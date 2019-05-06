KADIN

En yaygın yapılan güzellik suçları! Küçük gibi görünen sorunlar büyük hasarlara yol açabilir

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 06.05.2019 09:50 | Son Güncelleme

Güzellik için kadınların tercih ettiği bazı yöntemler, birkaç yanlışla çok büyük sorunlara yol açabilir. Bunlardan birisi de gece yüzde makyaj ile uyumak. Özellikle gözlere çekilen rimelin temizlenmeden uykuya dalınması ve bunun sürekli tekrarlanması göz sağlığı için önemli sorunlara neden olabilir. Öyle ki bu alışkanlık kirpiklerin dökülmesine bile neden olabilir.

En yaygın yapılan güzellik suçları! Küçük gibi görünen sorunlar büyük hasarlara yol açabilir

İşte bu yöntemlerden bazıları ve kadınları bekleyen tehlikeler.

GÖZDE RİMELLE UYUMAK

1

Dermatolog Danışmanı Dr. Alexis Granite “Uyumadan önce göz makyajını çıkarmak çok önemlidir. Çıkarılmayan herhangi bir ürün, sadece gözeneklerinizin tıkanmasına neden olmaz, tahriş, iltihaplanma ve enfeksiyonlara da yol açabilir. Göz kapaklarının etrafındaki iltihap da kirpik kaybına neden olabilir'' ifadelerini kullanıyor.

SİVİLCE-AKNE SIKMAK

2

Yüzünüzde çıkan bir sivilce/akne sizi rahatsız edebilir. Ancak onu sıkmanın çok masum sonuçlarla bitmeyeceğini söyleyen Dr. Alexis Granite, “Bir sivilceyi sıkmak iyileşme sürecinde olan bir sivilceye müdahale olabilir. Cilt çok az kollajen üretiyorsa bu da bir sivilce izine yol açabilir.”diyor.

ESKİ TIRAŞ BIÇAĞI KULLANIMI

3

Özellikle bikini bölgeleri için tercih edilen tıraş bıçaklarının kullanımında çok dikkatli olmak gerekiyor. Eğer kullandığınız bıçak aşınmaya başlamışsa kesme özelliği azaldıysa onu mutlaka değiştirin. Konu hakkında konuşan Mortar & Milk Skin Clinic'in kurucusu Pamela Marshall, “temiz olmayan bir jilet kullanımı vücutta bakterilere neden olabilir. Aynı jileti 5-6 tıraştan fazla kullanmamınızı öneririm” ifadelerini kullanıyor.

PEELİNG YAPMAK

4

Cildinizde ölü cilt hücrelerini yok etmek ve siyah noktaları yok etmek için çeşitli makyaj malzemeleri kullanmak size cazip gelebilir.

Ancak bu yöntem her zaman sizin için gerçek cevap değildir. Mortar & Milk Skin Clinic'in kurucusu Pamela Marshall, “Her gün peeling yapmamalısınız. Bu cildinizde çok fazla kuruluğa neden olabilir. Ve bu da istenmeye sonuçlar doğurabilir” şeklinde gerekçesini anlatıyor.

TIRNAK ÇEVRESİNDEKİ ETLERİN KOPARILMASI

5

Tırnak sanatçısı Jenni Draper, tırnak çevresi etlerinin sürekli koparılmasının olumsuz sonuçları olduğunu belirtiyor. Bunun tırnak çevresi içerisinden vücuda girebilecek mikroplara davetiye olacağını anlatan Draper, tırnak etlerini koparmak yerine tırnak eti makası kullanılmasını öneriyor. Mikrobun durumuna göre doku enfeksiyonuna dönüşmesi riskini de taşıyabileceğini anlatan Draper, tırnak eti yağı sayesinde nemin de geri kazanılabileceğini kaydediyor.

BEYAZ SAÇ TELİNİN KOPARILMASI

6

İnsanlarda yaşlanma belirtileri kaçınılmazdır. Beyaz saçlar daha erken yaşlarda görülmeye başlayabilir. Ancak bunun çözümü kesinlikle beyaz saç tellerini koparmak değil. Bunun yerine kalıcı çözümler bulmak sizi daha çok rahatlatabilir ve size fayda sağlayabilir. Beyaz saç telini kopardığınız zaman yerinde beyaz olmayan bir saç telinin çıkacağının garantisi yok. Hatta tam tersi onun yerine daha zayıf telli bir saça sahip olabilirsiniz. Bu da saçlarınızın seyrekleşmesine neden olabilir.

Bir firmada saç uzmanı olarak çalışan Stephanie Ferreira, “tek bir saçı koparmak sorun olarak görünmese de daha ince ve seyrek saçlara neden olabilir.”diyor.

Otomobil kiraladı, başına gelmeyen kalmadıOtomobil kiraladı, başına gelmeyen kalmadı
Güzelleşeyim derken, kaşlarını kaybettiGüzelleşeyim derken, kaşlarını kaybetti
Bu dönemde dikkat! Vücutta kurşun birikmesine neden oluyor Bu dönemde dikkat! Vücutta kurşun birikmesine neden oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güzellik hataları güzellik sorun

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da dengeleri değiştirecek bomba transfer!

EDHO'da dengeleri değiştirecek bomba transfer!

Survivor'da eleme adayları belli oldu! İddialı isme büyük şok!

Survivor'da eleme adayları belli oldu! İddialı isme büyük şok!

Kadın'da Sarp'tan Bahar ve Arif'i şoke eden hamle!

Kadın'da Sarp'tan Bahar ve Arif'i şoke eden hamle!

O diziye transfer oldu! Ortalığı karıştıracak

O diziye transfer oldu! Ortalığı karıştıracak

Çukur'da hain kim? Cumali'yi şoke eden isim!

Çukur'da hain kim? Cumali'yi şoke eden isim!

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İki eltinin tek ortak noktası!

İki eltinin tek ortak noktası!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Artık kulak deldirmek yerine piercing yaptırıyorlar!

Artık kulak deldirmek yerine piercing yaptırıyorlar!

Çatlak izleri kabusu oldu! Yaşadığı acıya aldırmadan bakın nasıl dövme yaptırdı

Çatlak izleri kabusu oldu! Yaşadığı acıya aldırmadan bakın nasıl dövme yaptırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güzelleşeyim derken, kaşlarını kaybetti

Güzelleşeyim derken, kaşlarını kaybetti

Bu kimyasallara dikkat! Anne adaylarına kozmetik uyarısı

Bu dönemde dikkat! Vücutta kurşun birikmesine neden oluyor

Portakal kabuğundan bala varana kadar! Mutfak dolaplarınızdaki 8 sivilce ilacı

Mutfak dolaplarınızdaki 8 sivilce ilacı

Ev yapımı ucuz ağda binlerce paylaşım aldı! 'Yıllardır kullanıyoruz ama...'

Ev yapımı ucuz ağda binlerce paylaşım aldı! 'Yıllardır kullanıyoruz ama...'

Kim Kardashian 90'lı yıllara döndü, külkedisine benzetildi

Kim Kardashian 90'lı yıllara döndü, külkedisine benzetildi

Burun estetiği hakkında 5 efsane 5 gerçek

Burun estetiği hakkında 5 efsane 5 gerçek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.