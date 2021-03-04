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En güzel Cuma mesajları! 5 Mart 2021 Cuma Mesajları

04.03.2021 19:00 | Son Güncelleme:
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En güzel Cuma mesajları! 5 Mart 2021 Cuma Mesajları

Cuma günü İslam alemi için haftanın en önemli günüdür. Cuma günleri Müslümanlar birbirlerine sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden "Hayırlı Cumalar" dileklerinde bulunuyor. En güncel Cuma mesajları ise şimdiden araştırılmaya başlandı. İşte, sevdiklerinizle paylaşmanız için en güzel Cuma mesajları!

Cuma Namazı'nın ve Cuma mesajlarının Müslümanlar için manevi anlamı çok önemlidir. İslam dünyasında Cuma günü ibadet günüdür. Sevdikleri ile bu maneviyatı yüksek bu günde birlik olmak isteyenler sosyal medya hesapları ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden en güzel Cuma mesajlarını paylaşıyor. İşte, 5 Mart 2021 en güncel Cuma mesajları!

En güzel Cuma mesajları!

Müslümanlar için en önemli gün olan Cuma birlik, beraberlik ve maneviyatın en derinden hissedildiği gündür. En güncel Cuma mesajlarını sevdiklerinizle paylaşmanız için derledik.

Allah; Ömrünü zeytin ağacının ömrü gibi uzun, bedenini zeytinyağı gibi sıhhatli, yuvanı zeytin taneleri gibi bereketli yapsın. Hayırlı Nurlu Cumalar dilerim.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Umut edip beklediğiniz, el açıp dua ettiğiniz her ne varsa olması dileğiyle hayırlı cumalar. Şüphesiz ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Fenalıktan ve azgınlıktan men eder düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Hayırlı cumalar.

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Cumamız mübarek olsun.

Dua damlaları gönlünüze dolsun, dualarınız kabul cumanız hayır olsun. Selam ve dua ile...

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar

Cuma Namazı nasıl kılınır?

Cuma Namazı 10 Rekattır. 4 Rekat İlk Sünnet, 2 Rekat Farz, 4 Rekat, Son Sünnet ve 4 Rekat Zuhr-I Ahir, 2 Rekat Vaktin Son Sünneti kılınır.

  • Cuma Namazı haftada bir kere öğle namazı vaktinde camide cemaat ile birlikte kılınmaktadır. Cuma namazı tek başına kılınmamaktadır.

  • Cuma Namazı 4 Rekatı İlk sünnet, 2 rekatı farz ve 4 rekatı son sünnet olmak üzere 10 rekattır.

  • Ayrıca, 4 rekat “zuhr-i ahir” ve 2 rekat “vaktin son sünneti” de kılınmaktadır.

  • Cuma Namazının ilk sünneti 4 rekattır. Niyet ederken, “Euzu-besmele çektikten sonra “Niyet ettim Allah rızası için Cuma Namazı’nın dört rekat ilk sünnetini kılmaya” diyerek niyet edilir.

  • İlk sünnet bittikten sonra Müezzin camide ezan okur ve imam Cuma hutbesine çıkar.

  • Hutbe okunurken cemaat hutbeyi dinler ve başka hiçbir şeyle ilgilenmez.

  • Hutbenin ardından müezzin kamet getirir ve imamla birlikte Cuma namazının farzına durulur.

  • Cuma Namazının farzı 2 rekat olarak imam ile birlikte kılınır ve “Niyet ettim Allah rızası için Cuma Namazı’nın iki rekat farzını kılmaya uydum imama” diyerek niyet edilir.

    • 5 Mart Cuma Hutbesi: İSRÂ VE MİRAÇ

    Muhterem Müslümanlar! Rahmet ve mağfiret, lütuf ve ihsan iklimi üç aylardayız. Önümüzdeki Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece inşallah Miraç Gecesini idrak edeceğiz. Cenâb-ı Hak, bu gece vesilesiyle aziz milletimize, ümmet-i Muhammed’e ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve afiyet ihsan eylesin. Miraç Gecemiz mübarek olsun.

    Aziz Müminler!

    Yüce Rabbimiz İsrâ suresinin ilk ayetinde şöyle buyurur: “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, görendir.”

    Bu sureye adını veren İsrâ, Sevgili Peygamberimizin bir gece, Mekke’deki Mescid-i Harâm’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya yolculuğudur. Miraç ise Resûl-i Ekrem’in (s.a.s) Allah’ın kudret ve azametine şahit; rahmet, mağfiret ve müjdesine nail olduğu kutlu yükseliştir.

    Miracın ilk durağı, Mescid-i Aksâ’dır. Peygamber Efendimiz bu mübarek mabetle ilgili şöyle buyurmuştur: “Gidin ve Mescid-i Aksâ’da namaz kılın. Şayet gidemez ve orada namaz kılamazsanız, oranın kandillerini aydınlatacak yağ gönderin.”

    Bu hadis-i şerif, Mescid-i Aksâ sevgisini gönüllere aşılamanın, kadim değerimize sahip çıkmanın, maddi ve manevi imarı için çalışmanın her müminin görevi olduğunu öğretmektedir.

    Mescid-i Aksâ’nın bulunduğu mukaddes belde Kudüs, bir İslam beldesidir. “Darü’s-selâm” yani barış ve selamet yurdudur. Kudüs, tarih boyunca Müslümanların himayesinde özgürlüğün, adaletin ve huzur içinde birlikte yaşamanın sembolü olmuştur.

    Değerli Müminler!

    Hutbemin sonunda Rabbimizin İsrâ suresinde yer alan öğütlerinden bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum: Yalnızca Allah’a kulluk et. Anne-babana iyi davran, yaşlanıp sana muhtaç hâle geldiklerinde onlara kol kanat ger, “öf!” bile deme. Akrabaya, yoksula ve darda kalana yardım et. Cimrilikten ve israftan kaçın. Zinaya yaklaşma. Haksız yere cana kıyma, asla kan davası gütme. Yetimin malına el uzatma. Ahde vefa göster. Ölçü ve tartıda hile yapma. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme.


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