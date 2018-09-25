'En Büyük Savaş'ta korkutan açıklama: ABD boğazımıza bıçak dayadı

Wang Shouwen bugün yaptığı basın toplantında, müzakerelerin ne zaman başlayacağının ABD'nin "isteğine" bağlı olduğunu söyledi.

Çin'in en yüksek mevkili diplomatı olan Wang Yi de New York'ta işadamlarına yaptığı bir konuşmada, "tehdit ve baskı" ortamında görüşmelerin yapılamayacağını söyledi.

Çin'de dışişleri bakanlığına denk olan Devlet Danışmanı sıfatını taşıyan Wang Yi'nin, "ABD içinde bazı güçlerin Çin hakkında ticaret ve güvenlik konularında asılsız eleştiriler yaptığı ve bu sorumsuz davranışın Çin-Amerikan ilişkilerini zehirlediğini" söylediği bildirildi.

Wang Yi, Çin-ABD İş Konseyi ve ABD-Çin ilişkileri Ulusal Komitesi üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, "Böyle devam ederse 40 yıllık ABD-Çin ilişkisinin kazanımları bir anda yok olacak" dedi.

Şu anda ne Washington ne de Beijing, giderek sertleşen kavgada uzlaşma havasındalar. Bu durum da yatırım hevesini kırarak, küresel ticareti bozacak uzun süreli bir savaş riskini artırıyor.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki savaş kızışırken, dün ABD 200 milyar dolarlık Çin malına vergi koydu, Çin de misilleme olarak 60 milyar dolarlık Amerikan ürününe vergi getirdi.