En ucuz tablet yarışı... ŞOK, BİM, A-101 en ucuz tablet kampanyasına başladı! En uygun tablet fiyatları hangisi?

Koronavirüs salgını nedeniyle okulların eğitime hem okuldan hem de evden devam etmesi nedeniyle öğrencilerin tablet ihtiyacı arttı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan ücretsiz tabletin ardından, bedava tablet alamayan öğrenciler en uygun fiyatlı tableti araştırmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda A-101 ve BİM marketler öğrenciler için indirimli tablet getireceğine dair duyuru yapmıştı. Bu açıklamanın ardından beklenen oldu ve ŞOK markette ucuz fiyatlı tablet getireceğini duyurdu. Ucuz tabletleri bekleyen vatandaşlar, A101-BİM-ŞOK indirimli tabletler ne zaman gelecek merakla araştırıyor. ŞOK, A101 ve BİM ucuz tablet fiyatı ve fonksiyonları haberimizde... İşte A101-BİM-ŞOK tablet kampanyaları ve fiyatları...



A101 UCUZ TABLET KAMPANYASI VE FİYATI

Öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermek için A101 indirimli tablet kampanyası yapacağını duyurdu. A101 ucuz tablet fiyatı ne kadar merak eden vatandaşlara, A101'de satışa çıkacak olan tabletin fiyatı 499 TL olduğunu belirtelim. A101 uygun fiyatlı tabletin markası ve detayları aşağıda...