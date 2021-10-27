En doğru ve hatasız sonuçlar için en iyi ateş ölçer çeşitleri

Ateş yükselmesi her ne kadar vücudun mevcut hastalıkla savaştığına dair bir işaret olsa da ateşi kontrol altında tutmak gerekir. Elinizin altında bulundurmak isteyeceğiniz en doğru ve hatasız sonuçlar için en iyi ateş ölçer çeşitlerini inceleyebilirsiniz.

Kullanımı pratik, temassız ateş ölçerler

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Rothenberger markasının bu temassız ateş ölçer cihazı, kızılötesi ışık yansıma teorisini kullanarak insan sıcaklığını dokunmadan ölçmek için tasarlanmış. Cihazın üzerindeki LED ekran üzerinde fahrenhayt veya santigrat biriminde vücut sıcaklığınızı görebiliyorsunuz. Pratik kullanımı ile "Ateş ölçer nasıl kullanılır?" diye araştırma yapmanıza gerek bırakmayan bu cihaz, otomatik kapanma özelliği sayesinde güç tasarrufu sağlıyor. Rothenberg'in temassız ateş ölçeri, ürünü aldığınızda paket içeriğinde bulunan 1 adet V9 pil ile çalışıyor ve pil azaldığında düşük pil gücü alarmı ile sizi bilgilendiriyor.

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Bu temassız ateş ölçer ile bebeğinizin ateşini ölçmek çok kolay

Ateş ölçer tavsiye ederken teknolojik ürünlerin sevilen markası Braun'dan söz etmemek olmaz. Markanın bu modeli ile alından 2,5 santimetrelik bir mesafeden ölçüm yapabilirsiniz. En iyi temassız ateş ölçer markaları arasında öne çıkan Braun'un bu modelinin yönlendirme sistemi alından çok uzaklaştığınızda sizi uyarırken nişan alma ışığı ise iki kaş arasındaki doğru bölgeden ölçüm yapmanızı son derece kolaylaştırıyor. Ateşin yaş aralığına göre değişen bir tanım olduğunu da göz önünde bulunduran markanın bu modeli, yaş hassasiyeti teknolojisi ile de dikkat çekiyor. Üstelik bu cihazı aydınlatmalı modu ile karanlıkta bile kullanabilirsiniz. Sessiz moduyla ise çocuğunuzun ateşini onu uyandırmadan ölçebilirsiniz.

Braun markasının bu hassas ateş ölçerini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Hem kulaktan hem alından ateş ölçmek istiyorsanız:

Hem alından hem kulaktan ateş ölçümü yapmak istiyorsanız Direct Nexus markasının bu ateş ölçer cihazı tam size göre. Sadece 1 saniyede hızlı ölçüm yapan bu cihaz, en kısa sürede doğru sonucu vermek üzere tasarlanmış. Pratik kullanımı ile ateş ölçer çeşitleri arasında öne çıkan bu model, ayrıca ortamın ve nesnelerin ısısını da ölçme imkanı sunuyor. Hem fahrenhayt hem santigrat birimlerinde ölçüm yapan bu cihaz, 2 adet 1,5 V AA pil ile çalışıyor.

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Temassız ateş ölçerlerde alternatifler çoğaldı!

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"Hangi marka ateş ölçer almalıyım?" diyenler için Besportble markasının bu cihazı da iyi bir alternatif olabilir. İnsan vücudundan kızılötesi ışık alan daha büyük ve akıllı kavisli ayna yüzeyi ile hızlı bir şekilde en doğru sonucu vermek için tasarlanan bu ateş ölçer, 1 saniyede birden fazla sıcaklık verisi toplayabiliyor. Ayrıca bu cihaz, sıcaklık ölçüm değeri yüksek olduğunda uyarı veriyor. Pratik kullanımı ile dikkat çeken bu cihaz, özellikle bebeklerin ve çocukların ateşini ölçmek için çok uygun bir alternatif.

Besportble marka bu ateş ölçeri buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Duvara monte edilebilen bir termometreye ne dersiniz?

Hemoton markasının duvara monte edilebilen bu ateş ölçer modeli, kolay kullanımı ile hem kişisel hem ticari ortamlar için uygun bir cihaz. Ofisinizdeyken çalışanların, evdeyken de kendinizin ve aile bireylerinizin ateşini ölçmek için kullanabileceğiniz bu cihaz, kolay kullanımı ile dikkat çekiyor. 34-42 santigrat ölçüm aralığına sahip bu cihaz, temassız ve hijyenik bir şekilde ateşinizi ölçerek çok kısa sürede doğru sonuç veriyor.

