"En çevreci seçim kampanyasını yürütüyoruz"

AYŞE YILDIZ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Plastik ve çevreyi kirletecek materyalleri seçim kampanyamızda kullanmıyoruz. Araçların ses sistemlerinin herhangi bir şekilde hastane, okul, yerleşim birimlerinde rahatsızlık uyandırmaması için ciddi gayret gösteriyoruz." dedi.

Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre, görüntü ve ses kirliliğinin oluşmaması için en çevreci seçim kampanyasını tercih ettiklerini belirterek, "Çevre, görüntü ve ses kirliliğinin oluşmamasına dikkat eden, duyarlılığı ön plana çıkaran ve 'gönülden yaparsanız gönüller kazanırsınız' mesajıyla devam eden bir kampanya yürütüyoruz. Tüm Türkiye'de daha çok dijital bir kampanya yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li kadroların çevreye duyarlı çalışmalar yaptığını aktaran Ünal, 31 Mart'ta yapılacak seçimler için kampanya çalışmalarında plastik ve çevreyi kirletecek materyalleri kullanmadıklarını belirtti.

"Araçların ses sistemlerinin herhangi bir şekilde hastane, okul, yerleşim birimlerinde rahatsızlık uyandırmaması için ciddi gayret gösteriyoruz. Çünkü önümüzdeki süreçte artık şehirlerimizin üzerine kurulu bulundukları çevrenin yaşatılması ve korunması çok önemli." diyen Ünal, çevreyi yaşatmanın ve korumanın AK Parti'nin birinci önceliği olduğunu vurguladı.