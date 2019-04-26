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En çok acı biberi yemek için yarıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 14:52 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 20'nci Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen 'Acı Biber Yeme Yarışması'nda renkli görüntüler ortaya çıktı.

En çok acı biberi yemek için yarıştılar

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 20'nci Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen 'Acı Biber Yeme Yarışması'nda renkli görüntüler ortaya çıktı.
Kumluca'da 20'ncisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında 'Acı Biber Yeme Yarışması' yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki yarışma öncesi, jüri üyeleri tarafından hassas terazide tartılan biberler, yarışmacılara verildi. Yarışmada 2'si kadın, 17 kişi, iki grupta mücadele etti. Yarışmacılara, biberlerin acısını gidermek amacıyla ayran, domates ve su ikram edildi. Yarışmacılar üç dakikada en fazla acı biberi yemek için kıyasıya mücadele etti.
Yedikleri biberlerden ağızları yanan yarışmacılar, Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Köleoğlu tarafından üzerlerine su dökülerek serinletildi. Yarışma sonunda üç dakikada 314 gram biber yiyen Mehmet Ateş birinci, 303 gram yiyen Hüseyin Özdil ikinci ve 299 gram biber yiyen Emrah Çetiner üçüncü oldu. Başkan Köleoğlu ve protokol üyeleri tarafından birinci olan yarışmacıya yarım altın, ikinci ve üçüncü yarışmacılara çeyrek altın, diğer katılımcılara ise madalya ve çeşitli hediyeler verildi.
Başkan Köleoğlu, "20'nci Tarım ve Seracılık Festivali'ndeki onlarca yarışmadan birisi olan acı biber yeme yarışmasını gerçekleştirdik. Bu biberleri yemek marifet ister. Tüm yarışmacılarımıza teşekkür ediyorum. Her ne kadar acı da olsa bir tarafında yarışma, eğlence var" dedi.
Yarışmanın birincisi Mehmet Ateş ise, "5 senedir bu yarışmaya katılıyorum. Birinci oldum. Geçen sene 3'üncü, bir önceki sene ise 2'nci olmuştum" dedi.

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En çok acı biberi yemek için yarıştılarEn çok acı biberi yemek için yarıştılarEn çok acı biberi yemek için yarıştılarEn çok acı biberi yemek için yarıştılar

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