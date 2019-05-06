En yaygın yapılan güzellik suçları! Küçük gibi görünen sorunlar büyük hasarlara yol açabilir

İşte bu yöntemlerden bazıları ve kadınları bekleyen tehlikeler.

GÖZDE RİMELLE UYUMAK

Dermatolog Danışmanı Dr. Alexis Granite “Uyumadan önce göz makyajını çıkarmak çok önemlidir. Çıkarılmayan herhangi bir ürün, sadece gözeneklerinizin tıkanmasına neden olmaz, tahriş, iltihaplanma ve enfeksiyonlara da yol açabilir. Göz kapaklarının etrafındaki iltihap da kirpik kaybına neden olabilir'' ifadelerini kullanıyor.

SİVİLCE-AKNE SIKMAK

Yüzünüzde çıkan bir sivilce/akne sizi rahatsız edebilir. Ancak onu sıkmanın çok masum sonuçlarla bitmeyeceğini söyleyen Dr. Alexis Granite, “Bir sivilceyi sıkmak iyileşme sürecinde olan bir sivilceye müdahale olabilir. Cilt çok az kollajen üretiyorsa bu da bir sivilce izine yol açabilir.”diyor.

ESKİ TIRAŞ BIÇAĞI KULLANIMI

Özellikle bikini bölgeleri için tercih edilen tıraş bıçaklarının kullanımında çok dikkatli olmak gerekiyor. Eğer kullandığınız bıçak aşınmaya başlamışsa kesme özelliği azaldıysa onu mutlaka değiştirin. Konu hakkında konuşan Mortar & Milk Skin Clinic'in kurucusu Pamela Marshall, “temiz olmayan bir jilet kullanımı vücutta bakterilere neden olabilir. Aynı jileti 5-6 tıraştan fazla kullanmamınızı öneririm” ifadelerini kullanıyor.