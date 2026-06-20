En çok trip atan 5 burç! Alınganlıkta sınır tanımıyorlar

Herkesin karakteri farklıdır ve sadece burçlarla açıklanamaz. Ancak astroloji meraklılarına göre bazı burçlar duygularını daha yoğun yaşadıkları için kırgınlıklarını belli etmekte oldukça başarılı oluyor. İşte en çok trip atan 5 burç…

YENGEÇ

Listenin zirvesinde çoğu kişiyi şaşırtmayan bir isim var: Yengeç burcu. Son derece duygusal ve hassas olan Yengeçler, sevdiklerinden ilgi ve güven görmek ister. En küçük bir ilgisizlik bile onları derinden etkileyebilir. Kırıldıklarında bunu açıkça söylemek yerine sessizleşmeyi tercih ederler.

Trip atmaları çoğu zaman "Beni neden anlamadın?" düşüncesinden kaynaklanır.

AKREP

Akrepler duygularını kolay kolay belli etmez ancak kırıldıklarında bunu uzun süre unutmazlar. Bir hata yapıldığını düşünürlerse mesafelerini korumaya başlarlar ve karşı tarafın durumu anlamasını beklerler. Sessizlikleri çoğu zaman en büyük trip göstergelerinden biri olarak kabul edilir.

BALIK

Balık burçları olayları fazlasıyla kişisel algılayabiliyor. Empati yetenekleri çok yüksek olsa da bazen küçük olayları büyütebiliyorlar. Özellikle kendilerini değersiz hissettiklerinde hemen içlerine kapanabiliyorlar. Kırıldıklarını söylemek yerine davranışlarıyla belli etmeyi tercih ediyorlar.

BAŞAK

Mükemmeliyetçi yapılarıyla bilinen Başak burçları, beklentileri karşılanmadığında kolayca hayal kırıklığı yaşayabiliyor. Her şeyi detaylı düşünmeleri bazen en küçük olayların bile büyümesine neden olabiliyor. Dışarıdan sakin görünseler de içten içe uzun süre kırgınlık yaşayabiliyorlar.

TERAZİ

Uyumlu görünmelerine rağmen Terazi burçları da ilgi bekleyen burçlar arasında yer alıyor. Özellikle ilişkilerinde denge bozulduğunu düşündüklerinde alınganlaşabiliyorlar. Kırıldıklarında bunu doğrudan söylemek yerine tavırlarıyla göstermeyi tercih ediyorlar.

Bu içerik astroloji yorumlarına dayanmaktadır ve eğlence amaçlı hazırlanmıştır.