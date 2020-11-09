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En yaşlı olanı 800 yıllık! Asırlık ağaçlardan toprağa düşüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2020 14:03 | Son Güncelleme

Isparta Yenice Mahallesi sınırları içerisindeki kestane bahçeleri arasında, 50 yıldan önce meyve vermeyen, çoğunluğu 500 yaşını geçmiş, en yaşlı olanı 800 yıllık olan ve hala meyve veren ağaçlar bulunuyor. Yıl boyunca dikenli kabuklarının içinde yetişen kestaneler, ekim ayı ortalarından kasım ayı ortalarına kadar yaklaşık bir ay boyunca asırlık ağaçlardan toprağa düşüyor.

En yaşlı olanı 800 yıllık! Asırlık ağaçlardan toprağa düşüyor

Isparta'da kent merkezindeki kestane ağaçlarının meyve verme dönemi başladı. Vali Ömer Seymenoğlu da mahalle muhtarlarıyla birlikte asırlık kestane bahçelerini gezerek, doğa yürüyüşü yaptı.

Vatandaşlar ise doğanın sunduğu kestaneleri topluyor. Bahçe sahiplerince toplanan kestanelerin bir kısmı tüketilirken bir kısmı da satılıyor. Büyüklüğü ve fazla şekerli olmamasıyla dikkati çeken kestaneler alıcılarını bekliyor.

Isparta şehir merkeziyle iç içe sayılacak mesafede olan kestane bahçelerine, Gökçay Kavşağı'ndan Yenice Mahallesi'ne doğru Çayboyu Yolu'nu takip ederek, ulaşılıyor. Buradan da asırlık ağaçların yaydığı oksijeni teneffüs ederek ve kuş cıvıltıları arasında yürüyerek, Gökçay mesire alanına çıkılıyor.

Vali Ömer Seymenoğlu da beraberinde İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, Yenice Mahallesi Muhtarı İsmail Akkaya ve bazı mahalle muhtarlarıyla birlikte asırlık kestane bahçelerini gezerek, doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

(DHA)

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