En çok tercih edilen tıraş makineleri

İşte bu konulardan biri de kendi tıraşını evde olmak mevzusu. Kimi beylerin alışkın olduğu bu durum, kimi beyler için ise bir karmaşa. Ancak neyse ki hayat kurtaran saç sakal tıraş makineleri bu noktada devreye giriyor ve son zamanların en çok aranan ürünleri arasında yer alıyor. Peki hangi tıraş makinesini almalısınız? İşte bu yazıda sizin için tavsiye ettiğimiz 4 tıraş makinesini inceledik. Tıraş Makinesi Alırken Bilmeniz Gerekenler Satın alındıktan sonra uzun süreli kullanılan eşyalar arasında olan tıraş makinelerini incelerken öncelikle ihtiyaçlarınızı belirlemeniz gerekiyor. Evde geçirdiğiniz bugünlerde, en iyi saç-sakal tıraş makinesini araştırmak için de bir hayli vaktiniz olacağını düşünüyoruz. Elektrikle şarj edilebilen ya da doğrudan elektriğe bağlı şekilde çalışan tıraş makineleri genellikle 2 forma ayrılıyor, düz başlıklı olanlar ya da döner başlığa sahip olanlar. Düz başlıklı ya da bir diğer ismiyle folyolu olan tıraş makinesi modelleri hem saç hem de sakal tıraşı yapmak için uygun ve farklı başlık boyutları ile birlikte satılıyor. 1 numaralı başlık, 2 numaralı başlık ya da 3 numaralı başlık gibi isimlendirilen bu başlıkları, ana makineye takıp çıkararak değiştirmek son derece kolay. Burada belirlemeniz gereken sizin sakallarınızın ya da saçlarınızın uzunluğuna karar vermeniz, elbette sahip olmak istediğiniz tarza göre saçınızın ya da sakalınızın tamamını aynı boyutta yapmak durumunda değilsiniz. Farklı başlıkları takıp, farklı bölgeleri tıraş ederek kendi tarzınızı uygulayabilirsiniz. En ucuz tıraş makinelerini hemen incele!

Döner başlıklı tıraş makineleri ise sadece sakal tıraşı için uygun ve genellikle sinek kaydı tabir edilen, sıfır boyutta tıraş yapmak için tercih ediliyor. Islak ya da kuru iken kullanabileceğiniz tıraş makineleri cilt koruma sistemine sahip ve genellikle döner başlığın üzerinde 3 küçük döner başlık daha bulunuyor, esnek olarak hareket edebilen bu başlık sakal tıraşınızı daha yumuşak hareketlerle yapabilmenize olanak sağlıyor. Saç sakal tıraş makinesi markaları incelendiğinde Philips, Braun, Goldmaster, Remington gibi markaların karşınıza çıktığını göreceksiniz. Erkeklerin bakımı için son derece önemli olan bu konuda da her markanın öne çıkan tıraş makinelerini değerlendirdik. 1) Philips Multigroom Series Philips Multigroom Series tıraş makinesi kablosuz kullanım sunan ve dolu şarjı ile tam 60 ila 120 dakika kesintisiz kullanılabilen bir ürün. Burun kılları, saç sakal tıraşı, yüz gibi birçok bölgede kullanabileceğiniz Philips Multigroom serisinin toplam 9 modeli bulunuyor. Aralarındaki farklılığı ise sahip olduğu birbirinden farklı başlıklar belirliyor. Kimisinde 13 farklı başlık varken, kimi modelinde 5 başlık var. Bu noktada asıl soru, siz saç sakal tıraşını ne sıklıkta yapıyorsunuz ve ne tarz saçlardan / sakallardan hoşlanıyorsunuz? Aksi takdirde hiç kullanmayacağınız başlıklara sahip olan bir Philips Multigroom serisi almanız hem bütçenizi arttıracak, hem de evde gereksiz yer kaplayacaktır. Bu serinin en büyük özelliği su geçirmez olması, kimi modelleri ıslak kuru tıraş edebilme özelliğine sahip. Eğer seyahatlere fazla çıkıyorsanız, şarjı uzun süre giden modelleri satın almayı tercih edebilirsiniz.

2) Braun MGK Tıraş Makinesi Tıraş makineleri arasında yine en çok tercih edilen tıraş makinelerinden biri de Braun Multi-Grooming Kit serisi. Başlık sayısı ve özelliklerine göre farklılaşan Braun MGK tıraş makinesi serisi hassas ciltler için en iyiler arasında gösteriliyor. 60 dakikalık bir şarj ile 13 saat durmadan çalışabilen Braun MGK 3060 serisi 8’i 1 arada erkek bakım seti olarak da geçiyor. Kablosuz kullanılabilen bu tıraş makinesini su geçirmez özelliği sayesinde temizlemek de oldukça kolay. Kit halinde evinize gelecek olan tıraş makinelerinin içerisinde temizleme fırçası, temizleme yağı gibi parçalar da bulunuyor. Bu sayede makinenizin bakımını da rahatlıkla yapabilirsiniz, unutmayın ki makinenizin bakımını ne kadar iyi yaparsanız, kullanım ömrü de aynı oranda uzun olacaktır. 3) Powertec Tıraş Makinesi En çok tavsiye edilen tıraş makineleri arasında yer alanlardan biri de Powertec TR serileri olmakta. Diğer markalara göre ekonomik fiyatı ile dikkati çeken Powertec serisi kullanıcı yorumları incelendiğinde memnuniyet düzeyinin yüksek olduğu görülüyor ve adeta en çok satılan tıraş makineleri arasında üst sıralarda yerini alıyor. Modeline göre sahip olduğu bıçak sayısı değişmekle birlikte hem saç tıraşı, hem de sakal tıraşı yanı sıra vücut tıraşı için de uygun modelleri var. Kablosuz kullanabileceğiniz Powertec TR 3200 tıraş makinesi serilerinin ıslak kullanım özelliği de bulunuyor. Ergonomik yapısı sayesinde kullanımı oldukça rahat. Bu serinin kimi modelleri tamamen yıkanabilme özelliğine sahipken, kimi modelleri sadece kuru temizleme için uygun.