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En ünlü hamileler! Artık hamilelik pozlarıyla konuşuluyorlar

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 24.12.2020 13:54 | Son Güncelleme:
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En ünlü hamileler! Artık hamilelik pozlarıyla konuşuluyorlar

Ünlülerin bir dönem moda haline getirdiği selfiler, belfieler artık yerini hamilelik pozlarına bıraktı. Model Emily Ratajkowski sık sık hamileliğini belgeleyen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşıyor. Biz de bundan esinlenerek hamilelik pozlarıyla dikkat çeken ünlüleri bir araya getirdik.

Dört çocuk annesi İngiliz model Peta Todd, 'dört bebeğim oldu ve kadın vücudunun neler yapabileceğini aklımı başımdan alıyor. Hamileyken kendimi hiç çekici hissetmedim ama her zaman karnımı göstermem istendi. Fotoğrafları sosyal medyada paylaşmadım ama hamileliğimin her anını bir anı olarak saklıyorum' diyor.

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Gigi Hadid, ilk çocuğunu 27 yaşındaki şarkıcı Zayn Malik ile geçen ay dünyaya getirdi. 25 yaşındaki model, Nisan ayındaki mutlu haberi paylaşmadan önce aylarca karnını gizlemişti. Bunu da şöyle açıklamıştı: 'Açıkçası, pek çok insanın kafası karışıyor, neden daha fazlasını paylaşmadığımı düşünüyorlar ama bir pandemi yaşıyoruz ve hamileliğim dünyadaki en önemli şey değil.'

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Beyonce Instagram hesabından 2017 yılında paylaştığı bu fotoğrafla Instagram'da en çok beğenilen fotoğraf ünvanını almıştı. 11 milyon beğeniye ulaşan fotoğraf karesinde Beyonce, şimdi üç yaşında olan Rumi ve Sir Carter'a hamileydi.

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39 yaşındaki tenis ustası Serena Williams, şu anda üç yaşında olan kızı Alexis Olympia Jr'a hamileliğini dergiye verdiği bu pozla duyurmuştu.

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ABD'li sanatçı Cardi B, şu anda iki yaşında olan kızı Kulture'ın doğumunu duyurmak için bu mutlu fotoğrafı yayınlamıştı.

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36 yaşındaki şarkıcı Katy Perry, Ağustos ayında kızı Daisy Dove'u karşıladı.

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