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En ucuz tablet yarışı... ŞOK, BİM, A-101 en ucuz tablet kampanyasına başladı! En uygun tablet fiyatları hangisi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.10.2020 15:38 | Son Güncelleme

Okulların açılmasıyla birlikte popüler zincir marketler ucuz tablet kampanyalarına başladı. Her hafta belirli ürünlerde indirim yapan market zincirlerinden ŞOK, A-101 ve BİM şimdi de öğrenciler için ucuz tablet kampanyası başlattı. ŞOK, A-101 ve BİM 'de verilen uygun fiyatlı tabletlerin özellikleri neler? İşte en ucuz tablet satan mağazalar ve detayları...

En ucuz tablet yarışı... ŞOK, BİM, A-101 en ucuz tablet kampanyasına başladı! En uygun tablet fiyatları hangisi?

Koronavirüs salgını nedeniyle okulların eğitime hem okuldan hem de evden devam etmesi nedeniyle öğrencilerin tablet ihtiyacı arttı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan ücretsiz tabletin ardından, bedava tablet alamayan öğrenciler en uygun fiyatlı tableti araştırmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda A-101 ve BİM marketler öğrenciler için indirimli tablet getireceğine dair duyuru yapmıştı. Bu açıklamanın ardından beklenen oldu ve ŞOK markette ucuz fiyatlı tablet getireceğini duyurdu. Ucuz tabletleri bekleyen vatandaşlar, A101-BİM-ŞOK indirimli tabletler ne zaman gelecek merakla araştırıyor. ŞOK, A101 ve BİM ucuz tablet fiyatı ve fonksiyonları haberimizde... İşte A101-BİM-ŞOK tablet kampanyaları ve fiyatları...
a101 tablet indirmi

A101 UCUZ TABLET KAMPANYASI VE FİYATI

Öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermek için A101 indirimli tablet kampanyası yapacağını duyurdu. A101 ucuz tablet fiyatı ne kadar merak eden vatandaşlara, A101'de satışa çıkacak olan tabletin fiyatı 499 TL olduğunu belirtelim. A101 uygun fiyatlı tabletin markası ve detayları aşağıda...

A101 tablet özellikleri

Lenova Tab M7 Tablet Bilgisayar,

4 çekirdekli işlemcili,

16 GB hafıza,

Android işletim sistemli.
bim tablet kampanyası

BİM UCUZ TABLET KMAPANYASI VE FİYATI

BİM tablet kampanyası nedir merak ediliyor. BİM'in yaptığı açıklamaya göre ucuz tablet kampanyası 16 Ekim tarihinden itibaren marketlerin raflarında olacak. BİM ucuz tabletinin markası ise HomeTech olacak. BİM tablet fiyatı ise 749 TL olacağı belirtildi.

BİM tablet özellikleri

HomeTech marka tablet

4 çekirdekli işlemcili,

32 GB hafıza,

Android işletim sistemli,

Deri kılıflı.
şok tablet

ŞOK İNDİRİMLİ TABLET KAMPANYASI VE FİYATI

A101 ve BİM'den sonra ŞOK indirimli tablet kampanyasına dahil oldu. ŞOK market indirimli tablet kampanyası Çarşamba günü başlayacak. ŞOK en ucuz tabletin markası ise Alcatel olarak belirtildi.

ŞOK indirimli tablet özellikleri

Alcatel marka tablet,

GPS,

Android işlemcili,

415 g ağırlık,

16 GB hafıza,

Çocuk modu,

WiFi - Bluetooth 4.2..

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