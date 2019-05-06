En yaygın yapılan güzellik suçları! Küçük gibi görünen sorunlar büyük hasarlara yol açabilir

İşte bu yöntemlerden bazıları ve kadınları bekleyen tehlikeler.
GÖZDE RİMELLE UYUMAK
Dermatolog Danışmanı Dr. Alexis Granite “Uyumadan önce göz makyajını çıkarmak çok önemlidir. Çıkarılmayan herhangi bir ürün, sadece gözeneklerinizin tıkanmasına neden olmaz, tahriş, iltihaplanma ve enfeksiyonlara da yol açabilir. Göz kapaklarının etrafındaki iltihap da kirpik kaybına neden olabilir'' ifadelerini kullanıyor.
SİVİLCE-AKNE SIKMAK
Yüzünüzde çıkan bir sivilce/akne sizi rahatsız edebilir. Ancak onu sıkmanın çok masum sonuçlarla bitmeyeceğini söyleyen Dr. Alexis Granite, “Bir sivilceyi sıkmak iyileşme sürecinde olan bir sivilceye müdahale olabilir. Cilt çok az kollajen üretiyorsa bu da bir sivilce izine yol açabilir.”diyor.
ESKİ TIRAŞ BIÇAĞI KULLANIMI
Özellikle bikini bölgeleri için tercih edilen tıraş bıçaklarının kullanımında çok dikkatli olmak gerekiyor. Eğer kullandığınız bıçak aşınmaya başlamışsa kesme özelliği azaldıysa onu mutlaka değiştirin. Konu hakkında konuşan Mortar & Milk Skin Clinic'in kurucusu Pamela Marshall, “temiz olmayan bir jilet kullanımı vücutta bakterilere neden olabilir. Aynı jileti 5-6 tıraştan fazla kullanmamınızı öneririm” ifadelerini kullanıyor.
PEELİNG YAPMAK
Cildinizde ölü cilt hücrelerini yok etmek ve siyah noktaları yok etmek için çeşitli makyaj malzemeleri kullanmak size cazip gelebilir.
Ancak bu yöntem her zaman sizin için gerçek cevap değildir. Mortar & Milk Skin Clinic'in kurucusu Pamela Marshall, “Her gün peeling yapmamalısınız. Bu cildinizde çok fazla kuruluğa neden olabilir. Ve bu da istenmeye sonuçlar doğurabilir” şeklinde gerekçesini anlatıyor.
TIRNAK ÇEVRESİNDEKİ ETLERİN KOPARILMASI
Tırnak sanatçısı Jenni Draper, tırnak çevresi etlerinin sürekli koparılmasının olumsuz sonuçları olduğunu belirtiyor. Bunun tırnak çevresi içerisinden vücuda girebilecek mikroplara davetiye olacağını anlatan Draper, tırnak etlerini koparmak yerine tırnak eti makası kullanılmasını öneriyor. Mikrobun durumuna göre doku enfeksiyonuna dönüşmesi riskini de taşıyabileceğini anlatan Draper, tırnak eti yağı sayesinde nemin de geri kazanılabileceğini kaydediyor.
BEYAZ SAÇ TELİNİN KOPARILMASI
İnsanlarda yaşlanma belirtileri kaçınılmazdır. Beyaz saçlar daha erken yaşlarda görülmeye başlayabilir. Ancak bunun çözümü kesinlikle beyaz saç tellerini koparmak değil. Bunun yerine kalıcı çözümler bulmak sizi daha çok rahatlatabilir ve size fayda sağlayabilir. Beyaz saç telini kopardığınız zaman yerinde beyaz olmayan bir saç telinin çıkacağının garantisi yok. Hatta tam tersi onun yerine daha zayıf telli bir saça sahip olabilirsiniz. Bu da saçlarınızın seyrekleşmesine neden olabilir.
Bir firmada saç uzmanı olarak çalışan Stephanie Ferreira, “tek bir saçı koparmak sorun olarak görünmese de daha ince ve seyrek saçlara neden olabilir.”diyor.
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