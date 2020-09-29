En ucuz elektrikli araçlar veya en uygun fiyatlı elektrikli arabalar konusu giderek daha fazla önem kazanıyor. Çünkü elektrikli araçlar, hem yakıt ekonomisi hem de çevreci tüketimleri ile her geçen gün daha da önemli hale geliyorlar. Peki, Türkiye’de satılan elektrikli arabalar hangileri? Türkiye’de satılan uygun fiyatlı elektrikli araba modellerini merak edenler için piyasadaki en ucuz elektrikli otomobillerin listesi çalıştık. EN UYGUN FİYATLI ELEKTRİKLİ ARABALAR Elektrikli araçların son derece popüler olduğu bu dönemde, birçok insan, elektrikli araçlara yönelik bir ilgi beslemeye başladı. Ülkemizde henüz tam olarak tutulmaya başlanmamış da olsa elektrikli araçlar, herkes için oldukça heyecan verici olmaya başladı. Eğer bir elektrikli araç sahibi olmak istiyor ama en uygun fiyatlı elektrikli otomobil hangisi diye merak ediyorsanız sizin için ülkemizde satışta olan %100 elektrikli modellerin fiyat listesini yaptık. En uygun fiyatlı elektrikli otomobilden başladığımız listemizde 5 araba var. 1- ELEKTRİKLİ RENAULT TWIZY FİYATI Elektrikli araç popülaritesinin ilk yükseldiği zamanlardan beri bizler ile olan Renault Twizy, listenin birinci sırasında. Şehir hayatı için tasarlanmış olan Twizy, küçük boyutu ve kolay kullanımı ile kullanıcılara oldukça ilginç bir araç sunuyor. Renault Twizy şarj süresi 3 saat 30 dakika olarak belirtiliyor. %100 elektrikli bir araç olan Twizy, sıfır emisyona sahip olduğu için son derece çevreci. Renault Twizy satış fiyatı 146.900 Türk lirası olduğundan listemize girmeye hak kazanıyor. Tasarımıyla tüm ilgiyi üzerine çeken Twizy, elektrikli ulaşımı yeniden tanımlayarak kolay ve eğlenceli bir ulaşım imkanı sunuyor.

2- ELEKTRİKLİ SMART EQ FORFOUR FİYATI Smart markasının özenle tasarladığı, dört kapılı bir Smart olan ForFour’un elektrik motorlu versiyonu EQ ForFour listenin ikinci sırasında. Aynı Twizy gibi ForFour da şehirde kolay kullanılabilmesi için tasarlanmış bir araç. EQ ForFour’un bir de iki kapılı bir EQ ForTwo versiyonunun olduğunu da belirtelim. EQ ForFour hem çevre için üzerine düşeni yaparak sıfır emisyona sahip bir elektrikli araç kullanmak isteyen hem de kullandığı bu çevreci aracın tarz sahibi olmasını isteyenler için harika bir seçim. Smart EQ ForFour satış fiyatı 201.100 Türk lirası olarak listeleniyor. Bu tatlı şehir aracının 159 kilometrelik bir menzile sahip olduğunu ve teknolojik açıdan sürücü destekleri ile donatıldığını da belirtmemiz gerekir! 3- ELEKTRİKLİ RENAULT ZOE FİYATI Listenin 3. sırasında bir başka Renault marka araç ile karşılaşıyoruz. Renault’un kullanışlı bir hatchback tasarımı ile elektrikli araç teknolojisini harmanlayarak satışa sunduğu ZOE, sürücüye pek çok şey vaad ediyor. Renault ZOE menzili 395 kilometreyi buluyor. Tek şarjla oldukça uzun bir mesafe kat edebilen ZOE, hızlı şarj istasyonunda şarj edildiği zaman bir buçuk saat kadar kısa bir sürede şarj olabiliyor. Renault ZOE satış fiyatı 350.900 Türk lirası olarak listeleniyor. Yenilikçi bir hatchback olan ZOE, yakıt ekonomisini önemseyen kullanıcılar için harika bir seçenek olabilir.