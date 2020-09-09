En çok hangi marka araba ilanı veriliyor? İkinci el araba ilanlarında en çok hangi marka var...

EN ÇOK HANGİ MARKA ARABA İLANI VERİLİYOR?

En çok hangi marka araba ilanı veriliyor? İkinci el araba ilanlarında en çok hangi marka var? Markaya göre 2. el araba ilanlarının oranını merak edilenler için 2020 Ağustos ayında verilen 2. el oto ilanları hakkında analiz yaptık.

2020 AĞUSTOS AYINDA VERİLEN 2. EL OTO İLANLARINI ANALİZ ETTİK!

2020 Ağustos ayında verilen 2. el oto ilanları hakkında bilgi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. 2020 Ağustos ayı 2. el araba ilanlarını renge, sayıya, modele, fiyata, yakıt tüketim şeklinde, şanzıman tipine göre analiz ettik.

2020 AĞUSTOS 2. EL ARABA İLANLARI

2020 Ağustos Ayında Otomobil İlanları analizi ile en çok hangi araba satılıyor, en çok hangi renk araba satılıyor, en çok hangi ikinci el araba ilanı veriliyor gibi sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

EN ÇOK OTOMOBİL İLANI VERİLDİ!

Online ikinci el araç alım satım platformlarında de geleneksel oto pazarlarında da otomobil en çok satılan ya da satılığa çıkarılan araç türüdür. Ağustos 2020 2. el araba ilanlarına baktığımız zaman en çok otomobil ilanı verildiğini görüyoruz. İlanların yüzde oranları şöyle: