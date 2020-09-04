En problemsiz arabalar listesi arayanlar için az sorun çıkaran arabalar ya da sorun çıkarmayan arabalar konu başlıklarını araştırdık. En az masraf çıkaran arabalar olarak da yorumlanabilen problemsiz arabalar listesi için uzmanların en sağlam arabalar konusunda ne dediğine baktık. İşte, en problemsiz arabalar listesi...
Araba almayı düşünenler için en problemsiz araba markası ya da en problemsiz model arayışı önemli.
JD Power firması, kullanıcıların servise yaptığı başvuruları dikkate alarak dünyanın en problemsiz arabalarını ya da en az porblem çıkaran arabalarını değerlendirmiş. Burada dünyanın farklı yerlerindeki otomobil kullanıcılarını şikayetleri baz alınmış. Bakalım en az sorun çıkaran arabalar hangileri?
18 bin kullanıcının servis kayıtlarına bakmışlar. 159 model ile 31 marka arasından en az sorun çıkaran arabaları seçmişler. Biz de bu çalışmanın verilerini dikkate aldık.
Toyota Yaris kullananların %50'si hiç problem çıkarmıyor demiş. Yaris'in problem çıkarma oranı %10 olarak belirlenmiş.
Honda Jazz da kullanıcıların servise başvuruları göz önüne alınarak en sorunsuz otomobillerden biri olmuş.
Hyundai i30 modeli en problemsiz aile arabası seçilmiş. Dünya genelinde Hyundai i30 kullanıcılarının servis şikayetlerine bakıldığında sadece %6 oranında ciddi sorun görülmüş. Söz konusu olan %6 sorunda da kavrama sorunu baskın çıkmış.
Ne tam lüks ne de tam aile arabası diyebileceğimiz Volvo V60 modeli de (özellikle 2010-2018 arasında üretilen Volvo V60 modelleri) sorunsuz arabalar listesinde yer alıyor. Daha çok yönetici arabası olarak tercih edilen Volvo V60 modelinde çok az servis şikayeti çıkmış. Şanzıman ya da motor arızası gibi ciddi sorun oranı ise sadece %2. Az sorun çıkaran arabalar deyince zaten akla hemen Volvo geliyor.
En problemsiz lüks araç seçilen Mercedes E Serisi ise olmuş.
En sorunsuz küçük SUV ise Suzuki S-Cross olmuş. Kullanıcı şikayetlerinde %25 gibi bir oran olması onu, problemsiz SUV yapıyor.
En porblemsiz SUV ise Kia Sportage olmuş. Uzatılmış 7 garanti sunan Kia Sportage kullanıcısının yalnızca %9'u büyük arıza şikayeti yapmış.
Toyota RAV4 problemleri ise sadece %4 oranında. Bu da Toyota Rav4 modelinin en sağlam SUV seçeneklerinden biri olduğunu gösteriyor.
BMW markasının hemen her modeli de sorunsuz kabul ediliyor. Ancak dikkat çekici derecede az sorun çıkaran modeli BMW X5 olmuş.
Nissan Leaf modeli en problemsiz elektrikli araç seçilmiş. Mekanik sorun çıkarma oranı neredeyse %2 olan Nissan Leaf oldukça sağlam.
En problemsiz üstü açılan üstü açılan araç BMW 2 Serisi olmuş. Motor seçeneği çok olan BMW 2 serisi bu yönüyle çok tutuluyor.
Mazda MX5 modeli de sorun çıkarmayan cabrio modelleri arasında gösteriliyor.
AUDİ Q3 modelinin 2015 versiyonunda neredeyse hiç mekanik arıza şikayeti yapılmamış.
Problem çıkarmayan arabalar listesi için farklı yıllara ait model bazları ile çok çeşitli sonuçlar elde edilebilir. Bizim makalemizde son yapılan araştırmalardan biri kaynak alınmıştır.
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