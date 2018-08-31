En iyisi isteyen oyuncular için: Honor Play!

Huawei’nin alt markası Honor, IFA 2018 etkinliği kapsamında oyunculara yönelik geliştirdiği yeni akıllı telefonu Honor Play’i tanıttı. GPU Turbo desteği sayesinde yüksek performans ve daha verimli güç tüketimi garantisi veren cihaz, özellikle sürekli oyun oynayan oyuncular için es geçilemeyecek bir nimet niteliğinde.

3D surround sistemi sayesinde yüksek grafikli ve sesin ön planda olduğu oyunlarda üç boyutlu bir dünyadaymışsınız gibi ses dizayn edilebiliyor. Ayrıca 4D Smart Shock teknolojisi, oyun oynarken anlık titreşimli geri bildirim almanızı da sağlıyor.

Şirketin açıklamasına göre Honor Play, neredeyse tam kare hızında ve rakiplerine göre çok daha stabil bir şekilde performans sergileyebiliyor.

Genel olarak ürünün teknik özelliklerine bakacak olursak;

İşlemci: Huawei Kirin 970

RAM: 4GB

Depolama: 64GB

Ekran: 6.3 inç Full HD+

Arka Kamera: 16MP, f/2.2 diyafram + 2MP, f/2.4 diyafram

Ön Kamera: 16MP, f/2.0

Batarya: 3.750 mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Bağlantı: Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, USB Type-C