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En talihsiz 4 burç! Ne yapsalar işleri ters gidiyor

Astrolojide bazı burçlar şanslarıyla anılırken bazıları için hayat biraz daha fazla mücadele anlamına gelebiliyor. Tam her şey yoluna girdi derken çıkan aksilikler, son anda bozulan planlar ya da diğer insanların kolayca elde ettiği şeyler için iki kat çaba harcamak... Astrolojik yorumlarda özellikle bazı burçların hayatın sınavlarıyla daha sık karşı karşıya kaldığı düşünülüyor. Peki, en talihsiz burçlar hangileri?

En talihsiz 4 burç! Ne yapsalar işleri ters gidiyor
Gökçen Kökden

Şansın kapılarını diğerlerine göre biraz daha geç çaldığı söylenen 4 burç...

BAŞAK

En talihsiz 4 burç! Ne yapsalar işleri ters gidiyor 1

Başak burçlarının en büyük şanssızlığı bazen dışarıdan değil, kendi iç dünyalarından kaynaklanıyor. Her şeyin kusursuz ilerlemesini istemeleri, en küçük aksiliği bile olduğundan büyük bir problem gibi görmelerine neden olabiliyor.

Üstelik Başaklar genellikle bir işe başlamadan önce ihtimalleri en ince ayrıntısına kadar hesaplıyor. Fakat hayat onların hazırladığı plana uymadığında hayal kırıklığı kaçınılmaz olabiliyor.

Başkalarının “Olur böyle şeyler” diyerek geçtiği bir durum, Başak'ın günlerce kafasını kurcalayabiliyor. Bu nedenle aslında kötü gitmeyen dönemlerde bile kendilerini şanssız hissedebiliyorlar.

OĞLAK

En talihsiz 4 burç! Ne yapsalar işleri ters gidiyor 2

Oğlak denildiğinde akla şanstan önce emek ve mücadele geliyor. Astrolojide Oğlak'ın yönetici gezegeni Satürn; sorumluluk, disiplin, sınırlar ve gecikmelerle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle Oğlakların istediklerine kolay yoldan ulaşamadığına dair güçlü bir astrolojik inanış bulunuyor.

Çevresindeki biri aynı hedefe çok daha kısa sürede ulaşırken Oğlak'ın uzun süre uğraşması gerekebilir. Kariyerden ilişkilere kadar hayatın birçok alanında “Biraz daha sabret” cümlesini fazlasıyla duyabilir.

Fakat Oğlak'ın hikayesi genellikle burada bitmiyor. Astrolojik yorumlarda bu burcun şansının hızlı değil, geç ama kalıcı çalıştığı düşünülüyor. Yani genç yaşlarda sürekli engellerle karşılaştığını düşünen bir Oğlak, ilerleyen dönemlerde verdiği emeğin karşılığını almaya başlayabilir.

BALIK

En talihsiz 4 burç! Ne yapsalar işleri ters gidiyor 3

Balık burçları için talihsizlik çoğu zaman insanlarla olan ilişkilerinde ortaya çıkabiliyor. Hassas, empatik ve iyi niyetli yapıları nedeniyle karşılarındaki kişilere gereğinden fazla şans verme eğiliminde olabiliyorlar.

Birinin değişeceğine inanmak, kırmızı bayrakları görmezden gelmek veya “Belki bu kez farklı olur” diyerek aynı kapıyı yeniden açmak Balıkların hayal kırıklığı yaşamasına neden olabiliyor. Özellikle aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde kendilerini yanlış kişilerin içinde bulduklarını düşünmeleri bundan kaynaklanabilir. Üstelik sezgileri çoğu zaman bir şeylerin ters gittiğini söylese bile duyguları ağır basabilir.

Bu nedenle Balıkların “şanssızlığı” bazen kaderden çok, herkeste iyiyi görmeye çalışmalarından kaynaklanıyor şeklinde yorumlanıyor.

YENGEÇ

En talihsiz 4 burç! Ne yapsalar işleri ters gidiyor 4

Listenin ilk sırasında Yengeç var. Astrolojik yorumlarda Yengeç burcunun talihsizliği özellikle duygusal yaşamıyla ilişkilendiriliyor. Yengeçler yaşadıkları olayları kolay kolay unutmayabilir. Bir ilişkinin bitmesi, yakın bir arkadaşla yaşanan kırgınlık ya da aile içerisinde ortaya çıkan bir sorun onları diğer burçlardan daha uzun süre etkileyebilir.

Tam hayatlarını yeniden düzene soktuklarını düşündükleri sırada geçmişten gelen bir meseleyle yeniden karşılaşmaları da kendilerini “Neden hep beni buluyor?” derken bulmalarına yol açabilir.

Üstelik güven duygusu Yengeç için oldukça önemli. Birine güvenmesi uzun sürebilir ancak güvendikten sonra yaşadığı hayal kırıklığının etkisi de aynı ölçüde büyük olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Astroloji burçlar
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