'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

Trump yönetiminden bir kaynağın Cumartesi günü Reuters'a verdiği bu bilgiye karşı Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın bir kaynağa dayandırarak verdiği haberde ise, vergi oranının yüzde 10 dolayında olabileceği bildirildi. Bu oran, Trump'ın yeni vergiler için düşündüğü bilinen yüzde 25'ten daha düşük.

Bu kez 200 milyar dolar değerinde internet teknolojisi ve diğer elektronik ürünler ve baskılı devre kartları ile, deniz ürünleri, mobilya, aydınlatma elemanları, oto lastikleri, kimyasallar, bisiklet ve bebek oto sandalyeleri gibi tüketici ürünlerine vergi bekleniyor.

Bu partideki ürünlerin listesi Temmuz ayında açıklanmıştı ancak uygulamada bazı mallara istisna tanınıp tanınmayacağı belli değil.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ile ticaret görüşmelerini canlandırmaya çalışırken, diğer yandan Trump'ın yeni vergiler için hazırlık yapma emri verdiği bildiriliyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Lindsay Walters Cuma günü yaptığı açıklamada, "Başkan Trump ve yardımcıları Çin'in haksız uygulamalarına karşı önlem almaya devam edeceklerini açıkça ifade ettiler. Çin'in ABD tarafından uzun zamandır vurgulanan bu şikayetlere eğilmesini tavsiye ediyoruz" demişti.