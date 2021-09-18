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Türkiye'de hafızasını yitirdiği iddia edilen Ermeni kadın kayboldu: Arabadan ''Burası Ermenistan'' deyip atlamaya çalıştı

18.09.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan'dan tatil için geldiği Türkiye'de bilinmeyen nedenle hafızasını yitirdiği iddia edilen Mariam Mkrtchyan (31) ortadan kayboldu. Kadının Kuşadası'nda arkadaşlarıyla tatil yaptıktan sonra bilinmeyen bir şekilde hafızasını yitirdiğini iddia eden İstanbul'daki arkadaşı Şahin Kuş, Mkrtchyan'ın son olarak Silivri Selimpaşa'da görüldüğünü söyledi. Kuş'un iddiasına göre, Mariam akli dengesini kaybetti, bulunduğu araçtan 'burası Ermenistan' diye atlamaya çalıştı.

Türkiye'de hafızasını yitirdiği iddia edilen Ermeni kadın kayboldu: Arabadan ''Burası Ermenistan'' deyip atlamaya çalıştı

İstanbul'daki arkadaşı Şahin Kuş'un iddiasına göre, Ermenistan uyruklu Mariam Mkrtchyan 8 Ağustos'ta tatil İçin Türkiye'ye geldi. İstanbul'da buluşan Şahin Kuş ile Mkrtchyan aynı gün otomobille tatil için İzmir'e geçti. İki gün birlikte tatil yapmalarının ardından da Mkrtchyan, Kuşadası'na arkadaşlarının yanına geçti. 15 Ağustos'ta da Mkrtchyan tekrar İzmir'e Şahin Kuş'un yanına geldi. Şahin Kuş, hafızasını kaybettiğini fark ettiği arkadaşı Mkrtchyan ülkesine göndermek için 25 Ağustas'ta İstanbul'dan Gürcistan aktarmalı olarak uçağa bindirdi. Ancak Gürcistan'da hiçbir şey hatırlamayan kadını yetkililer İstanbul'a geri gönderdi. İstanbul'da kaybolan Mkrtchyan'ın son olarak 4 Eylül'de Silivri Selimpaşa'da görüldü. Kayıp müracaatında bulunulan Mkrtchyan'ı bulmak için polis çalışmalarını sürdürüyor.

'BURASI ERMENİSTAN' DEYİP ARABADAN ATLAMAYA ÇALIŞTI

DHA'ya konuşan Şahin Kuş, "İzmir'e gittik. Oradan Kuşadası'na arkadaşının yanına gitti. Geldiğinde akli dengesini kaybetmişti. Elimi tuttu 'Beni bırakma. Ben burada kalmak istiyorum çocuklarımı Türkiye'ye getireceğim' dedi. Oradan kalktık Didim'e gittik bir arkadaşımızın yanına. Arabada 'Bir şey mi oldu, birileri bir şey mi içirdi' diye sorduğumda o dört beş günü hatırlamadığını söyledi. Ertesi gün Ermenistan'a gitmek istediğini söyledi. Kendisini arabadan atmaya çalıştı burası Ermenistan diye. Sonra jandarma geldi. Jandarmaya teslim ederek onu İzmir'e götürmelerini istedim. Ertesi sabah beni aradı. Didim'de olduğunu söyledi ve telefonu kapandı. Ben de Didim'e gidip onu aramaya başladım. Aklında sadece çocuklarının numarası kalmış. Çocuklarının verdiği numarayı aradım. Bir tane taksici çıktı. Taksici Bodrum Güvercinlik'te olduğunu, sahilde dolaştığını söyledi. Ayaklarında ayakkabısı yokmuş. Bulamayınca jandarmaya gittim. Jandarma dün onların elinde olduğunu, bağırıp çağırdığını ve Ermenistan'a gitmek istediğin söylemiş." dedi.

"OTOBANDA GÖRDÜM"

Şahin Kuş, "Oradaki minibüsçülere sorduğumda Bodrum yolu üzerinde indiğini söylediler. Bodrum'da giderken onu otobanda gördüm. Onu hastaneye götürdüm kabul etmedi. İzmir'de bir gün otelde kaldıktan sonra ailesiyle konuştu. Ailesi göndermemi istedi. Göndermek için uçak bileti aldım havalimanına gittik. Uçak kalktıktan sonra ben ayrıldım havalimanından. Ailesinden haber bekliyordum. Ailesi sabaha karşı beni aradı Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildiğini söyledi. Sonra ben Yabancı Şube'ye sordum, onlar da olmadığını söylediler. Çocukları ertesi gün bana haber verdi. Verdikleri numarayı aradım bir taksi şoförü çıktı. Taksi şoförü akli dengesinin yerinde olmadığını ve kendisine İzmir'e gitmek istediğini söylemiş" ifadelerini kullandı.

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"EN SON SİLİVRİ'DE GÖRÜLMÜŞ"

Kuş, "Taksici, kadının ailesiyle de görüştüğünü ve ne yapması gerektiğini sordu. Orhanlı'da meydanda bırakmış. Ben ertesi gün karakola gittim. Ayın 28'inde başka bir kişinin telefonuyla ailesini aramış Erivan'a gelmek istediğini söylemiş. O vatandaşa ulaştım. O kişi de telefon rica ettiğini söyledi. Ben de pasaport ve kimliğini sorduğumda yanında olmadığını söyledi. Aradan on gün geçtikten sonra çocuklarını aradı. Ben yine aradığı kişiye ulaştım. Silivri Selimpaşa Karakolu'na gittim. Adam caddede gördüğünü ve, 'Amca temizlik işi yapmak istiyorum. Çocuklarım okula gidecek. Senin evini temizleyeyim. Çocuklarıma para göndereceğim' dediğini söyledi. O günden beri haber alamıyoruz" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Silivri Ermenistan
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