HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. En problemsiz arabalar listesi

En problemsiz arabalar listesi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.09.2020 12:25 | Son Güncelleme

Merak edenler için en problemsiz arabalar listesi yaptık. İşin uzmanlarına sorduk ve en problemsiz arabaları listeledik. İşte karşınızda en sorunsuz arabalar listesi...

En problemsiz arabalar listesi

En problemsiz arabalar listesi arayanlar için az sorun çıkaran arabalar ya da sorun çıkarmayan arabalar konu başlıklarını araştırdık. En az masraf çıkaran arabalar olarak da yorumlanabilen problemsiz arabalar listesi için uzmanların en sağlam arabalar konusunda ne dediğine baktık. İşte, en problemsiz arabalar listesi...

EN PROBLEMSİZ ARABALAR LİSTESİ

Araba almayı düşünenler için en problemsiz araba markası ya da en problemsiz model arayışı önemli.

JD Power firması, kullanıcıların servise yaptığı başvuruları dikkate alarak dünyanın en problemsiz arabalarını ya da en az porblem çıkaran arabalarını değerlendirmiş. Burada dünyanın farklı yerlerindeki otomobil kullanıcılarını şikayetleri baz alınmış. Bakalım en az sorun çıkaran arabalar hangileri?

PROBLEM ÇIKARMAYAN ARABALAR HANGİLERİ / EN PROBLEMSİZ ARABALAR

18 bin kullanıcının servis kayıtlarına bakmışlar. 159 model ile 31 marka arasından en az sorun çıkaran arabaları seçmişler. Biz de bu çalışmanın verilerini dikkate aldık.

1. TOYOTA YARİS KULLANANLAR MEMNUN!

Toyota Yaris

Toyota Yaris kullananların %50'si hiç problem çıkarmıyor demiş. Yaris'in problem çıkarma oranı %10 olarak belirlenmiş.

2. HONDA JAZZ SORUN ÇIKARMIYOR!

Honda Jazz

Honda Jazz da kullanıcıların servise başvuruları göz önüne alınarak en sorunsuz otomobillerden biri olmuş.

3. EN PROBLEMSİZ AİLE ARABASI: HYUNDAİ İ30

HYUNDAİ İ30

Hyundai i30 modeli en problemsiz aile arabası seçilmiş. Dünya genelinde Hyundai i30 kullanıcılarının servis şikayetlerine bakıldığında sadece %6 oranında ciddi sorun görülmüş. Söz konusu olan %6 sorunda da kavrama sorunu baskın çıkmış.

4. EN PROBLEMSİZ İŞ ADAMI ARABASI: VOLVO V60

VOLVO V60

Ne tam lüks ne de tam aile arabası diyebileceğimiz Volvo V60 modeli de (özellikle 2010-2018 arasında üretilen Volvo V60 modelleri) sorunsuz arabalar listesinde yer alıyor. Daha çok yönetici arabası olarak tercih edilen Volvo V60 modelinde çok az servis şikayeti çıkmış. Şanzıman ya da motor arızası gibi ciddi sorun oranı ise sadece %2. Az sorun çıkaran arabalar deyince zaten akla hemen Volvo geliyor.

5. EN PROBLEMSİZ LÜKS ARAÇ: MERCEDES E SERİSİ

MERCEDES E SERİSİ

En problemsiz lüks araç seçilen Mercedes E Serisi ise olmuş.

6. EN SORUNSUZ KÜÇÜK SUV: SUZUKİ S-CROSS

SUZUKİ S-CROSS

En sorunsuz küçük SUV ise Suzuki S-Cross olmuş. Kullanıcı şikayetlerinde %25 gibi bir oran olması onu, problemsiz SUV yapıyor.

7. EN PROBLEMSİZ SUVLAR:

KİA SPORTAGE

- KİA SPORTAGE

En porblemsiz SUV ise Kia Sportage olmuş. Uzatılmış 7 garanti sunan Kia Sportage kullanıcısının yalnızca %9'u büyük arıza şikayeti yapmış.

