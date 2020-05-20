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En çok bu banyo dolapları ve aynalar tercih ediliyor! İşte o modeller!

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Banyo dendiğinde akla ilk gelen temizlik ve hijyendir. Banyoya, yorgunluktan arınmak ve güne zinde başlamak için uğradığımız terapi noktası diyebiliriz. Peki, ferah bir banyonun size iyi geleceğini düşündünüz mü hiç? Banyonun olmazsa olmazı dolaplar ve aynaları sizler için bu terapi niteliğindeki içerikte derledik. En çok tercih edilen banyo dolapları ve aynalara birlikte göz atalım.

En çok bu banyo dolapları ve aynalar tercih ediliyor! İşte o modeller!

Daha konforlu olması açısından günümüzdeki evler çift banyolu olarak tasarlanıyor. Daha çok ebeveyn banyosu kullanıldığı için, tam banyo denilen ve dizayn etmeye elverişli ikinci banyoyu çoğumuz göz ardı ediyoruz. Oysa banyoya yapacağınız güzel bir dokunuş ile evinizin havasını değiştirebilirsiniz. Seçimlerini zevkine göre ya da ihtiyaçlarını ön planda tutarak yapanlar için birbirinden kullanışlı banyo dekorasyon fikirlerini derledik. Üstelik hepsi birbirinden özenli ve göz alıcı zevklerle karşınızda...

EVİNİZİN VAZGEÇİLMEZİ: MODERN BANYO

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Günümüzde en çok tercih edilen banyo dolabı ve ayna modeli karşınızda. Asma banyo dolabı sayesinde banyo zeminini temizlemeniz oldukça kolay olacak. Üstelik beyaz renk dolaplar ve aynı renk çerçeveyle kaplı ayna sayesinde banyonuz çok daha ferah bir hale geliyor.

AHŞAP VE BEYAZ KOMBİNASYONU

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"Modernlikten yanayım ama ahşap görüntüden de vazgeçemiyorum" diyorsanız size güzel bir önerimiz var. Saklama alanı oldukça fazla olan ve göz yormayan banyo dolapları sayesinde hem ihtiyacınız hem zevkiniz ön planda olacak. Üstelik geniş ölçülerde tasarlanan ayna sayesinde banyonuz daha büyük bir görünüme kavuşuyor.

TEK KAPAKLA ŞIK GÖRÜNÜM

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Tek kapaklı kulpsuz dolaplar ve raf sistemiyle sık kullanılan model karşınızda. Ahşap desenli dolaplar ve geniş düz ayna ile ortaya kullanışlı bir banyo çıkıyor.

DAİRESEL AYNA BAKIŞI

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Asma banyo dolabına dairesel düz aynanın eşlik etmesi, banyoya farklı bir hava katıyor. Kulpsuz banyo dolapları ve led ışıkla süslenen ayna, modern görünüm için güzel bir alternatif.

OLMAZSA OLMAZ: KLASİK TASARIM

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Klasik tarz sevenlerin kullandığı tam bir tasarım banyosu. Güvercin mavisi klasik dolaplar ve klasik musluk bataryasının sağladığı mükemmel uyum, ahşap çerçeveli ayna ile birleştiğinde karşınıza böyle güzel bir banyo çıkıyor.

AVANGART VE GOLD İLE LÜKS BANYO

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Avangart ve gold uyumundan vazgeçemeyenlerin tercih ettiği banyo dekorunun modası hiç geçmeyecek gibi görünüyor. Avangart banyo dolabı ve gold işlemeli ayna kullanarak lüks bir görüntü elde edebilirsiniz. Bu ağır ve ihtişamlı banyo dekoru en çok tercih edilenler listemizde yer alıyor.

MİDİ BOY BANYO

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Küçük bir banyonuz varsa ve saklama alanının olmamasından şikayetçiyseniz bu banyo dolapları kurtarıcı parçanız olacak. Dairesel bir ayna ile dekoru tamamladığınız zaman ortaya küçük bir banyoda bile yer tasarrufu sağlayabileceğiniz bu görüntü çıkıyor.


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