Duvara monte edilme özelliği ile sizi termometre arama derdinden kurtaran bu cihazı incelemek için vakit kaybetmeden buraya tıklayın.

Kulaktan ölçüm yapmak isteyenler için:

"En iyi ateş ölçer kulaktan mı alından mı ölçüm yapar?" diye merak ediyor olabilirsiniz. Bu sorunun cevabı, kullanacağınız cihazın özelliklerine göre değişir. Kulaktan ölçüm yapmak istiyorsanız Polygreen markasının bu ateş ölçer cihazına göz atabilirsiniz. Yedek filtre gerektirmeyen bu ateş ölçer, kulaktan ölçüm yaparak 1 saniye gibi çok kısa bir sürede sonuç veriyor. Yüksek ısıda yüksek ateş uyarısı veren bu cihaz, NFC teknolojisi ile akıllı telefonlara veri aktarımı imkanı sağlıyor ve ateş takibi yapmayı son derece kolay bir hale getiriyor. Otomatik kapanma özelliği bulunan Polygreen marka ateş ölçer 2 adet AAA pil ile çalışıyor.

Polygreen markasının bu ateş ölçerini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bebeğiniz için hassas bir ateş ölçer alternatifi

En iyi ateş ölçer markaları arasında üst sıralarda yer alan Braun'un bu modeli sizin için uygun bir seçim olabilir. Kulaktan ölçüm yapmak üzere geliştirilen bu model, cihazın kulak zarına ulaşmayacak şekilde tasarlanmış. Braun markasının bu modeli, patentli Age Precision teknolojisi sayesinde çocuğunuzun ateşini yaşına göre yorumlama imkanı sunuyor. Ayrıca pozisyon hatası uyarısı ile termometrenin kulağa doğru yerleştirilmediği durumlarda sizi uyarıyor ve doğru ölçüm yapmanızı sağlıyor. Bunlara ek olarak cihaz, yaptığınız son dokuz ölçümü hafızasında saklayarak ateş takibi yapmanızı kolaylaştırıyor.

Bu cihazı incelemek için buraya tıklayın.

Daha basit bir şey arıyorsanız:

Basit ve pratik bir ateş ölçer arayışındaysanız Omron'un bu ateş ölçeri aradığınız ürün olabilir. Ağız, koltuk altı ve rektal kullanım için tasarlanan bu cihaz, 60 saniye içerisinde sonuç veriyor. Hem fahrenhayt hem santigrat birimlerinde ölçüm yapan cihaz, yaptığınız son ölçümü de hafızasında tutarak size karşılaştırma yapma imkanı sunuyor. Omron'un bu ateş ölçeri, suya dayanıklı olma özelliğiyle de dikkat çekiyor. Özellikle bu tip cihazlarla ilgili olarak "Ateş ölçer lo hatası nasıl düzeltilir?" sorusu kafanıza takılıyorsa bunun bir hata olmadığını, cihazın ateş ölçümüne hazır olduğu anlamına geldiğini belirtmekte fayda var.

Omron markasına ait bu ateş ölçeri incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

Basit ve tanıdık bir cihaz

Ateş ölçer kullanımı için çok basit ve pratik bir cihaz arıyorsanız, "Ateş ölçer nasıl çalışır?" diye araştırmaya üşeniyorsanız en sık kullanılan bu cihaz sizin için uygun bir alternatif olabilir. Artimed markasının hassas ölçümlü bu termometresinin doğruluk sapma payı 0.1. Hızlı bir şekilde sonuç veren bu cihazın üzerindeki LED ekranda hem ölçüm yaptığınız sıradaki sıcaklığı hem de hafızadaki kayıtları görebilirsiniz. Otomatik kapanma özelliği, ateş ölçümü yaptıktan sonra cihazı kapatmayı unutmanız halinde güç tüketimini engelliyor.

Artimed markasına ait bu ateş ölçer ile ilgili bilgilere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Pratik ve yenilikçi bir seçenek

Ateş ölçümü için taşınabilir bir cihaz arıyorsanız Zabata markasının bu yenilikçi cihazı sizin için iyi bir alternatif olabilir. Type-C soketi ile akıllı telefonunuzun şarj soketine monte edebileceğiniz bu cihazla temassız bir şekilde ateşinizi ölçebilirsiniz. 1 saniye içerisinde sonuç veren bu ateş ölçer, 32-42 santigrat ölçüm aralığına sahip. Üstelik araba anahtarı boyutundaki bu cihaz, akıllı telefona takılarak kullanılması sayesinde elektrik gücü için herhangi bir pile ihtiyaç duymuyor.

Her an yanınızda taşıyıp ateş ölçümü yapabileceğiniz bu cihazı incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

