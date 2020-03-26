En kolay şekil alan kısa saç modelleri! Her yüz şekline uygun

Dünya çapında pek çok ünlü kadın kısa saç kesimleri ile oldukça havalı görünümlere imza atıyorlar. Kısa saçın kullanım rahatlığını keşfedenler ise; kısa saç modellerinden vazgeçemiyorlar. Kısa saç kestirmeyi dövme yaptırmaya benzetirler. İlk başta karar vermekte zorlanırsınız sonrasında ise bir kere kestirince kendinizi sürekli kuaför koltuğunda bulursunuz. Saçlarını uzun uzun şekillendirmek için vakti olmayanların ilk tercih ettiği kısa saç modelleri, 2020 yılında oldukça trend halini almıştır.

Türkiye’de de moda haline gelen kısa saç akımına ayak uyduran ünlü isimler bir anda upuzun saçlarını gözlerini bile kırpmadan kestiler.

Tuğba Büyüküstün, Birce Akalay, Bergüzar Korel ve Şebnem Dönmez gibi ünlü isimler kısacık saçları ile hayranın karşısına çıktı. Yeni saç modelleri ile adeta gündem yaratan isimler uzun süre “yakıştı-yakışmadı” tartışmasına maruz kaldılar. Eleştiriler kulak asmayan ünlü isimler kısa saç kullanımının çok kolay olduğunu ve hallerinden memnun olduklarını her fırsatta dile getirdiler.