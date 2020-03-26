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En kolay şekil alan kısa saç modelleri! Her yüz şekline uygun

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

“Kadınların saçları uzun; erkeklerin kısa olmalıdır” toplumsal algısı yıkılalı çok uzun zaman oldu. Özellikle kadınlar kısa saç modellerinden ilk başta çekinirler. “Aman düğün var saçımızı topuz yaptıralım, kısa saç şimdi şekillenmez” söylemleri çoktan tarihin tozlu rafları arasında yerini aldı.

En kolay şekil alan kısa saç modelleri! Her yüz şekline uygun

Dünya çapında pek çok ünlü kadın kısa saç kesimleri ile oldukça havalı görünümlere imza atıyorlar. Kısa saçın kullanım rahatlığını keşfedenler ise; kısa saç modellerinden vazgeçemiyorlar. Kısa saç kestirmeyi dövme yaptırmaya benzetirler. İlk başta karar vermekte zorlanırsınız sonrasında ise bir kere kestirince kendinizi sürekli kuaför koltuğunda bulursunuz. Saçlarını uzun uzun şekillendirmek için vakti olmayanların ilk tercih ettiği kısa saç modelleri, 2020 yılında oldukça trend halini almıştır.

Türkiye’de de moda haline gelen kısa saç akımına ayak uyduran ünlü isimler bir anda upuzun saçlarını gözlerini bile kırpmadan kestiler.

Tuğba Büyüküstün, Birce Akalay, Bergüzar Korel ve Şebnem Dönmez gibi ünlü isimler kısacık saçları ile hayranın karşısına çıktı. Yeni saç modelleri ile adeta gündem yaratan isimler uzun süre “yakıştı-yakışmadı” tartışmasına maruz kaldılar. Eleştiriler kulak asmayan ünlü isimler kısa saç kullanımının çok kolay olduğunu ve hallerinden memnun olduklarını her fırsatta dile getirdiler.

Peki, 2020 yılında trend olan kısa saç modelleri nelerdir? Yüz tipinize uygun kısa saç
modellerine göz atmaya ne dersiniz? İşte, 2020 a trend kısa saç modelleri…

En Trend Kısa Saç Modelleri Nelerdir?

Kısa saç modelleri sanılanın aksine yüzlerce modele sahiptir. Erkek modeli olarak isimlendirilen saç kesimlerinde kadınların feminenliğinin sınırları artıyor ve daha çekici bir görünüme sahip olabiliyorlar. Kısa saç modellerinden en yaygın olarak kullanılanı Bob kesimler, küt kesimler, Pixie modeli, Tomboy kesimi, Tıraşlı kesimler (3 numara, 5 numara vb.), Choppy kesimi ve asimetrik kesimlerdir.

Katlı Bob Kesim

Bob kesimde saçın arkası, ön kesimi ve yanlara göre daha kısadır. Ensede havalı olarak toplanan Bob kesimini istediğiniz kadar dağınık olarak kullanabilirsiniz. Saçların arasındaki katlar ile oldukça cool görünebilirsiniz.

Küt Kesimler

Çene altında dümdüz kesilen “küt modeller” son yıllarda karşımıza sıklıkla çıkar. Bu saç modelleri genellikle düz kullanımda oldukça havalı görüntülere imza atılmasına
yardımcı olur.

Pixie Kesim

Pixie kesim, son yıllarda adını duymaya başladığımız oldukça dikkat çeken bir modeldir. Bu modelde saçlar önden arkaya doğru kısalır. Öndeki uzun saçları jöleleyerek hızlıca evden çıkabilirsiniz.

Choppy Kesimler

Kelime anlamı olarak “dalgalı” ifadesini taşıyan Choopy kesim tamamen rahatına düşkün inşaların tercih etmesi gereken bir modeldir. Bu modelde, uzun perçemler ve arakaya doğru uzayan katlı saçlar gözümüze çarpar. Dağınık bir görünüm sağlaması ile meşhur olan bu kesimde herhangi bir şekillendirme yapmanıza gerek bile kalmaz.

Asimetrik Kesim

Kısa saç akımının atası asimetrik kesimlerdir. Bu saç modelinde sağ tarafı uzun solu kısa; sol tarafı uzun sağı kısa bırakarak oldukça havalı bir görünüme sahip olabilirsiniz.

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