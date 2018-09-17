HABER

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.09.2018 10:06 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın 200 milyar dolar değerinde ithal Çin ürününe getirilecek yeni gümrük vergilerini bugün açıklayabileceği bildirildi.

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

Trump yönetiminden bir kaynağın Cumartesi günü Reuters'a verdiği bu bilgiye karşı Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın bir kaynağa dayandırarak verdiği haberde ise, vergi oranının yüzde 10 dolayında olabileceği bildirildi. Bu oran, Trump'ın yeni vergiler için düşündüğü bilinen yüzde 25'ten daha düşük.

Bu kez 200 milyar dolar değerinde internet teknolojisi ve diğer elektronik ürünler ve baskılı devre kartları ile, deniz ürünleri, mobilya, aydınlatma elemanları, oto lastikleri, kimyasallar, bisiklet ve bebek oto sandalyeleri gibi tüketici ürünlerine vergi bekleniyor.

Bu partideki ürünlerin listesi Temmuz ayında açıklanmıştı ancak uygulamada bazı mallara istisna tanınıp tanınmayacağı belli değil.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ile ticaret görüşmelerini canlandırmaya çalışırken, diğer yandan Trump'ın yeni vergiler için hazırlık yapma emri verdiği bildiriliyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Lindsay Walters Cuma günü yaptığı açıklamada, "Başkan Trump ve yardımcıları Çin'in haksız uygulamalarına karşı önlem almaya devam edeceklerini açıkça ifade ettiler. Çin'in ABD tarafından uzun zamandır vurgulanan bu şikayetlere eğilmesini tavsiye ediyoruz" demişti.

Trump Çin'den, ABD karşısındaki 375 milyar dolarlık ticaret fazlasını azaltmasını, ABD teknolojisi ve fikri mülkiyetini elde etme çabalarına son vermesini ve yüksek teknoloji sektörüne verdiği devlet sübvansiyonunu azaltmasını istiyor.

Trump yönetimi halen 50 milyar dolarlık Çin ürününe vergi uyguluyor. Trump 7 Eylül'de, bu hafta beklenen liste dışında, daha 267 milyar dolarlık Çin malında da vergi koymaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu olan gümrük vergilerini tümünün uygulanması halinde, ABD'nin geçen yıl Çin'den ithal ettiği toplam ürünlerin değeri olan 505 milyar doları aşan bir vergi yükü gelmiş olacak.

PARTNERBu aracı gişede gören şaşkına döndü!Bu aracı gişede gören şaşkına döndü!
Mangkhut Tayfunu Çin'de de can aldıMangkhut Tayfunu Çin'de de can aldı
Trump'ın Yüksek Mahkeme adayına cinsel saldırı suçlamasıTrump'ın Yüksek Mahkeme adayına cinsel saldırı suçlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump ABD çin gümrük vergisi en büyük savaş ticaret savaşı

En Çok Okunan Haberler

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

İlginizi Çekebilir

ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor

ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

45. saniyeden sonra işler karışıyor

45. saniyeden sonra işler karışıyor

ABD'nin gizli silahı böyle görüntülendi! Akdeniz'de bekletiliyor!

ABD'nin gizli silahı böyle görüntülendi! Akdeniz'de bekletiliyor!

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Çin bizim gibi değil, ihracatları çok çok iyi. amerika yaptırımda yapsa fazla etki yapmaz bence...
TRAMPA ASLINDA DÜNYA SVAŞI ÇIKARMAK İSTİYOR
çinde sana uygularsa kalırsın mal gibi turp nasıl bi adamsın be sen deli manyak
Diğer Haberler
Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması

Çileğin içinden iğne çıktı! Skandal başka ülkeye de sıçradı

Çileğin içinden iğne çıktı! Skandal başka ülkeye de sıçradı

Irak'tan önemli karar! Türkiye sınırına asker gönderiyorlar

Irak'tan önemli karar! Türkiye sınırına asker gönderiyorlar

Kuyrukları dolanınca yuvada mahsur kaldılar

Kuyrukları dolanınca yuvada mahsur kaldılar

Alman basınından sert yazı: Erdoğan'ın çıkarlarına ters

Alman basınından sert yazı: Erdoğan'ın çıkarlarına ters

YPG'ye katıldığı gerekçesiyle Türkiye'de hüküm giyen İngiliz: Yardım için hükümetime yalvarıyorum

YPG'ye katıldığı gerekçesiyle Türkiye'de hüküm giyen İngiliz: Yardım için hükümetime yalvarıyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.