞİ KAPİTALİZM ÖRNEKLERİNİ gösterdin... DÜNYAYI UCUZ BEŞ PARALIK hale sen soktun bedelini ödiyeceksin...asıl söürü ülkesi sensin ÇİN doğayı kirletip insanları KÖLELEŞTİREN asıl senin zihniyetin...
ABD'Yİ YÖNETEN BİRKAÇ BANKACI YAHUDİ, ONLARI DA DÜNYA BİLİYOR, HER TÜRLÜ DÜZENBAZLIK, HİLEKARLIK ONLARDA.
Hergün maşette bir savaş haberi.. Büyük 3.dünya savaşı çıksın da rahatlayın bari..
Amerika yalnızca devlet kanalıyla çine ihracat yapmıyor. Amerikan serbest piyasasındaki amerikalı girişimciler bireysel ihracatlarını bu faiş gümrük vergileri sebebiyle çine yapamayıp dara düşmeye başlayınca seslerini çok ciddi çıkaracaklardır. O zaman trump efendi ne yapacaksın merakla bekliyorum.
bizim salaklarda aval aval seyrediyor helikoptere dans şov ne salak toplum olduk biz
CONİLER TÜM DÜNYAYI KARŞISINA ALDI! BİZİMKİLER NİYE ÇİNİ DESTEKLEMİYOR ACABA?HANİ NEREDE DEMEÇLER?ZOR DOSTUM,ZOR!
yesinler biribirlerini düne kadar , uygur türklerini katlediyorlardı sokakta ayrıca işçiler patronuna isyan etmekte geç kaldı en büyük üretimi abd ye yapıyor. musluk kesilirse iş alamzsa o nüfusla batışı yakın olur batmadan birbirilerini yesinler. kimse unutmasın ruslar sarı kamış olayına kadar gidelim ermeni ve ruslar çok katliam yapmıştır.çin ezeli düşmanımız.asırlardır. abd de düşmanımız denize düşen yılana sarılırsa yılan yutar. arapların klıçından ayrılmalı türk devletleri ile birleşmeli ittifak içinde olmalıyız
it iti ısırmaz
hadi savaşında birazda biz seyirci kalalım
kazanan çin olur
Cin 15 yilda abd ile rekabet edecek hale 15 yilda. Bilmem bu sizlere bir anlam ifade ediyor mu?
BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR!
gerizekalılar böyle yaparak halkınıza zulm ediyorsunuz. ne oluyorsa vatandaşa oluyor. sizin leş işkembeleriniz doluyor Allah kahretsin hepinzi
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