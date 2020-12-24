En ünlü hamileler! Artık hamilelik pozlarıyla konuşuluyorlar

Dört çocuk annesi İngiliz model Peta Todd, 'dört bebeğim oldu ve kadın vücudunun neler yapabileceğini aklımı başımdan alıyor. Hamileyken kendimi hiç çekici hissetmedim ama her zaman karnımı göstermem istendi. Fotoğrafları sosyal medyada paylaşmadım ama hamileliğimin her anını bir anı olarak saklıyorum' diyor.

Gigi Hadid, ilk çocuğunu 27 yaşındaki şarkıcı Zayn Malik ile geçen ay dünyaya getirdi. 25 yaşındaki model, Nisan ayındaki mutlu haberi paylaşmadan önce aylarca karnını gizlemişti. Bunu da şöyle açıklamıştı: 'Açıkçası, pek çok insanın kafası karışıyor, neden daha fazlasını paylaşmadığımı düşünüyorlar ama bir pandemi yaşıyoruz ve hamileliğim dünyadaki en önemli şey değil.'

Beyonce Instagram hesabından 2017 yılında paylaştığı bu fotoğrafla Instagram'da en çok beğenilen fotoğraf ünvanını almıştı. 11 milyon beğeniye ulaşan fotoğraf karesinde Beyonce, şimdi üç yaşında olan Rumi ve Sir Carter'a hamileydi.

39 yaşındaki tenis ustası Serena Williams, şu anda üç yaşında olan kızı Alexis Olympia Jr'a hamileliğini dergiye verdiği bu pozla duyurmuştu.