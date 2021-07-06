En uygun fiyatlı katlanabilir bisiklet modelleriyle yollar senin

Bisiklet sürmek, hem spor olarak hem de hobi olarak yapılan bir aktivite. Fakat bu aktiviteyi yaparken, kullanıcıları en zorlayan şey bisikletlerini bir yerden bir yere taşımak oluyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için üreticiler katlanabilir ve daha az yer kaplayan bisikletler üretti. Önde gelen markaların Amazon indiriminde olan birbirinden şık ve kullanışlı modellerini sizler için bir araya getirdik.

1- Bisiklet sürmeyi seven çocuklara rengarenk katlanabilir bisikletler

Bu bisiklet çocuklar için dediğimize bakmayın; 165 kiloya kadar ağırlığı taşıyabilen bu bisiklet oldukça dayanıklı. Oldukça renkli görüntüsü olan bu bisikletin, siyah ve mavi renk seçeneği bulunuyor. Ayrıca bisikletin jantlarında bulunan mavi, sarı ve pembe renkler, keyifli bir görünüm sağlıyor.

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2- Fesjoy ile dayanıklılığın adı

Normal elektrikli modda 40 – 45 km ve Power Assist modunda 50 – 55 km kullanılabilen bu bisiklet, oturma yüksekliği sayesinde her boya uyum sağlayabiliyor. Oldukça sağlam malzemeden üretilen bu bisikletin, 90 kiloya kadar taşıma kapasitesi bulunuyor.

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3- Dağ sürüşlerini sevenler için özel tasarım

Bisiklet selesini ve gidonunu kendinize göre kolayca ayarlayabilirsiniz. Yüksek karbon çelik çerçeve ve yüksek kaliteli süspansiyon çatalı ile darbelere dayanıklıdır. Lastikleri her zemine uygundur. Vites değişimi ise pürüzsüzdür. Katlandığında oldukça küçülen bu bisikleti, evinize veya bagajınıza rahatlıkla taşıyabilirsiniz.

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4- Gücün ve dayanıklılığın bileşimi

Oldukça güçlü bir performansa sahip olan bu bisiklet, 350 W güce ve 2 ayrı moda sahip. Normal modda 35-45 km hıza ulaşabilen model, Power modda 50-60 km hızla gidebiliyor. Ayrıca 120 kiloya kadar taşıma kapasitesi bulunuyor.

Fesjoy katlanabilir elektrikli bisikleti BURADAN inceleyebilirsiniz.

5- Şık tasarımıyla göz dolduruyor

Frenleme ve gece asistanı sayesinde ön ve arka disk frenleri ile maksimum sürüş güvenliği sağlayan FIIDO D11 katlanabilir elektrikli bisiklet, Parlak LED farlar ve hoparlörler ile donatılmış. Normal modda yaklaşık 50 km gidebilen bu bisiklet ayrıca full şarj ile yaklaşık 100 km yol alabiliyor.

FIIDO D11 katlanabilir elektrikli bisiklete BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Fütüristik tasarımı sizi büyüleyecek

Alışılmış modellerin çok dışında bir bisikletle karşınızdayız. Fütüristik tasarımı ile ilk bakışta dikkatleri üzerine çeken bu model, sağlam malzemesi ve kolay taşınabilen yapısıyla ön plâna çıkıyor. Alüminyum alaşımdan üretildiği için oldukça hafif olan bu bisikletin, deformasyona karşı yüksek dayanıklılığı bulunuyor. 120 kiloya kadar ağırlık kapasitesi bulunan bisikletin süper güçlü lityum pilleri bulunuyor. 60 km hıza çıkabilen bu bisikleti 3-5 saatte şarj edebilirsiniz.

Junlucki katlanabilir elektrikli bisikleti BURADAN inceleyebilirsiniz.

7- 3 farklı modda tarzını yakala

250 W sabit motor ile donatılmış, maksimum 25 km hıza çıkabilen yüksek kapasiteli pil ve pil ömrü ile 80 km yol alabilen bu bisikletin, 3 farklı modu bulunuyor. Ayarlanabilir koltukları ve gidonları ile iyi bir sürüş deneyimi elde etmek isteyen herkesin kendine hayran bırakacak bir model.

FIIDO D2S katlanabilir elektrikli bisiklete BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Çocuklarınız için şık bir seçenek

Pürüzsüz ve düz alanlarda sürüş için uygun olan bu bisiklet çocuklar için oldukça kullanışlı bir model. 40 cm yüksekliğinde olan bu dayanıklı bisikletin, 160 kiloya kadar taşıma kapasitesi bulunuyor. Çocuklar için şık ve kaliteli bir bisiklet seçeneğidir.

Forever marka katlanabilir elektrikli bisikleti BURADAN inceleyebilirsiniz.

9- Katlayın ve her yere rahatlıkla taşıyın

Koltuk yüksekliği 160 – 180 cm arasında ayarlanabilen bu bisiklet, 80 kiloya kadar ağırlık taşıyabiliyor. Mini ve hafif yapısı sayesinde kolay taşınabilen bu bisiklet, darbelere karşı da oldukça dayanıklı. Fren sistemi ve tekerlek kalitesi sayesinde kayma sorunu yaşamazsınız.

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10- Çocuklara ve yetişkinlere uygun unisex bisikletler

Uzun kullanım ömrü sağlamak için katlamalar karbon çeliğinden yapılmıştır. Titreşim önleyici, darbe emici ve darbe önleyici özellikleriyle kalitesini belli eden bir bisiklet. Kolay kullanım sağlar ve kaymaz saplar kullanılır. 3 yaşından büyük çocuklar için uygundur ve 50 cm boyutundadır. Kaymaz pedallar, yüksekliği ayarlanabilir saplar ve koltuklar sayesinde farklı yüksekliklere uyum sağlar.

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