En dar zamanlarda çabucak yapılabilecek birbirinden güzel saç örgü modelleri...

İster günlük hayatınızda ister özel zamanlarınızda çeşit çeşit örgü modelleriyle güzelliğinizi ve tarzınızı ön plana çıkarmanız çok kolay. Hazırsanız hayatınızı kurtaracak saç örgü modellerini inceleyelim…

FRANSIZ ÖRGÜ

Bir diğer adıyla balıksırtı olarak da bilinen Fransız örgüyü en klasik ve zamansız saç örgülerinin arasına katabiliriz. Şık ve zarif duruşuyla dikkatleri üzerine çeken bu model her kıyafetinizle çok yakışacak ve çok güzel görüneceksiniz. Üçe böldüğünüz saçlarınızı klasik örgü gibi örün. Ardından yanlardan aldığınız her bir tutam ile dışarıda kalan saç tutamlarından ekleyin.

MİNİ ÖRGÜLER

Sezonun en trend modellerinden biri olan mini örgüler ile gittiğiniz her yerde en havalı siz olacaksınız. Acele çıkan işlerinizde oldukça pratik olan bu model tam bir hayat kurtarıcı rolünde olacak. Saçlarınızın ön kısımlarından aldığınız tutamlara klasik örgü örerek modeli tamamlayabilir, açık olan saçlarınızı dalgalandırarak farklı bir hava katabilirsiniz. Gerçekten çok şık görünceksiniz!

ÖRGÜLÜ ATKUYRUĞU

Dar zamanlarda çabucak yapılmasıyla öne çıkan ve her ortamda kullanabileceğiniz örgülü atkuyruğu modeli en yaygın tercih edilen saç modellerinden biri. Her zaman kullandığınız atkuyruğuna farklılık katarak topladığınız saçınızı, dilediğiniz örgüyle gevşek bir şekilde örerek aradan ufak tefek teller çıkarabilirsiniz.