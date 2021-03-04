En güzel Cuma mesajları! 5 Mart 2021 Cuma Mesajları

Cuma Namazı'nın ve Cuma mesajlarının Müslümanlar için manevi anlamı çok önemlidir. İslam dünyasında Cuma günü ibadet günüdür. Sevdikleri ile bu maneviyatı yüksek bu günde birlik olmak isteyenler sosyal medya hesapları ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden en güzel Cuma mesajlarını paylaşıyor. İşte, 5 Mart 2021 en güncel Cuma mesajları!

En güzel Cuma mesajları!

Müslümanlar için en önemli gün olan Cuma birlik, beraberlik ve maneviyatın en derinden hissedildiği gündür. En güncel Cuma mesajlarını sevdiklerinizle paylaşmanız için derledik.

Allah; Ömrünü zeytin ağacının ömrü gibi uzun, bedenini zeytinyağı gibi sıhhatli, yuvanı zeytin taneleri gibi bereketli yapsın. Hayırlı Nurlu Cumalar dilerim.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Umut edip beklediğiniz, el açıp dua ettiğiniz her ne varsa olması dileğiyle hayırlı cumalar. Şüphesiz ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Fenalıktan ve azgınlıktan men eder düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Hayırlı cumalar.