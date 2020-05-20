En çok bu banyo dolapları ve aynalar tercih ediliyor! İşte o modeller!

Daha konforlu olması açısından günümüzdeki evler çift banyolu olarak tasarlanıyor. Daha çok ebeveyn banyosu kullanıldığı için, tam banyo denilen ve dizayn etmeye elverişli ikinci banyoyu çoğumuz göz ardı ediyoruz. Oysa banyoya yapacağınız güzel bir dokunuş ile evinizin havasını değiştirebilirsiniz. Seçimlerini zevkine göre ya da ihtiyaçlarını ön planda tutarak yapanlar için birbirinden kullanışlı banyo dekorasyon fikirlerini derledik. Üstelik hepsi birbirinden özenli ve göz alıcı zevklerle karşınızda...

EVİNİZİN VAZGEÇİLMEZİ: MODERN BANYO

Günümüzde en çok tercih edilen banyo dolabı ve ayna modeli karşınızda. Asma banyo dolabı sayesinde banyo zeminini temizlemeniz oldukça kolay olacak. Üstelik beyaz renk dolaplar ve aynı renk çerçeveyle kaplı ayna sayesinde banyonuz çok daha ferah bir hale geliyor.

AHŞAP VE BEYAZ KOMBİNASYONU

"Modernlikten yanayım ama ahşap görüntüden de vazgeçemiyorum" diyorsanız size güzel bir önerimiz var. Saklama alanı oldukça fazla olan ve göz yormayan banyo dolapları sayesinde hem ihtiyacınız hem zevkiniz ön planda olacak. Üstelik geniş ölçülerde tasarlanan ayna sayesinde banyonuz daha büyük bir görünüme kavuşuyor.