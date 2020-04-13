En dar zamanlarda çabucak yapılabilecek birbirinden güzel saç örgü modelleri...

İster günlük hayatınızda ister özel zamanlarınızda çeşit çeşit örgü modelleriyle güzelliğinizi ve tarzınızı ön plana çıkarmanız çok kolay. Hazırsanız hayatınızı kurtaracak saç örgü modellerini inceleyelim…
Bir diğer adıyla balıksırtı olarak da bilinen Fransız örgüyü en klasik ve zamansız saç örgülerinin arasına katabiliriz. Şık ve zarif duruşuyla dikkatleri üzerine çeken bu model her kıyafetinizle çok yakışacak ve çok güzel görüneceksiniz. Üçe böldüğünüz saçlarınızı klasik örgü gibi örün. Ardından yanlardan aldığınız her bir tutam ile dışarıda kalan saç tutamlarından ekleyin.
Sezonun en trend modellerinden biri olan mini örgüler ile gittiğiniz her yerde en havalı siz olacaksınız. Acele çıkan işlerinizde oldukça pratik olan bu model tam bir hayat kurtarıcı rolünde olacak. Saçlarınızın ön kısımlarından aldığınız tutamlara klasik örgü örerek modeli tamamlayabilir, açık olan saçlarınızı dalgalandırarak farklı bir hava katabilirsiniz. Gerçekten çok şık görünceksiniz!
Dar zamanlarda çabucak yapılmasıyla öne çıkan ve her ortamda kullanabileceğiniz örgülü atkuyruğu modeli en yaygın tercih edilen saç modellerinden biri. Her zaman kullandığınız atkuyruğuna farklılık katarak topladığınız saçınızı, dilediğiniz örgüyle gevşek bir şekilde örerek aradan ufak tefek teller çıkarabilirsiniz.
Son zamanlardaki festivallerle ortaya çıkan bu model yeni bir saç trendine öncülük ediyor. İster tek örgü ister çoklu olarak tercih sizin. Oldukça zor görünse de saçı belli bir tutamın etrafından geçirerek modeli yapmanız oldukça kolay.
Hollanda örgüsü son zamanlarda saç örgüleri arasında en sevilen ve iddialı saç stillerden biri haline geldi. Özellikle uzun saçlarınızda kullanabileceğiniz bu model ile klasik modellerden uzakta genç ve enerjik bir havaya sahip olabilirsiniz.
Her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu örgülü topuz modeliyle karşılaştıktan sonra hayranlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Enseden başlayarak yukarı doğru örmeye başladığınız balıksırtına topuz modeli vererek kusursuz bir görünüm kazanırsınız. Topuzun etrafına saracağınız renkli fularlar ile de romantik bir havaya bürünebilirsiniz.
Saçlarınızı her gün aynı model yapmaktan sıkıldıysanız bu model tam size göre. Şık duran bu zarif model, oldukça göz alıcı bir etkiye sahip. Düz ve dalgalı olarak kullanabileceğiniz şelale örgü modeli vazgeçilmeziniz olmaya aday.
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