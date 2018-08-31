En iyisi isteyen oyuncular için: Honor Play!

Huawei’nin alt markası Honor, IFA 2018 etkinliği kapsamında oyunculara yönelik geliştirdiği yeni akıllı telefonu Honor Play’i tanıttı. GPU Turbo desteği sayesinde yüksek performans ve daha verimli güç tüketimi garantisi veren cihaz, özellikle sürekli oyun oynayan oyuncular için es geçilemeyecek bir nimet niteliğinde.
3D surround sistemi sayesinde yüksek grafikli ve sesin ön planda olduğu oyunlarda üç boyutlu bir dünyadaymışsınız gibi ses dizayn edilebiliyor. Ayrıca 4D Smart Shock teknolojisi, oyun oynarken anlık titreşimli geri bildirim almanızı da sağlıyor.
Şirketin açıklamasına göre Honor Play, neredeyse tam kare hızında ve rakiplerine göre çok daha stabil bir şekilde performans sergileyebiliyor.
Genel olarak ürünün teknik özelliklerine bakacak olursak;
İşlemci: Huawei Kirin 970
RAM: 4GB
Depolama: 64GB
Ekran: 6.3 inç Full HD+
Arka Kamera: 16MP, f/2.2 diyafram + 2MP, f/2.4 diyafram
Ön Kamera: 16MP, f/2.0
Batarya: 3.750 mAh
İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo
Bağlantı: Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, USB Type-C
Honor Play, şimdilik sadece PUBG Mobile üzerinde testlerini yapmış olsa da diğer oyunlarda da aynı performansın sergileneceği garantisini vermekte. Honor Play’i rakiplerinden ayıran en büyük özelliklerden biri ise bütçe dostu fiyatı.
Honor Play, yalnızca 390 dolardan satışa sunulacak. Açıkçası bu özelliklere bu fiyat hiç kaçırılacak gibi değil.
Kaynak: Teknolojioku
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