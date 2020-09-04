En problemsiz arabalar listesi arayanlar için az sorun çıkaran arabalar ya da sorun çıkarmayan arabalar konu başlıklarını araştırdık. En az masraf çıkaran arabalar olarak da yorumlanabilen problemsiz arabalar listesi için uzmanların en sağlam arabalar konusunda ne dediğine baktık. İşte, en problemsiz arabalar listesi...

EN PROBLEMSİZ ARABALAR LİSTESİ

Araba almayı düşünenler için en problemsiz araba markası ya da en problemsiz model arayışı önemli.

JD Power firması, kullanıcıların servise yaptığı başvuruları dikkate alarak dünyanın en problemsiz arabalarını ya da en az porblem çıkaran arabalarını değerlendirmiş. Burada dünyanın farklı yerlerindeki otomobil kullanıcılarını şikayetleri baz alınmış. Bakalım en az sorun çıkaran arabalar hangileri?

PROBLEM ÇIKARMAYAN ARABALAR HANGİLERİ / EN PROBLEMSİZ ARABALAR

18 bin kullanıcının servis kayıtlarına bakmışlar. 159 model ile 31 marka arasından en az sorun çıkaran arabaları seçmişler. Biz de bu çalışmanın verilerini dikkate aldık.

1. TOYOTA YARİS KULLANANLAR MEMNUN!

Toyota Yaris kullananların %50'si hiç problem çıkarmıyor demiş. Yaris'in problem çıkarma oranı %10 olarak belirlenmiş.