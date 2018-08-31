HABER

En iyisi isteyen oyuncular için: Honor Play!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.08.2018 15:50 | Son Güncelleme

Honor, IFA 2018 etkinliği kapsamında oyunculara yönelik geliştirdiği yeni akıllı telefonu Honor Play’i tanıttı.

En iyisi isteyen oyuncular için: Honor Play!

Huawei’nin alt markası Honor, IFA 2018 etkinliği kapsamında oyunculara yönelik geliştirdiği yeni akıllı telefonu Honor Play’i tanıttı. GPU Turbo desteği sayesinde yüksek performans ve daha verimli güç tüketimi garantisi veren cihaz, özellikle sürekli oyun oynayan oyuncular için es geçilemeyecek bir nimet niteliğinde.

3D surround sistemi sayesinde yüksek grafikli ve sesin ön planda olduğu oyunlarda üç boyutlu bir dünyadaymışsınız gibi ses dizayn edilebiliyor. Ayrıca 4D Smart Shock teknolojisi, oyun oynarken anlık titreşimli geri bildirim almanızı da sağlıyor.

Şirketin açıklamasına göre Honor Play, neredeyse tam kare hızında ve rakiplerine göre çok daha stabil bir şekilde performans sergileyebiliyor.

Genel olarak ürünün teknik özelliklerine bakacak olursak;

İşlemci: Huawei Kirin 970
RAM: 4GB
Depolama: 64GB
Ekran: 6.3 inç Full HD+
Arka Kamera: 16MP, f/2.2 diyafram + 2MP, f/2.4 diyafram

Ön Kamera: 16MP, f/2.0
Batarya: 3.750 mAh
İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo
Bağlantı: Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, USB Type-C

Honor Play, şimdilik sadece PUBG Mobile üzerinde testlerini yapmış olsa da diğer oyunlarda da aynı performansın sergileneceği garantisini vermekte. Honor Play’i rakiplerinden ayıran en büyük özelliklerden biri ise bütçe dostu fiyatı.

Honor Play, yalnızca 390 dolardan satışa sunulacak. Açıkçası bu özelliklere bu fiyat hiç kaçırılacak gibi değil.

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERO fotoğraflara cevap verdi: Kilom yokO fotoğraflara cevap verdi: Kilom yok
Spider-Man Türkiye'de oyuncular ile buluşuyor!Spider-Man Türkiye'de oyuncular ile buluşuyor!
Honor Magic 2 sonunda duyuruldu!Honor Magic 2 sonunda duyuruldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Honor IFA 2018 Huawei

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Didem Soydan'a şoke eden sözler

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Didem Soydan'a şoke eden sözler

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en sağlam telefonu açıklandı!

Dünyanın en sağlam telefonu açıklandı!

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike! Özel dosyalarını Google Drive'da saklayanlar dikkat

Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike! Özel dosyalarını Google Drive'da saklayanlar dikkat

20 iPhone ile kayıplara karıştı

20 iPhone ile kayıplara karıştı

Facebook ve Twitter yüzlerce hesabı sildi!

Facebook ve Twitter yüzlerce hesabı sildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
IFA 2018: Huawei, yeni işlemcisi Kirin 980'i tanıttı! İşte Kirin 980'nin tüm özellikleri

IFA 2018: Huawei, yeni işlemcisi Kirin 980'i tanıttı! İşte Kirin 980'nin tüm özellikleri

Axon 9 Pro aklınızı başınızdan alacak!

Axon 9 Pro aklınızı başınızdan alacak!

Spider-Man Türkiye'de oyuncular ile buluşuyor!

Spider-Man Türkiye'de oyuncular ile buluşuyor!

Honor Magic 2 sonunda duyuruldu!

Honor Magic 2 sonunda duyuruldu!

Facebook Watch kullanıma sunuldu!

Facebook Watch kullanıma sunuldu!

Xperia XZ3 tanıtıldı!

Xperia XZ3 tanıtıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.