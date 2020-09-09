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En çok hangi marka araba ilanı veriliyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.09.2020 14:43 | Son Güncelleme

En çok hangi marka araba ilanı veriliyor? İkinci el araba ilanlarını analiz ettik...

En çok hangi marka araba ilanı veriliyor?

En çok hangi marka araba ilanı veriliyor? İkinci el araba ilanlarında en çok hangi marka var...

EN ÇOK HANGİ MARKA ARABA İLANI VERİLİYOR?

En çok hangi marka araba ilanı veriliyor? İkinci el araba ilanlarında en çok hangi marka var? Markaya göre 2. el araba ilanlarının oranını merak edilenler için 2020 Ağustos ayında verilen 2. el oto ilanları hakkında analiz yaptık.

2020 AĞUSTOS AYINDA VERİLEN 2. EL OTO İLANLARINI ANALİZ ETTİK!

2020 Ağustos ayında verilen 2. el oto ilanları hakkında bilgi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. 2020 Ağustos ayı 2. el araba ilanlarını renge, sayıya, modele, fiyata, yakıt tüketim şeklinde, şanzıman tipine göre analiz ettik.

2020 AĞUSTOS 2. EL ARABA İLANLARI

2020 Ağustos Ayında Otomobil İlanları analizi ile en çok hangi araba satılıyor, en çok hangi renk araba satılıyor, en çok hangi ikinci el araba ilanı veriliyor gibi sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

EN ÇOK OTOMOBİL İLANI VERİLDİ!

Online ikinci el araç alım satım platformlarında de geleneksel oto pazarlarında da otomobil en çok satılan ya da satılığa çıkarılan araç türüdür. Ağustos 2020 2. el araba ilanlarına baktığımız zaman en çok otomobil ilanı verildiğini görüyoruz. İlanların yüzde oranları şöyle:

  • %69 oranında otomobil ilanı verildi
  • %11 oranında SUV ve PickUp ilanı verildi.
  • %8 oranında ticari araç ilanı verildi.
  • %5 oranında motosiklet ilanı verildi.
  • %5 oranında minivan ve panelvan ilanı verildi
  • %2 oranında iş makinesi vs ilanı verildi.

EN ÇOK HANGİ FİYAT ARALIĞINDA İLAN VAR?

Bugün ikinci el 100 bin Tl altına temiz araba bulmak zorlaştı. Ağustos 2020 2. el ilanlarında en yüksek oran 100 bin Tl üstündeki araçlara ait. En düşük oran ise 20 bin Tl ve altındaki araçlara ait. Dolayısıyla internetteki araba ilanlarına bakmak istediğinizde göreceğiniz ilanların çok büyük bir kısmı 100 bin Tl ve üstündeki araçlara ait olacak.

EN ÇOK KAÇ KM ARABA İLANI VERİLİYOR?

En çok önemsenen konulardan biri de km bilgisi oluyor. İkinci el otomobil ilanlarında km bilgisi açısından oranlara baktığımızda en yüksek oranın 200 bin ile 300 bin km aralığında olduğunu görüyoruz. Bu oranı 100 bin km ile 150 km arası izliyor. En az ilan verilen 2. el araç km oranı ise 300 bin km üstü oluyor.

OTOMOBİLDE EN ÇOK İLAN VERİLEN MODEL YILI

İkinci el araba alırken model yılı, km bilgisi ve fiyat en önemli kriterler arasında yer alıyor. Peki, model yılı yani araba yaşı söz konusu olduğunda en fazla ilan verilen hangi grup oluyor? Model yılına göre en çok ilan verilen araba grubu %8 oranıyla 2016 / 2015 / 2014 oluyor. Burada şu küçük notu da vermek gerek: Türkiye otomobil parkı son 4 yılda epeyce yaşlandı. Bu, hem sürüş güvenliği hem de çevre için oldukça olumsuz bir durum.

EN ÇOK İLAN VERİLEN OTOMOBİLLERİN MOTOR HACMİ NE?

Motor hacmine göre 2. el araba ilanlarını listelediğimizde en çok ilan verilen grubun 1300 m3 hacimli olanlar olduğunu ve en düşük oranın da 2501-3000 m3 olduğunu görüyoruz.

İKİNCİ ELDE EN ÇOK İLAN VERİLEN ARABALARIN YAKIT TİPİ NE?

En çok dizel araç ilanı verilirken onu, benzinli ve LPG’li modeller izliyor. Başka bir deyişle dizel araba bulmak LPG’li araba bulmaktan kolay.

EN ÇOK İLAN VERİLEN RENK NE?

İkinci el araba ilanlarına baktığımızda tam %39 oranıyla en fazla beyaz renk araba ilanı verildiğini görüyoruz. Onu da %12 ile siyah renk izliyor. En az yeşil renk araba ilanı ve bordo renk araba ilanı veriliyor.

EN ÇOK HANGİ MARKA ARABA İLANI VERİLİYOR?

En çok hangi marka araba ilanı verildiği de merak ediliyor. %15,8 oranıyla Renault lider marka. İkinci elin lideri Renault desek, yalan olmaz. Renault’u 13,8 oranı ile Volkswagen izliyor. Ardından sıralama şöyle:

  • %8,2 Opel
  • %7,7 Ford
  • %7,6 Fiat
  • %6,2 Hyundai
  • %5,0 Toyota…

Veriler ODD resmi web sitesinden alınmıştır ve Ağustos 2020 ayı için geçerlidir.


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