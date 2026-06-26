KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

En ilginç kilo verme yöntemi: Şalvar giyip, pedal çeviriyorlar!

Kayseri'de fitness eğitmeni Gökhan Örer, yüksek tempolu kardiyo egzersizi olan spinning antrenmanlarını şalvar, kaşık ve yöresel müziklerle renklendirerek üyelerine farklı bir spor deneyimi yaşatıyor.

En ilginç kilo verme yöntemi: Şalvar giyip, pedal çeviriyorlar!

Melikgazi ilçesinde özel bir salonun işletmeciliği ve fitness eğitmenliğini yapan Gökhan Örer, sürekliliği zor olan ‘Spinning’ sporunu, üyelerine sevdirmek için çeşitli konseptler geliştirdi.

En ilginç kilo verme yöntemi: Şalvar giyip, pedal çeviriyorlar! 1

Şalvar, kaşık, takım formaları, gözlük gibi çeşitli yöresel kıyafet, malzeme ve müziklerle yaklaşık 20 üyeyle ‘Spinning’ yapan Örer, o anları sanal medyasında da paylaştı.

En ilginç kilo verme yöntemi: Şalvar giyip, pedal çeviriyorlar! 2

Binlerce izlenen videolar, olumlu tepkiler aldı. Farklı konseptlerde ‘Spinning’ yaptırarak üyelerine kilo verdiren Örer, “Spinning zor bir spor dalı olduğu için üyelerimizde sürekli başlama ve bitirme oluyordu. Ondan dolayı biz de üyelerimize farklı bir sporu sevdirme aşısı yapalım dedik. Bu konseptlerle hem 1990’lı yılları hem de gündemi değiştirmek için farklı bir spor tarzıyla gündeme giriş yaptık. Herkes tarafından güzel ve olumlu yorumlar aldık. ‘Tayttan bıktık’ diye kadın üyelerimiz oldu. Şalvar artık moda olacak diye düşünüyoruz. Başka konseptlerimiz de olacak. Şu an 5-6 tane konsept yaptık. Güneş gözlüğü, kovboy, şemsiye ve çingene olacak. Atadan, dededen hep bu yılların özlemi var. Bu özlemleri gidermek için de farklı bir konsept oldu” dedi.

En ilginç kilo verme yöntemi: Şalvar giyip, pedal çeviriyorlar! 3

"ŞALVAR ÖZÜMÜZE DAHA UYGUN"

Anestezi uzmanı Elmas Yılmaz ise “Şimdiye kadar hiçbir spor dalını kalıcı olarak yapamamış bir insan olarak böyle eğlenceli hale gelmeseydi buna da devam etmezdim. O yüzden benim için müzik eşliğinde ve eğlenceli olması çok önemli. Hocamıza da bunu sağladığı için arkadaşlarımızla resmen bir aile gibi olduk. Eksiğimizi tamamlıyoruz. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Beraber eğleniyoruz. Bu da devam etmemizi sağlayan diğer detaylardan biri. Taytla spor yapmak daha rahat olsa da şalvar özümüze daha uygun. Bağda, bahçede hali hazırda kullandığımız bir şey. Burada kullanmak da çok hoşumuza gitti. Hocamızdan sürekli böyle eğlenceli konseptler ve çok yağ yaktırmasını bekliyoruz” dedi.

En ilginç kilo verme yöntemi: Şalvar giyip, pedal çeviriyorlar! 4

"ÇOK GÜZEL TEPKİLER GELDİ"

Yöresel müzik ve kıyafetlerle spor yapmanın kendilerine iyi geldiğini aktaran Mehmet Ünal da “Hoşumuza gidiyor. Böyle konseptler yapılması iyi oluyor. İnsanları buraya çekmek de daha kolay yapıyor. Eğlenceli geçiyor. Hocamız sürekli farklı konseptler yapıyor. Güneş gözlüğü, milli takım forması, herkesin tuttuğu takımın formaları gibi şeyler yapıyor. O da bizim ilgimizi çekiyor. Gelip hem spor yapıyoruz hem de eğleniyoruz. Bu çok iyi hissettiriyor. Genimizde olan şeyleri yapmak bize daha iyi hissettiriyor. Yöresel danslar oluyor. Niğdeli olan arkadaşımız var. Niğde yöresine ait danslar yapıyoruz. ‘Naciye’ falan oynuyoruz. O gibi şeyler burada güzel oluyor. Bana çok güzel tepkiler geldi. Beni böyle bir konsept içinde gören çok olmadığı için bayağı iyi bir tepki aldım. ‘Sen böyle şeyler yapmazdın ağabey, nasıl oldu da yaptın?’ diyenler oldu. Ben de ‘hoca sevdirdi bize’ dedik” ifadelerini kullandı.

En ilginç kilo verme yöntemi: Şalvar giyip, pedal çeviriyorlar! 5

En ilginç kilo verme yöntemi: Şalvar giyip, pedal çeviriyorlar! 6
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yazın vatandaşın yeni gözdesi: Güneşten koruyan doğal yağlarYazın vatandaşın yeni gözdesi: Güneşten koruyan doğal yağlar
Psikolojiye göre yavaş konuşan insanların ortak özelliğiPsikolojiye göre yavaş konuşan insanların ortak özelliği

Anahtar Kelimeler:
spor Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.