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En eğlenceli bilgi yarışması 'Kelime Düellosu' yayında!

OYUN HABERLERİ  | 07.08.2019 15:13 | Son Güncelleme

Mynet Oyun tarafından geliştirilen yepyeni bilgi yarışması oyunu Kelime Düellosu, AppStore'da yayınlandı.

En eğlenceli bilgi yarışması 'Kelime Düellosu' yayında!

Bilgi yarışması sevenlerin ücretsiz olarak indirebileceği oyunda tarih, coğrafya, matematik, bilim gibi alanların yanında eğlenceli ve popüler konularda da yarışmak mümkün.

Dilerseniz gerçek arkadaşlarınızla, dilerseniz rastgele oyuncularla karşılaşabileceğiniz oyunda yapmanız gereken, sorulan konu başlığında en fazla cevabı bulmak. Bulduğunuz cevaplar ne kadar zor tahmin edilir olursa o kadar fazla puan alarak rakibinizin önüne geçebiliyorsunuz.

Biraz daha fazla zamana ihtiyacınız olduğunda 'zaman' jokerini kullanabilir, biraz ipucuna ihtiyacınız olduğunda ise 'doğru cevap' jokerini kullanabilirsiniz.

  • Kaç pasta türü biliyorsun?

  • Bir şarküteriden neler satın alabilirsin?

  • Kaç ada ülkesi sayabilirsin?

Bunlar gibi binlerce eğlenceli konu başlığının bulunduğu oyunda bir yandan yarışıp eğlenirken bir yandan da yepyeni bilgiler öğrenip kendinizi geliştirebilirsiniz.

Kelime Düellosu'nu buraya tıklayarak iOS telefonlarınıza indirebilirsiniz. Oyunun Android versiyonu da pek yakında Google Play Store'da yerini alacak.

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mynet oyun kelime düellosu appstore

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