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En iyi intikam! Terk edildi, şimdi tanınmaz halde

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2020 08:36 | Son Güncelleme

Bebek sahibi olamayacak kadar "şişman" olduğu için erkek arkadaşı tarafından terk edilen kadın, sadece bir yılda verdiği kilolarla şaşkına çevirdi.

En iyi intikam! Terk edildi, şimdi tanınmaz halde

Doktorların hamile kalamayacak kadar şişman olduğunu söyledikten sonra erkek arkadaşı tarafından terk edilen bir kadın verdiği kilolarla tamamen tanınmaz hale geldi.

27 yaşındaki Sydney'li Alida Dreyer, küçük yaşlardan beri aşırı kiloluydu ve maruz kaldığı aşırı zorbalık nedeniyle sık sık okulu bırakmak zorunda kalıyordu.

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13 yaşında kilo almasına neden olabilen Polikistik Over Sendromu (PCOS) teşhisi konan Alida, 'yemek bağımlısı' olduğunu kabul ediyor. Hatırlayabildiğimden beri her zaman iri bir kız oldum diyen Alida, 'fazla kilolu olmak her zaman zorbalığa uğramama neden oldu. Ailemde herkes kiloluydu. Polikistik Over Sendromu'ndan muzdaribim. Ancak bunu artık bir bahane yapamazdım. Yeme alışkanlıklarımı değiştirmem gerekiyordu. Hissettiğim her duyguyla, yemek yiyerek mücadele ettim. Bu bir kısır döngüydü. Hayatımda kontrol edebileceğim tek şeyin ağzıma koyduğum yemek olduğunu hissettim. Güne, dört dilim tereyağlı kızarmış ekmek ve iki kahve ile başlıyordum. Öğle yemeğinde peynirli makarna , iki büyük porsiyon suşi, akşam yemeğinde bir pizza koyar ve aynı zamanda cips ve bisküvi yerdim. Uçak koltuğuna bile sığamıyordum artık. Erkek arkadaşım terk etmişti, yanında beni görmek istemiyordu. Kendimden nefret ediyordum, kendime zarar veriyordum, intiharı düşündüm. Yaşamak istemedim' şeklinde konuşuyor.

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Doktorlar tarafından 'bu kiloyla bebek sahibi olamazsın' denildikten sonra kilo vermeye başlayan Alida, hayatını değiştirmeye karar verdi.

O günden itibaren kendimi sevmeyi öğrenmem gerektiğine karar verdim diyen Alida, Bir yılda 145’ten 68 kiloya indi. Bu kadar kilo vermesinde etken olan şeyin erkek arkadaşı olduğunu söylüyor.

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Kilo verdikten sonra cildi sarkan genç kadın, 3 deri ameliyatı olarak yepyeni bir görünüme kavuştu. Alida şimdi hikayesini başkalarıyla paylaşmak için sosyal medyayı kullanıyor.

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