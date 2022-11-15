En korkunç doğum günü hediyesi: Çürükler içinde kaldı

Ocak ayında 50’nci doğum gününü kutlamaya hazırlanan Janet Smalley adlı kadın, güzelleşmek için karın germe ve liposuction ameliyatı yaptırmaya karar verdi. Operasyonlar için Türkiye’ye gelen kadın, eylül ayında bıçak altına yattı. Bu operasyonlar için 4,300 sterlin ödediğini belirtti.
Geçirdiği operasyonlar sonrasında İngiltere’ye dönen Janet Smalley, çeşitli semptomlar yaşamaya başladığını anlattı. Türkiye’de ameliyat sonrası yaşadığı sıtma krizlerinin sürekli hale geldiğini belirten talihsiz kadın bir süre sonra derisinde değişiklikler yaşadığını fark etti.
Derisi çürümeye başlayan kadında, enfeksiyon yaraları oluşmaya başladı. 49 yaşındaki hasta daha sonra sepsis nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadın için deri nakline ihtiyaç duyulabilir.