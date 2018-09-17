'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

Trump yönetiminden bir kaynağın Cumartesi günü Reuters'a verdiği bu bilgiye karşı Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama gelmedi.
Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın bir kaynağa dayandırarak verdiği haberde ise, vergi oranının yüzde 10 dolayında olabileceği bildirildi. Bu oran, Trump'ın yeni vergiler için düşündüğü bilinen yüzde 25'ten daha düşük.
Bu kez 200 milyar dolar değerinde internet teknolojisi ve diğer elektronik ürünler ve baskılı devre kartları ile, deniz ürünleri, mobilya, aydınlatma elemanları, oto lastikleri, kimyasallar, bisiklet ve bebek oto sandalyeleri gibi tüketici ürünlerine vergi bekleniyor.
Bu partideki ürünlerin listesi Temmuz ayında açıklanmıştı ancak uygulamada bazı mallara istisna tanınıp tanınmayacağı belli değil.
Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ile ticaret görüşmelerini canlandırmaya çalışırken, diğer yandan Trump'ın yeni vergiler için hazırlık yapma emri verdiği bildiriliyor.
Beyaz Saray Sözcüsü Lindsay Walters Cuma günü yaptığı açıklamada, "Başkan Trump ve yardımcıları Çin'in haksız uygulamalarına karşı önlem almaya devam edeceklerini açıkça ifade ettiler. Çin'in ABD tarafından uzun zamandır vurgulanan bu şikayetlere eğilmesini tavsiye ediyoruz" demişti.
Trump Çin'den, ABD karşısındaki 375 milyar dolarlık ticaret fazlasını azaltmasını, ABD teknolojisi ve fikri mülkiyetini elde etme çabalarına son vermesini ve yüksek teknoloji sektörüne verdiği devlet sübvansiyonunu azaltmasını istiyor.
Trump yönetimi halen 50 milyar dolarlık Çin ürününe vergi uyguluyor. Trump 7 Eylül'de, bu hafta beklenen liste dışında, daha 267 milyar dolarlık Çin malında da vergi koymaya hazır olduğunu açıklamıştı.
Söz konusu olan gümrük vergilerini tümünün uygulanması halinde, ABD'nin geçen yıl Çin'den ithal ettiği toplam ürünlerin değeri olan 505 milyar doları aşan bir vergi yükü gelmiş olacak.
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