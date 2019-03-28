En yaygın 12 burun tipi! Romalı mı, Yunan mı, kalkık burun mu?

KALKIK BURUN Ünlü burnu da denir, tam olarak sahip olmak istediğiniz burundur. Burun kemerinde bir çukur ve burun ucunda hafif bir yuvarlaklık vardır. Emma Stone gibi ünlüler bu burun tipinin daha da çok tercih edilmesine yol açtılar. Plastik cerrahlara burun biçimlendirme ameliyatı için bilişim sistemi. Michael Jackson'ın burun plastik cerrahisinde olduğu gibi aşırıya kaçabilir, ancak bu tür anomalilere rağmen üst düzey işlemeli rinoplasti cerrahları ünlü burnu sanatında son derece ustanın olmuşudur. Emma Stone gibi, İngiliz Aktris Carey Muligan'ın da kalkık burnu meşhurdur. İnsanların yaklaşık yüzde 13'ü, bu tip buruna sahiptir. ROMALI BURNU Yunan burnuna daha az benzer olan Romalı burnu, eski Roma heykelleri yüzlerin çoğunda görüldüğü için bu vardır. Romalı burnu, yüzde biri doğru ilerleyen hafif kavisli yapısı ile kendini gösterir. Gösterişli burun kemeri hafif çıkıntılı ya da eğiktir. Bu Avrupalı Romalı burnu taşıyan ünlüler arasında Ryan Gosling ve Tom Cruise gösterilebilir. Romalı burnu taşımaktadır.

EĞRİ BURUN Bu burun tipi, dipte az ya da çok bir eğrilikle beraber kırık bir dış görünüşe sahiptir. Burun estetiği (rinoplasti) için en çok talep edilen şey Barbra Streisand'ın gençlik yıllarında burnunda da göze çarpan bir eğrilik vardı, ancak daha sonra rinoplasti ile bunu düzelttirdi. HOKKA BURUN Kimi zaman, Aktris Helen Mirren'in burnuna atfen “Mirren” olarak da adlandırılır. Keskin hatlı, ince ve sivri bir görünüme sahiptir. “Mirren”, küçük, düzgün ve eğimli siluet, hafif kalkık bir burun ucu ile son bulur. Daha yumuşak ve yuvarlak hatlı '' ünlü burnu''dan keskin görünüşü ile ayrılır. KARTAL BURUN Burun kemeri göze çarpacak şekilde ve eğridir, adını kartal ve diğer yırtıcı kuşların eğik gagdikten sonra. Kartal Burnu, gaga burun ya da şahin burnu diye bildin ve de bilinir ve güçlü profili olan yüzlere göre değer değer bir özellik katar. Adrien Brody, Barbra Streisand'ın da aralarında olduğu sırada ünlüler kartal burunları ile tanınırlar. İnsanların yüzde 4.9'u kartal burunludur. YUNAN BURNU

“Düz burun” olarak da adlandırılan bu burun tipi, çarpık burunlu bizlerin büyük kıskançlığını da çeker diyebiliriz. Bu tür burunlar üzerinde değer ayarlanmış düzgün burun köprüsü ile göze çarpar. Hiçbiri çıkıntı, girinti, çarpıklık bulunmaz ve adını yüzyıllarca önce yaptım Yunan tanrılarının kusursuz şekilde düzgün olan heykellerin burunlarından alıyorlar. Yunan burnuna sahip olan bir ünlü olarak Jennifer Aniston'ı gösterebiliriz. Baba tarafından ikinci nesil Yunanlı olan Jennifer Aniston'ın babası Yunan asıllı aktör John Aniston da taşıdığı Yunan burnu ile dikkat çekiyor. Prenses Kate Middleton da Yunanca burnu için iyi bir örnektir. İnsanların sadece yüzde 3'ünde Yunan burnu vardır. NÜBYAN BURNU (KUZEY AFRİKALI BURNU) Uzun bir burun kemiği ve genişçe burun kanatları Nübyan burnu adı verilen ve bu tip buruna Afrika kökenlilerde rastlanır. Nübyan burnu olanlarda, burun kanatlarını daralttırmak içinplastik cerrahiye başvuruyorlar. Beyonce, Gabrielle Union ve Michael Ealy gibi Nübyan tipi burunların düzeltilmesi mümkün düşünsek de.

DOĞU ASYA BURNU Ülkeden ülkeye değişse de Doğu Asya burnu, küt uçlu, ince ve düz şekil ile ayırt edebilirsiniz ve Doğu Asya ülkelerinden gelenlerde de en yaygın görüntüler burun tipidir. Estetik cerrahiye özelliğinin doğuşu, yüzün geri kalan kısmı ile uyum içerisinde olacak açıklanacak genişlemeyi talep ettiğimiz. Daha da küçüğü burunlarından daha çok kimsenin burunlarından biri daha fazla. NIXON BURNU ABD'nin 37. Başkanı Nixon'ın burnunun ikonik planı dağdığı için adını ondan alan bu burun şekli, en az rastlanan burun tipidir. Bu çıkıntılı burun tipi, ucu genişleyen aşağı doğru kıvrılan düz bir burun kemiği ile ayırt edilir. Nüfusun yüzde birinden daha az bir yerde Nixon burnu olduğu belirtilir. SOĞAN TİPİ BURUN Nüfusun yüzde 0.5'inden az bir bölümü, yuvarlak eğimli ucu ile bir doğru soğanımsı bir görünümü olan, burun ucunda yuvarlak bir siluete sahip olan burun tipine sahiptir. Bu kitap buruna sahip en ünlü kişilere örnek olarak Bill Clinton ve Avustralyalı aktör Leo McKern diyor. Bu dilim şekilindeki burun derinliği çizgi film ve çizgi filmlerde abartılı şekilde kullanılır.