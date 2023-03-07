En genç gösteren saç kesimi! Yüzü anında gererek yaşlılığa savaş açıyor

Yaşlanmayı geciktirmek için cilde uygulanan bakımlar kadar saç bakımları da önem taşıyor. Doğru saç kesimleri ile genç bir görümü elde etmek çok daha kolay oluyor. Glam Girl Gabi, olgun kadınlara saçlarını kendileri için doğru olan şekilde kullanmaları gerektiğini çünkü kadınların kendilerini nasıl "dekore etmeleri" gerektiğine dair belirlenmiş bir standart olmadığını söyledi. Ancak olgun kadınların kuaförden isteyebileceği basit saç stilleri bulunuyor.

Glam Girl Gabi'nin ilk önerisi, saçlarınızı künt bir bob veya künt lob (uzun bob) yapmak. Bu, omuzlara veya yukarıya vuran güçlü, katmanlı olmayan bir taban çizgisi ile kategorize ediliyor. Ama bazı uzmanlar daha yaşlı kadınlar için katmanlar önerirken neden bu küt kesim 50'li yaşların üzerine yakışıyor?

SAÇLARI DAHA GÜR GÖSTERİYOR

Gabi'ye göre, katmanlı olmayan bu saç "yoğun görünüyor" ve saçınız gür olmasa bile öyle görünmesini sağlıyor. Bu çok önemlidir, çünkü birçok yaşlı kadın yaşlandıkça saçlarının inceldiğini ve daha az dolgun göründüğünü fark edebilir.

İncelen saçlar ve kafa derisinde artık daha az olması incecik, hatta kırılgan bir görünüm yaratabilir. Kuaför, saç üzerindeki bu yaşlanma etkisinin kadınları "olağanüstü güvensiz" hissettirebileceğini ortaya çıkardı. Bu küntlüğü yaratmak, kalın, hacimli ve sağlıklı kilitlerin yanılsamasını verir.

İÇGÜDÜSEL OLARAK DAHA GENÇ GÖSTERİYOR

Kalın saçın "gençlik belirtisi" olduğunu, bu nedenle "insanların içgüdüsel olarak daha genç olduğunuzu varsaymasına neden olduğunu" sürdürdü. Gabi, "Süper gür saçları olan birini arkadan gördüğünüz ve anında beyninizde 20 olduğunu düşündüğünüz bir deneyim yaşadınız mı bilmiyorum. Döndüğünüzde o kişinin düşündüğünüz yaştan çok daha olgun olduğunu fark edersiniz." dedi.

Saçınız incelmeye, ince telli veya kırılgan olmaya başladıysa, bir sonraki kuaför gezinizde küt bir bob tercih edin sonucuna vardı.



