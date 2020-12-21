En kirli sır! Şoke eden fotoğraf, hepimizin yaptığı temizlik hatasını gösteriyor

Steve adındaki YouTube kullanıcısı elektrikli süpürgede temizlenmesi gereken bölümün her zaman atlandığını hatırlatarak elektrikli süpürgenin temizlenmesi gereken bölümünü gösterdi.

El süpürgesinin toz bölmesinde bulunan kutunun içindeki plastik kaplamanın genellikle temizlenmediğini vurgulayan Steve, burayı çıkarttığında tozla kaplı bir katmanla karşılaştı.

Bundan yola çıkarak temizlik hakkında paylaşımlar yapılan bir Facebook grubunda süpürgesinin içini paylaşan kadın hiç de iç açıcı olmayan bir manzarayla karşılaştı. Süpürgenin bu bölmesinin toz yığını içinde olduğunu gösteren kadın, 'süpürgeyi düzenli olarak temizliyorum ancak filtrenin bu kısmının çıktığını bilmiyordum. Bu gizli bir pislik. Utandığımı söylemeliyim' diye konuştu.

Yüzlerce kişi, daha önce hiç düşünmedikleri temizlik hilesini hemen denemeye koyuldu. Birçoğu derinlemesine temizliğin makinelerine yeni bir ömür kazandırdığını ve çok uzun süre bırakılırsa biriken tozun performansı ciddi şekilde etkileyebileceğini söyledi.