- TOYOTA RAV 4

Toyota RAV4 problemleri ise sadece %4 oranında. Bu da Toyota Rav4 modelinin en sağlam SUV seçeneklerinden biri olduğunu gösteriyor.

- BMW X5

BMW markasının hemen her modeli de sorunsuz kabul ediliyor. Ancak dikkat çekici derecede az sorun çıkaran modeli BMW X5 olmuş.

8. EN PROBLEMSİZ ELEKTRİKLİ ARABA: NİSSAN LEAF

NİSSAN LEAF

Nissan Leaf modeli en problemsiz elektrikli araç seçilmiş. Mekanik sorun çıkarma oranı neredeyse %2 olan Nissan Leaf oldukça sağlam.

9. EN PROBLEMSİZ CABRİOLAR

- BMW 2

En problemsiz üstü açılan üstü açılan araç BMW 2 Serisi olmuş. Motor seçeneği çok olan BMW 2 serisi bu yönüyle çok tutuluyor.

- Mazda MX5

Mazda MX5 modeli de sorun çıkarmayan cabrio modelleri arasında gösteriliyor.

10. EN PROBLEMSİZ KÜÇÜK LÜKS SUV: AUDİ Q3

AUDİ Q3 modelinin 2015 versiyonunda neredeyse hiç mekanik arıza şikayeti yapılmamış.

Problem çıkarmayan arabalar listesi için farklı yıllara ait model bazları ile çok çeşitli sonuçlar elde edilebilir. Bizim makalemizde son yapılan araştırmalardan biri kaynak alınmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağımSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağım
Intel işlemcili dokunmatik laptop resmileşti!Intel işlemcili dokunmatik laptop resmileşti!
Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
İşten çıkarma yasağı uzatıldı
İşten çıkarma yasağı uzatıldı
G.Saraylı eski yıldız futbola geri döndü
G.Saraylı eski yıldız futbola geri döndü
O ilimizle ilgili flaş açıklama: Okullar açılamaz, bitti o iş
O ilimizle ilgili flaş açıklama: Okullar açılamaz, bitti o iş
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
İlginizi Çekebilir
İşte en güçlü telefonlar!
İşte en güçlü telefonlar!
Xiaomi'nin yeni 'amiral katili' ortaya çıktı!
Xiaomi'nin yeni 'amiral katili' ortaya çıktı!
Oynadığı oyunda yüzünü gördü, gözyaşlarını tutamadı!
Oynadığı oyunda yüzünü gördü, gözyaşlarını tutamadı!
Bikinisiyle yemek pişirerek servet kazanıyor
Bikinisiyle yemek pişirerek servet kazanıyor
Google Haritalar'ın bu özelliklerini kimse bilmiyor! Kullananlara ödül bile veriyor...
Google Haritalar'ın bu özelliklerini kimse bilmiyor! Kullananlara ödül bile veriyor...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11.nesil Intel işlemcili Samsung Galaxy Book Flex 5G tanıtıldı!
Intel işlemcili dokunmatik laptop resmileşti!
Samsung, 1000 dolarlık tabletini tanıttı
Samsung'tan fiyatıyla şaşırtan yeni tablet!
İlginç rapor: En iyi 5G performansını sadece iPhone 12 Pro Max sunabilir!
Yeni iPhone'lar kendi aralarında da ayrışacak!
Şanzıman arızası tamiri ne kadar tutar?
Şanzıman arızası kaça patlar?
Eskişehirli iki genç Siri'nin açığını buldu, bin lira ödül kazandı
Siri'nin açığını buldular, Apple'dan ödül kazandılar!
Şaşırtan iddia: OnePlus 8T'nin kod adı kebap olacak!
Kebap akıllı telefona ilham kaynağı oldu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.