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En fazla yüklenen akıllı telefon oyunları hangileri?

OYUN HABERLERİ  | 21.09.2020 12:20 | Son Güncelleme

Herkesin büyük bir merakla beklediği en çok indirilen mobil oyunlar listesi, Sensor Tower tarafından açıklandı. İşte merak edilen liste ile ilgili bütün detaylar.

En fazla yüklenen akıllı telefon oyunları hangileri?

Ağustos ayında en çok indirilen mobil oyunlar listesi ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde karşımıza son derece ilginç sonuçlar çıkıyor. Özellikle de Voodoo stüdyosu tarafından yapılan iki oyun çok ciddi bir dikkat çekmeyi başardı. Akıllı telefonlara indirilen oyunlardan konuşacaksak Voodoo’dan çıkan Scribble Rider ilk sırada gelmeli. Dünya çapında büyük ses getirmeyi başaran bu oyun Google Play Store ve App Store’da 44,6 milyon kere yüklendi.

Cep telefonlarına yüklenen oyunlar arasında elbette sadece Voodoo’dan çıkan oyunlar yok. Say Games’in elinden çıkan Brain Wash oyunu da yine en fazla indirilenler arasındaki yerini alıyor. Oyun, bu süreçte 30 milyon kere yüklenerek rekor kırılabildi.

ARALARINDA SUBWAY SURFERS DA VAR

Listelerde her zaman ilk üç son derece önemlidir. Voodoo’nun ikinci oyunu olan Cube Surfer ise en fazla yüklenen üçüncü oyun olarak karşımıza çıktı. Subway Surfers, Tie Dye, Log Thrower, My Talking Tom Friends oyunları Ağustos ayının en fazla yüklenen oyunları arasında yer aldı. Fruit Clinic, Among Us, Garene Firee Fire yine en fazla tercih edilen mobil uygulamalar arasındaydı.

İKİ YIL ÖNCE ÇIKAN OYUN LİSTEYE GİRDİ

Bu listede çok ilginç bir gelişme daha yaşandı. Normal şartlarda bundan iki yıl önce çıkan Among Us oyunu, bir anda geçen yıla göre 6 kat daha fazla indirildi. Sizce bu oyunlar neden bu kadar çok tercih edildi?

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