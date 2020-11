En iyi intikam! Terk edildi, şimdi tanınmaz halde

Doktorların hamile kalamayacak kadar şişman olduğunu söyledikten sonra erkek arkadaşı tarafından terk edilen bir kadın verdiği kilolarla tamamen tanınmaz hale geldi.

27 yaşındaki Sydney'li Alida Dreyer, küçük yaşlardan beri aşırı kiloluydu ve maruz kaldığı aşırı zorbalık nedeniyle sık sık okulu bırakmak zorunda kalıyordu.

13 yaşında kilo almasına neden olabilen Polikistik Over Sendromu (PCOS) teşhisi konan Alida, 'yemek bağımlısı' olduğunu kabul ediyor. Hatırlayabildiğimden beri her zaman iri bir kız oldum diyen Alida, 'fazla kilolu olmak her zaman zorbalığa uğramama neden oldu. Ailemde herkes kiloluydu. Polikistik Over Sendromu'ndan muzdaribim. Ancak bunu artık bir bahane yapamazdım. Yeme alışkanlıklarımı değiştirmem gerekiyordu. Hissettiğim her duyguyla, yemek yiyerek mücadele ettim. Bu bir kısır döngüydü. Hayatımda kontrol edebileceğim tek şeyin ağzıma koyduğum yemek olduğunu hissettim. Güne, dört dilim tereyağlı kızarmış ekmek ve iki kahve ile başlıyordum. Öğle yemeğinde peynirli makarna , iki büyük porsiyon suşi, akşam yemeğinde bir pizza koyar ve aynı zamanda cips ve bisküvi yerdim. Uçak koltuğuna bile sığamıyordum artık. Erkek arkadaşım terk etmişti, yanında beni görmek istemiyordu. Kendimden nefret ediyordum, kendime zarar veriyordum, intiharı düşündüm. Yaşamak istemedim' şeklinde konuşuyor.